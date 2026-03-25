יום רביעי, 25.03.2026 שעה 15:51
כדורגל עולמי  >> ליגה הולנדית
ליגה הולנדית 25-26
6837-7828פ.ס.וו. איינדהובן1
5340-6128פיינורד2
5047-6928ניימיכן3
4835-5328אייאקס4
4730-4728טוונטה אנסחדה5
4245-4728אלקמאר6
4131-4228אוטרכט7
4146-4928הירנביין8
4147-3528ספרטה רוטרדם9
3837-4028כרונינגן10
3552-4328פורטונה סיטארד11
3353-3828זוולה12
3245-4528גו אהד איגלס13
2746-3828טלסטאר14
2748-3028וולנדם15
2747-2928אקסלסיור רוטרדם16
2350-2928נאק ברדה17
1970-3328הראקלס אלמלו18

ברשימה עם כוכבי יובנטוס ואינטר: השווי של גלוך

מחקר של CIES בדק מי השחקנים מתחת לגיל 23 ששווים הכי הרבה כסף ואינם מ-10 הקבוצות הגדולות בעולם. מה השווי של הישראלי ובכמה מוערך קנאן יילדיז?

אוסקר גלוך (IMAGO)

דוח חדש של CIES מציג את 100 השחקנים הצעירים ביותר עד גיל 23 עם שווי ההעברה הגבוה ביותר, כאלה שעדיין אינם משחקים באחת מעשר הקבוצות החזקות בעולם. מדובר ברשימה שמספקת הצצה לדור הבא של הכוכבים הגדולים, כאשר המועדונים הבכירים באירופה כבר עוקבים מקרוב אחרי ההתפתחויות והפוטנציאל של אותם שחקנים.

בראש הרשימה ניצב קנאן יילדיז מיובנטוס, עם שווי מוערך של עד 133 מיליון אירו, נתון שמציב אותו מעל כולם בפער משמעותי. אחריו מדורגים פיו אספוזיטו מאינטר עם כ-95 מיליון אירו ויאן דיומנדה מלייפציג עם כ-84 מיליון אירו, כאשר גם כריסטיאן קופאנה מבאייר לברקוזן ו-ויקטור פרוהולט מפורטו נמצאים בצמרת הגבוהה של הדירוג.

הרשימה כוללת שחקנים מ-12 ליגות שונות, כשהפרמייר ליג מובילה עם 25 נציגים. בין השמות הבולטים ניתן למצוא גם כישרונות צעירים שכבר עושים לעצמם שם בזירה האירופית, כשחלקם כבר נחשבים למטרות חמות עבור קבוצות כמו ריאל מדריד, ברצלונה ובאיירן מינכן.

הערך של גלוך: מעל 35 מיליון

בתוך הרשימה המרשימה הזו מופיע במקום ה-84 גם נציג ישראלי, אוסקר גלוך, שמדורג עם שווי מוערך של כ-35.1 מיליון אירו במדי אייאקס. למרות שלא שיחק במשחקים האחרונים, הקשר ההתקפי בן ה-21 ממשיך למשוך תשומת לב בזכות היכולת הטכנית הגבוהה, היצירתיות וההשפעה שלו בחלק הקדמי, והוא נחשב לאחד השחקנים המבטיחים ביותר שיצאו מישראל בשנים האחרונות.

הדירוג של גלוך אינו מקרי, והוא משקף התקדמות עקבית מאז יציאתו לאירופה. היכולת שלו לשחק בין הקווים, לייצר מצבים ולהיות מעורב ישירות בשערים הופכת אותו לשחקן מבוקש, כאשר מעבר לליגה בכירה יותר נראה כצעד טבעי בהמשך הקריירה שלו.

בסופו של דבר, הרשימה של CIES מדגישה עד כמה שוק ההעברות העתידי צפוי להיות מושפע מדור צעיר ומוכשר במיוחד. עבור שחקנים כמו גלוך, מדובר בהזדמנות להמשיך להתקדם ולהוכיח את עצמם ברמות הגבוהות ביותר, כאשר הקפיצה למועדון גדול עשויה להיות רק עניין של זמן.

אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
