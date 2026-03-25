יום רביעי, 25/03/2026, 19:45אצטדיון אלפרדו די סטפנוליגת האלופות לנשים - רבע גמר
ברצלונה
דקה 29
0 2
שופטת: מריה קאפוטי
ריאל מדריד
ליגת האלופות לנשים 25-26
163-206ברצלונה 1
165-186ליון2
143-206צ'לסי 3
1313-146באיירן מינכן4
126-116ארסנל5
129-76מנצ'סטר יונייטד6
117-136ריאל מדריד7
108-136יובנטוס8
910-136וולפסבורג 9
89-66 פ.צ. פאריס10
79-136אתלטיקו מדריד11
610-56לובן12
49-46ואלרנגה13
419-96רומא14
310-46טוונטה15
211-46בנפיקה16
212-46פאריס סן ז'רמן17
128-36סט. פולטן18
אווה ברברה פז'ור נעצרת על ידי מאלה אורידה לואיזט לקראר (IMAGO)
בעוד שכדורגל הגברים יצא לפגרת נבחרות אחת אחרונה לפני גביע העולם, אצל הנשים מתעסקים בגביע אחר, כשהן נכנסות אל שלבי המאני טיים בליגת האלופות. בשעה זו, ריאל מדריד מארחת את ברצלונה לקלאסיקו שהוא גם רבע גמר יוקרתי, במפגש הראשון מבין שניים.

הבלאנקאס, בשונה מקבוצת הגברים שעטורה בזכיות בגביע עם האוזניים הגדולות, עדיין לא חוותה הצלחה אירופית או בכלל, כשהמועדון בלבן עדיין לא הניף גביע בליגה או במפעל האירופי. יתרה מכך, מאז שהמועדון הוקם ב-2019 השיגו הלבנות ניצחון אחד בלבד על היריבה, בעונה הקודמת, כשניצחו 1:3 מצמד של קרוליין וייר.

מהצד השני של המתרס, הקטלוניות נחשבות לאחת הפייבוריטיות הגדולות לזכות בגביע, ועבורן זו תהיה הפעם הרביעי שהן יעשו זאת בהיסטוריה, כשכל הזכיות הגיעו מתחילת העשור. פיינליסטית העונה שעברה הפסידה בגמר לארסנל, והפעם רוצה לעשות צעד נוסף, כשמאז שהחל הקלאסיקו, היא שולטת במשחקים ביד רמה.

ברצלונה וריאל מדריד נפגשות אמנם די הרבה בליגה הספרדית, אבל בליגת האלופות הן נפגשו רק פעמיים עד היום, כשבאופן לא מפתיע לאור הנכתב מעלה, הקטלוניות יצאו עם ידן על העליונה כשניצחו 1:3 ו-2:5. זה קרה ב-2022, וגם שם, כמו הפעם, הן התמודדו אחת נגד השנייה בשלב רבע גמר המפעל. כיצד זה יגמר הפעם?

מחצית ראשונה
  • '23
  • החמצה
  • אלכסיה פואייאס קיבלה כדור טוב ושלחה בעיטה לכיוון השער, אך לא מצאה את המסגרת
  • '17
  • החמצה
  • מאיל לקראר ניסתה את מזלה עם בעיטה מחוץ לרחבה, אך פספסה את המסגרת
  • '12
  • שער
  • שער! ברצלונה עלתה ל-0:2: איזו פתיחה של הקטלוניות. ויקי לופז חתכה מימין והגביהה לאסמי ברוחטס שנגחה בעוצמה למסגרת, מיסה רודריגס הדפה, אך לתוך הרשת
  • '10
  • החמצה
  • קלאודיה פינה חילצה כדור, התקדמה לעבר הרחבה ושלחה בעיטה מסוכנת שיצאה מחוץ למסגרת
  • '6
  • שער
  • שער! ברצלונה עלתה ל-0:1: מהלך מסירות נהדר הסתיים במסירת רוחב טובה של פוטיאס לאווה פאיור, שדחקה מקרוב לרשת.
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופטת מריה קאפוטי הוציאה את המשחק לדרך!
