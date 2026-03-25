5523-5424הפועל ב"ש1
5127-5624בית"ר ירושלים2
4628-5024מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3535-4024הפועל פ"ת6
3153-4224מכבי נתניה7
2933-2524בני סכנין8
2649-3024עירוני טבריה9
2442-3424עירוני ק"ש10
2440-3024הפועל חיפה11
2347-3024מ.ס אשדוד12
2035-2224הפועל ירושלים13
1157-1724מכבי בני ריינה14

שביעות רצון בהפועל תל אביב משחקני הנוער

אליניב ברדה ניצל את משחקי הידידות על מנת לשלב צעירים, וקיבל מהם את התפוקה. האדומים התלהבו מהביטחון של יותם כלפה בן ה-15, עומרי לוי כבש בסיום

שחקני הפועל תל אביב בקפריסין (באדיבות המועדון)
הפועל תל אביב יכולה להיות מרוצה מהפתיחה של מחנה האימונים בקפריסין. פרט לאיחוד הקבוצה והגיבוש, האדומים ניצחו אתמול (שלישי) את איה נאפה מהליגה השנייה 0:2 במשחק ההכנה הראשון. מעבר לתוצאה במועדון בעיקר מרוצים מהקו שמוביל אליניב ברדה - שילוב צעירים והסתכלות קדימה.

כבר מהפתיחה ניתן היה לראות את הכיוון, כששחקנים צעירים קיבלו דקות, ובהמשך ברדה הרחיב את הרוטציה והכניס עוד שמות מהמחלקה. מי שהציג משחק מלא ביטחון וכישרון היה יותם כלפה בן ה-15 בלבד, שבעונה שעברה שיחק בנערים ג’ וכבר מסומן כאחד הכישרונות הגדולים במועדון. בהפועל לא מסתירים את ההתלהבות ממנו, ויש מי שכבר מדבר על “האוסקר גלוך הבא”. כלפה שייך לנערים ב', משחק בנערים א' ועד כה התאמן עם הנוער. 

גם רביד אוליצקי ועומרי לוי קיבלו הזדמנות בחלק הקדמי, כשהאחרון אף החזיר עם שער לקראת הסיום. במועדון רואים בכך חלק מתהליך ברור, לתת במה לדור העתיד לצד הסגל הבכיר במהלך המחנה. במועדון לא נחים על זרי הדפנה, וכבר היום אחר הצהריים תקיים הקבוצה משחק אימון נוסף במסגרת המחנה, כחלק מהרצון להמשיך לבחון הרכבים ולתת דקות לכמה שיותר שחקנים.

אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
