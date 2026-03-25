נבחרת השחייה האומנותית המריאה לתחרות הסבב

לאחר יומיים מתוחים, בהם מצאה את עצמה נבחרת ישראל בשחייה האומנותית ללא טיסה לתחרות הסבב העולמי, נמצא פתרון והנבחרת המריאה הבוקר ותשתתף בתחרות.

הטיסה המקורית של הנבחרת בוטלה שלשום ברגע האחרון לאחר החמרת ההגבלות על טיסות, וזאת שעות ספורות לפני ההמראה המתוכננת. 14 ספורטאיות וספורטאי וצוות המעטפת שאיתן נותרו ללא דרך להגיע לתחרות הסבב העולמי החשובה. בעקבות גיוס מהיר של כלל הגורמים הרלוונטיים, מנהל הספורט, הוועד האולימפי הישראלי ו-ועדת החריגים, שנרתמו למציאת פתרון, נמצאה טיסה חלופית שאפשרה לנבחרת להמריא הבוקר ולהגיע בזמן לתחרות.

תחרות מרכזית להכנה לאליפות אירופה

התחרות הנוכחית היא אחת מתחרויות ההכנה המרכזיות של הנבחרת לקראת אליפות אירופה הקרובה, אליה מתכוננות הספורטאיות במשך חודשים ארוכים של אימונים.

מאיגוד השחייה נמסר: "אנו מודים מכל הלב על ההתגייסות של כל הגופים למציאת הפתרון לנבחרת. למנהל הספורט, לוועד האולימפי הישראלי ולוועדת החריגים על פעולתם המהירה והנחושה אמש ולכל מי שפעלו על מנת לאפשר לנבחרת לייצג את ישראל בזירה הבינלאומית. זו מטרתנו תמיד, ובימים אלה זו זכות גדולה להניף את דגל ישראל באירועי ספורט גדולים, אל מול כל העולם".

הנבחרת הנוסעת לתחרות כוללת את: קטי קונין, איה מזור, יוגב דגן, ליאור מקמל, נויה צרפתי, עמנואל צולה, נועה קגן, יערה שרעבי, שיה שר שלום, נוגה לוי, ליה מקמל, סשה לרמן ואלה שטיינר. את הנבחרת מלוות מאמנות הנבחרת ולריה אפרילבה ויעל פולקה, וראש המשלחת שיר הורנונג.