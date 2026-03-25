בצעו את התרגיל הזה בכל יום עבור בטן שטוחה

רבים מחפשים דרך להשיג בטן שטוחה יותר, ורובם מיד חושבים על דיאטה קפדנית, ירידה באחוזי שומן ואינספור כפיפות בטן. אבל בפועל, יש שריר אחד מרכזי שכמעט ולא מקבל תשומת לב, למרות שהוא משחק תפקיד ישיר ומשמעותי במראה הבטן – גם בלי קשר מיידי לכמות השומן בגוף.

מדובר בשריר העמוק ביותר בדופן הבטן, הרחב בטני. זהו השריר שפועל כמו “חגורה פנימית” שמושכת את הבטן פנימה, מצרה את קו המותניים ויוצרת מראה הדוק ושטוח יותר. בניגוד לשרירי ה"קוביות" המוכרים (הישר בטני), שהם שטחיים ונראים לעין, השריר הזה עובד מאחורי הקלעים ומשפיע על איך הגוף מחזיק את עצמו.

אצל לא מעט אנשים, גם כאלה שמתאמנים באופן קבוע, הבטן עדיין בולטת – במיוחד באזור התחתון. לא תמיד מדובר בעודף שומן, אלא לעיתים קרובות בחוסר יכולת להפעיל נכון את השריר העמוק הזה. במקום שהבטן תימשך פנימה, היא דווקא נדחפת החוצה, בעיקר בזמן מאמץ או אפילו בעמידה יומיומית.

אחת הסיבות לכך היא שרבים מתמקדים בתרגילים כמו כפיפות בטן קלאסיות, שמפעילות בעיקר את השריר הישר בטני, אך לא מלמדות את הגוף לייצב את הליבה בצורה נכונה. התוצאה היא ליבה חזקה חלקית בלבד, שלא מצליחה לייצר את אותו מראה אסוף ושטוח שמחפשים.

כדי לשנות את זה, צריך ללמוד להפעיל את השריר בצורה מודעת ומדויקת. השיטה פשוטה יחסית, אך דורשת תרגול, כפי שממליץ מומחה הכושר האמריקאי ג’ף קבאליר בסרטון המצורף מעלה: מתחילים בהרחבת בית החזה והרמת החזה, ממשיכים בנשיפה מלאה של כל האוויר מהריאות, ואז מושכים את הטבור פנימה לכיוון עמוד השדרה. הפעולה הזו יוצרת מעין “ואקום” טבעי שמפעיל את השריר העמוק ומלמד אותו לעבוד כפי שנועד.

חשוב להבין שלא מדובר רק ב”להכניס את הבטן”, אלא בהפעלה אמיתית של שריר. לאורך זמן, התרגול הזה מחזק את הליבה מבפנים ויוצר שינוי אמיתי במראה ובתחושה של אזור הבטן.

לאחר שמצליחים לשלוט בהפעלה הזו, ניתן לשלב אותה בכל תרגילי הבטן – מכפיפות בטן ועד פלאנקים, וגם בתרגילים בעמידה. מעבר לכך, היא חשובה לא פחות גם ביום־יום: ביציבה מול מחשב, בהליכה ואפילו בזמן עמידה ממושכת.

היתרון הגדול הוא שניתן לבצע את התרגול הזה כמעט בכל זמן: בבוקר לפני שמתחילים את היום, לפני אימון, במהלך אימון, או אפילו תוך כדי שגרה יומיומית. לא נדרש ציוד מיוחד, אלא רק מודעות ושליטה.

בסופו של דבר, בטן שטוחה אינה תלויה רק בכמה שומן ירדת, אלא גם באופן שבו השרירים שלך מחזיקים את הגוף. כמה דקות של תרגול יומי יכולות להתחיל לשנות את הדרך שבה המותניים שלך נראות ומרגישות, ולספק תוצאה שלא תמיד מושגת רק באמצעות דיאטה או אימוני בטן מסורתיים.

שימו לב – כל האמור בכתבה זו הנו להעשרה בלבד. בטרם אתם בוחרים בתוכנית אימונים או בתזונה כזו או אחרת, עליכם להיוועץ בדמות מוסמכת שתתאים את האימון שלכם למצבכם הבריאותי ולכושרכם הנוכחי.

הכותב שי לב עורך את מדור בריאות וכושר באתר ONE מאז הושק ב-2013. מאמן כדורסל בהכשרתו, מדריך חדר כושר ומאמן TRX מוסמך.

