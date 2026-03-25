אווה ברברה פז'ור נעצרת על ידי מאלה אורידה לואיזט לקראר

בעוד שכדורגל הגברים יצא לפגרת נבחרות אחת אחרונה לפני גביע העולם, אצל הנשים מתעסקים בגביע אחר, כשהן נכנסות אל שלבי המאני טיים בליגת האלופות. בשעה זו, ריאל מדריד מארחת את ברצלונה לקלאסיקו שהוא גם רבע גמר יוקרתי, במפגש הראשון מבין שניים.

הבלאנקאס, בשונה מקבוצת הגברים שעטורה בזכיות בגביע עם האוזניים הגדולות, עדיין לא חוותה הצלחה אירופית או בכלל, כשהמועדון בלבן עדיין לא הניף גביע בליגה או במפעל האירופי. יתרה מכך, מאז שהמועדון הוקם ב-2019 השיגו הלבנות ניצחון אחד בלבד על היריבה, בעונה הקודמת, כשניצחו 1:3 מצמד של קרוליין וייר.

מהצד השני של המתרס, הקטלוניות נחשבות לאחת הפייבוריטיות הגדולות לזכות בגביע, ועבורן זו תהיה הפעם הרביעי שהן יעשו זאת בהיסטוריה, כשכל הזכיות הגיעו מתחילת העשור. פיינליסטית העונה שעברה הפסידה בגמר לארסנל, והפעם רוצה לעשות צעד נוסף, כשמאז שהחל הקלאסיקו, היא שולטת במשחקים ביד רמה.

ברצלונה וריאל מדריד נפגשות אמנם די הרבה בליגה הספרדית, אבל בליגת האלופות הן נפגשו רק פעמיים עד היום, כשבאופן לא מפתיע לאור הנכתב מעלה, הקטלוניות יצאו עם ידן על העליונה כשניצחו 1:3 ו-2:5. זה קרה ב-2022, וגם שם, כמו הפעם, הן התמודדו אחת נגד השנייה בשלב רבע גמר המפעל. כיצד זה יגמר הפעם?