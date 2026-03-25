יום רביעי, 25.03.2026 שעה 15:59
ספורט אחר  >> שחייה

נבחרת השחייה האומנותית המריאה לתחרות הסבב

המשבר נפתר: אחרי יומיים מתוחים, נמצא פתרון והנבחרת תשתתף בתחרות החשובה. איגוד השחייה: "זכות גדולה להניף את דגל ישראל באירועי ספורט גדולים"

|
הנבחרת היום בנמל התעופה רגע לפני הטיסה (איגוד השחייה)
הנבחרת היום בנמל התעופה רגע לפני הטיסה (איגוד השחייה)

לאחר יומיים מתוחים, בהם מצאה את עצמה נבחרת ישראל בשחייה האומנותית ללא טיסה לתחרות הסבב העולמי, נמצא פתרון והנבחרת המריאה הבוקר ותשתתף בתחרות.

הטיסה המקורית של הנבחרת בוטלה שלשום ברגע האחרון לאחר החמרת ההגבלות על טיסות, וזאת שעות ספורות לפני ההמראה המתוכננת. 14 ספורטאיות וספורטאי וצוות המעטפת שאיתן נותרו ללא דרך להגיע לתחרות הסבב העולמי החשובה. בעקבות גיוס מהיר של כלל הגורמים הרלוונטיים, מנהל הספורט, הוועד האולימפי הישראלי ו-ועדת החריגים, שנרתמו למציאת פתרון, נמצאה טיסה חלופית שאפשרה לנבחרת להמריא הבוקר ולהגיע בזמן לתחרות.

תחרות מרכזית להכנה לאליפות אירופה

התחרות הנוכחית היא אחת מתחרויות ההכנה המרכזיות של הנבחרת לקראת אליפות אירופה הקרובה, אליה מתכוננות הספורטאיות במשך חודשים ארוכים של אימונים.

מאיגוד השחייה נמסר: "אנו מודים מכל הלב על ההתגייסות של כל הגופים למציאת הפתרון לנבחרת. למנהל הספורט, לוועד האולימפי הישראלי ולוועדת החריגים על פעולתם המהירה והנחושה אמש ולכל מי שפעלו על מנת לאפשר לנבחרת לייצג את ישראל בזירה הבינלאומית. זו מטרתנו תמיד, ובימים אלה זו זכות גדולה להניף את דגל ישראל באירועי ספורט גדולים, אל מול כל העולם".

הנבחרת הנוסעת לתחרות כוללת את: קטי קונין, איה מזור, יוגב דגן, ליאור מקמל, נויה צרפתי, עמנואל צולה, נועה קגן, יערה שרעבי, שיה שר שלום, נוגה לוי, ליה מקמל, סשה לרמן ואלה שטיינר. את הנבחרת מלוות מאמנות הנבחרת ולריה אפרילבה ויעל פולקה, וראש המשלחת שיר הורנונג.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */