ברצלונה הביסה 2:6 את ריאל מדריד בקלאסיקו

בעוד שכדורגל הגברים יצא לפגרת נבחרות אחת אחרונה לפני גביע העולם, אצל הנשים מתעסקים בגביע אחר, כשהן נכנסות אל שלבי המאני טיים בליגת האלופות. בשעה זו, ריאל מדריד מארחת את ברצלונה לקלאסיקו שהוא גם רבע גמר יוקרתי, במפגש הראשון מבין שניים.
הבלאנקאס, בשונה מקבוצת הגברים שעטורה בזכיות בגביע עם האוזניים הגדולות, עדיין לא חוותה הצלחה אירופית או בכלל, כשהמועדון בלבן עדיין לא הניף גביע בליגה או במפעל האירופי. יתרה מכך, מאז שהמועדון הוקם ב-2019 השיגו הלבנות ניצחון אחד בלבד על היריבה, בעונה הקודמת, כשניצחו 1:3 מצמד של קרוליין וייר.
מהצד השני של המתרס, הקטלוניות נחשבות לאחת הפייבוריטיות הגדולות לזכות בגביע, ועבורן זו תהיה הפעם הרביעי שהן יעשו זאת בהיסטוריה, כשכל הזכיות הגיעו מתחילת העשור. פיינליסטית העונה שעברה הפסידה בגמר לארסנל, והפעם רוצה לעשות צעד נוסף, כשמאז שהחל הקלאסיקו, היא שולטת במשחקים ביד רמה.
ברצלונה וריאל מדריד נפגשות אמנם די הרבה בליגה הספרדית, אבל בליגת האלופות הן נפגשו רק פעמיים עד היום, כשבאופן לא מפתיע לאור הנכתב מעלה, הקטלוניות יצאו עם ידן על העליונה כשניצחו 1:3 ו-2:5. זה קרה ב-2022, וגם שם, כמו הפעם, הן התמודדו אחת נגד השנייה בשלב רבע גמר המפעל. כיצד זה יגמר הפעם?
מחצית שניה
'89
- שער! ברצלונה עלתה ל-2:6: פינה הוכשלה ברחבה, פוטייאס דייקה מהנקודה הלבנה לרשת
'85
- דל קסטיו פינתה את מקומה לאיריס סנטיאגו
'75
- גם ויקי לופז פינתה את מקומה לסידני שרטנלייב
'75
- איישה קמארה יצאה, פונט נכנסה במקומה
'68
- אווה פאיור יצאה, סאלמה פראיואלו נכנסה במקומה
'67
- שער! ריאל מדריד צימקה ל-5:2: ואו איזה גול. לינדה קייסדו נשלחה בכדור ארוך, השתלטה טוב, חתכה למרכז ושלחה בעיטה גדולה לחיבורים ופנימה בדרך לצמד יפה
'66
- קרוליין וייר יצאה, אירונה דוראדו נכנסה
'66
- נעמי פלר יצאה, לוטה קיוקלאאר נכנסה
'66
- חילוף משולש בריאל מדריד. סנדי טולטי נכנסה במקום דאבריץ
'65
- שער! ברצלונה עלתה ל-1:5: החגיגה המשיכה. הנסן פרצה באגף, הוציאה רוחב מושלם ללופז שבנגיעה שלחה את הכדור לרשת
'61
- נעמי פלר פרצה טוב ושלחה בעיטה מזווית לא פשוטה, קול הדפה לקרן
'60
- חילוף ראשון במשחק. קלרה סראג׳ורדי פינתה את מקומה לקרלוין הנסן
'56
- שער! ברצלונה עלתה ל-1:4: הקטלוניות חוגגות. קלרה סראג׳ורדי דהרה קדימה, הוציאה כדור עומק מושלם לאווה פאיור שמקרוב לא התבלבלה והשלימה צמד
מחצית ראשונה
'41
- שרה דאבריץ הגיעה למצב טוב ושלחה בעיטה לכיוון המסגרת, קול ירדה בזמן והדפה
'32
- שער! ברצלונה עלתה ל-1:3: הקטלוניות עם תשובה מהירה. אירנה פארדס נגחה פנימה כדור קרן מדויק של קלאודיה פינה
'30
- שער! ריאל מדריד צימקה ל-2:1: קייסדו הקולומביאנית קיבלה כדור עומק נהדר מדל קסטיו, עקפה את השוערת קאטה קול בקור רוח וגלגלה פנימה
'23
- אלכסיה פואייאס קיבלה כדור טוב ושלחה בעיטה לכיוון השער, אך לא מצאה את המסגרת
'17
- מאיל לקראר ניסתה את מזלה עם בעיטה מחוץ לרחבה, אך פספסה את המסגרת
'12
- שער! ברצלונה עלתה ל-0:2: איזו פתיחה של הקטלוניות. ויקי לופז חתכה מימין והגביהה לאסמי ברוחטס שנגחה בעוצמה למסגרת, מיסה רודריגס הדפה, אך לתוך הרשת
'10
- קלאודיה פינה חילצה כדור, התקדמה לעבר הרחבה ושלחה בעיטה מסוכנת שיצאה מחוץ למסגרת
'6
- שער! ברצלונה עלתה ל-0:1: מהלך מסירות נהדר הסתיים במסירת רוחב טובה של פוטיאס לאווה פאיור, שדחקה מקרוב לרשת.
'1
- השופטת מריה קאפוטי הוציאה את המשחק לדרך!