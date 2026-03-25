ברשימה עם כוכבי יובנטוס ואינטר: השווי של גלוך

דוח חדש של CIES מציג את 100 השחקנים הצעירים ביותר עד גיל 23 עם שווי ההעברה הגבוה ביותר, כאלה שעדיין אינם משחקים באחת מעשר הקבוצות החזקות בעולם. מדובר ברשימה שמספקת הצצה לדור הבא של הכוכבים הגדולים, כאשר המועדונים הבכירים באירופה כבר עוקבים מקרוב אחרי ההתפתחויות והפוטנציאל של אותם שחקנים.

בראש הרשימה ניצב קנאן יילדיז מיובנטוס, עם שווי מוערך של עד 133 מיליון אירו, נתון שמציב אותו מעל כולם בפער משמעותי. אחריו מדורגים פיו אספוזיטו מאינטר עם כ-95 מיליון אירו ויאן דיומנדה מלייפציג עם כ-84 מיליון אירו, כאשר גם כריסטיאן קופאנה מבאייר לברקוזן ו-ויקטור פרוהולט מפורטו נמצאים בצמרת הגבוהה של הדירוג.

הרשימה כוללת שחקנים מ-12 ליגות שונות, כשהפרמייר ליג מובילה עם 25 נציגים. בין השמות הבולטים ניתן למצוא גם כישרונות צעירים שכבר עושים לעצמם שם בזירה האירופית, כשחלקם כבר נחשבים למטרות חמות עבור קבוצות כמו ריאל מדריד, ברצלונה ובאיירן מינכן.

קנאן יילדיז חוגג (IMAGO)

הערך של גלוך: מעל 35 מיליון

בתוך הרשימה המרשימה הזו מופיע במקום ה-84 גם נציג ישראלי, אוסקר גלוך, שמדורג עם שווי מוערך של כ-35.1 מיליון אירו במדי אייאקס. למרות שלא שיחק במשחקים האחרונים, הקשר ההתקפי בן ה-21 ממשיך למשוך תשומת לב בזכות היכולת הטכנית הגבוהה, היצירתיות וההשפעה שלו בחלק הקדמי, והוא נחשב לאחד השחקנים המבטיחים ביותר שיצאו מישראל בשנים האחרונות.

הדירוג של גלוך אינו מקרי, והוא משקף התקדמות עקבית מאז יציאתו לאירופה. היכולת שלו לשחק בין הקווים, לייצר מצבים ולהיות מעורב ישירות בשערים הופכת אותו לשחקן מבוקש, כאשר מעבר לליגה בכירה יותר נראה כצעד טבעי בהמשך הקריירה שלו.

בסופו של דבר, הרשימה של CIES מדגישה עד כמה שוק ההעברות העתידי צפוי להיות מושפע מדור צעיר ומוכשר במיוחד. עבור שחקנים כמו גלוך, מדובר בהזדמנות להמשיך להתקדם ולהוכיח את עצמם ברמות הגבוהות ביותר, כאשר הקפיצה למועדון גדול עשויה להיות רק עניין של זמן.