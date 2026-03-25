שביעות רצון בהפועל תל אביב משחקני הנוער

הפועל תל אביב יכולה להיות מרוצה מהפתיחה של מחנה האימונים בקפריסין. פרט לאיחוד הקבוצה והגיבוש, האדומים ניצחו אתמול (שלישי) את איה נאפה מהליגה השנייה 0:2 במשחק ההכנה הראשון. מעבר לתוצאה במועדון בעיקר מרוצים מהקו שמוביל אליניב ברדה - שילוב צעירים והסתכלות קדימה.

כבר מהפתיחה ניתן היה לראות את הכיוון, כששחקנים צעירים קיבלו דקות, ובהמשך ברדה הרחיב את הרוטציה והכניס עוד שמות מהמחלקה. מי שהציג משחק מלא ביטחון וכישרון היה יותם כלפה בן ה-15 בלבד, שבעונה שעברה שיחק בנערים ג’ וכבר מסומן כאחד הכישרונות הגדולים במועדון. בהפועל לא מסתירים את ההתלהבות ממנו, ויש מי שכבר מדבר על “האוסקר גלוך הבא”. כלפה שייך לנערים ב', משחק בנערים א' ועד כה התאמן עם הנוער.

גם רביד אוליצקי ועומרי לוי קיבלו הזדמנות בחלק הקדמי, כשהאחרון אף החזיר עם שער לקראת הסיום. במועדון רואים בכך חלק מתהליך ברור, לתת במה לדור העתיד לצד הסגל הבכיר במהלך המחנה. במועדון לא נחים על זרי הדפנה, וכבר היום אחר הצהריים תקיים הקבוצה משחק אימון נוסף במסגרת המחנה, כחלק מהרצון להמשיך לבחון הרכבים ולתת דקות לכמה שיותר שחקנים.