יום רביעי, 25.03.2026 שעה 17:26
כדורגל עולמי  >> ליגה איטלקית
ליגה איטלקית 25-26
6924-6630אינטר1
6323-4730מילאן2
6230-4630נאפולי3
5722-5330קומו4
5429-5230יובנטוס5
5423-4030רומא6
5027-4130אטאלנטה7
4328-3130לאציו8
4236-3830בולוניה9
3940-3630ססואולו10
3942-3530אודינזה11
3438-2130פארמה12
3342-3630גנואה13
3353-3430טורינו14
3042-3130קליארי15
2944-3530פיורנטינה16
2744-2530קרמונזה17
2740-2130לצ'ה18
1852-2230ורונה19
1854-2330פיזה20

עם קשר ישראלי: משפחת סוטיל בסרייה א'

שושלות איטליה, פרק שלישי: מהפיזיות של האבא אנדראה עד לטכניקה של הבן ריקרדו. ONE לוקחים אתכם אל שושלת איטלקית נוספת, והפעם עם נגיעה כחול-לבן

אנדראה וריקרדו סוטיל (IMAGO)
הסדרה שושלות איטליה, שמביאה את הסיפורים הצבעוניים והמרתקים מאחורי המשפחות המפורסמות ביותר שבנו דורות של שחקנים ומאמנים בליגה האיטלקית חוזרת עם פרק חדש - והפעם, משפחת סוטיל.

האבא, אנדראה סוטיל, מוכר היום בעיקר בעקבות העובדה שאימן קבוצות בליגה האיטלקית, אך הוא גם היה שחקן גדול עם הופעות בפיורנטינה ואודינזה בעמדת הבלם והמגן הימני.

מי שממשיך את דרכו, כולל בפיורנטינה ממש, הוא בנו: ריקרדו סוטיל. קשרה ההתקפי שמושאל ללצ'ה, אשר שיחק בעברו גם בקליארי ואפילו במילאן.

שושלות איטליה: משפחת סוטיל והקשר הישראלי

הפרק החדש מספר את הסיפור המופלא של משפחת סוטיל - מימי הזוהר של האבא ועד החברות עם עומרי גאנדלמן מצד הבן.

/* LAST / NEXT ROUNDs */