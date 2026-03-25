"מודאגים מאוד, אי יציאה לתחרות זו מכה בבטן"

עקב המלחמה עם איראן וחיזבאללה, נבחרת השחייה האמנותית כמעט ולא יצאה לתחרות גביע העולם בפאריס, אך בעקבות התלונות היא הצליחה להמריא אל עבר הטורניר. המנהל המקצועי של איגוד השחייה, יעקב טומרקין, דיבר על האירועים, וגם על ההצלחות של השחיינים מעבר לים בתוכנית “שיחת היום” של ONE.

איך מתמודדים עם היציאה לתחרויות, אתם מודאגים מהמצב?

”אנחנו מודאגים מאוד, אין לנו כל שבוע תחרויות. הפיקים שלנו מאוד ממוקדים וכל תחרות שאתה לא יוצא אליה זו מכה קשה בבטן. גם האימונים זה מאוד קשה, לא אופטימלי בכלל”.

אתה מאמין שהאליפויות הקרובות (ישראל ואירופה) יהיו כרגיל?

”אליפות ישראל היא במאי אז אני מקווה שזה יהיה כרגיל, אנחנו תמיד עם תוכניות מגירה, אנחנו מאוד מצפים לזה. יש שחיינים שכבר קיבלו הודעות על ביטול טיסות מארצות הברית”.

נבחרת ישראל בשחייה אומנותית (סימונה קסטרווילארי. איגוד השחייה)

“הגישור בין השחיינים לאיגוד? רצינו לייצר יציבות”

איך זה להיות מנהל מקצועי?

”הרבה יותר קל להיות ספורטאי (צוחק), זה תפקיד מאוד מעניין לראות איך הספורט מתנהל מאחורי הקלעים. ברגע שמצליחים זה פרפרים בבטן גם עבור כל אלה שעזרו לוגיסטית. אני נהנה מזה ויש עוד לאן להשתפר”.

אחד מהתפקידים היה לגשר בין השחיינים לאיגוד, איך זה נראה היום?

”שיש שקט זה אומר שזה טוב. אין מה להמציא את הגלגל, רצינו לייצר יציבות. לא חייב לעשות שינויים דרסטיים. יש אמון ותוכניות קדימה ואנחנו על המסלול הנכון. יש חבר’ה צעירים שיכולים להצטרף לוותיקים. ההמשך עם הקריטריונים לאולימפיאדה יהיו לא פשוטים, אבל אנחנו כאן לעבוד קשה ולעשות הכל”.

אנסטסיה גורבנקו (Karl moore)

“גורבנקו חלק בלתי נפרד, חולמים על מדליה באולימפיאדה”

מה לגבי אנסטסיה גורבנקו, איך זה משפיע עליכם שהיא לא חלק שוטף מהנבחרת?

”אנסטסיה היא חלק בלתי נפרד מהנבחרת, היא סיימה את אליפות המכללות בצורה טובה. יש שאומרים שזאת התחרות הכי קשה בעולם והיא זכתה במדליה, גם בגברים יש לנו שחיינים במכללות. אנחנו בקשר עם כולם והם גם מחכים להגיע, אנחנו יכולים ללמוד מהם המון. הייתי אמור לבקר את הספורטאים אך הטיסה נדחתה”.

אתה רואה באולימפיאדה הבאה אופציה למדליה ראשונה?

”אני אענה כמנהל מקצועי, אני אשקר אם אגיד שאנחנו לא חולמים על זה, יש לנו הרבה יעדים ואנחנו עם הדרך קדימה. אני מקווה שישברו את השיא שלי בלונדון, אנחנו בונים על טופ מאוד גבוה ואין מה להתבייש במדליה”.