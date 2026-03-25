יום רביעי, 25.03.2026 שעה 15:28
כדורסל עולמי  >> יורוליג

"מכבי שטפה את המגרש, כל אחד דקר את פנר"

שחקן העבר רוני בוסאני ל"שיחת היום": "לפעמים כשמשחקים נגד קבוצות חזקות מתעלים לרמה. אם ימשיכו ככה הם יכולים לעלות. קטש ובלאט צריכים להישאר"

שחקני מכבי תל אביב חוגגים (צילום: ג'ורג'ה קוסטיץ')
שחקני מכבי תל אביב חוגגים (צילום: ג'ורג'ה קוסטיץ')

מכבי תל אביב עשתה אתמול (שלישי) צעד ענק אל עבר המקום המוביל לפליי-אין בסיום העונה הסדירה ביורוליג כשניצחה 89:94 את האלופה מהעונה הקודמת פנרבחצ’ה. שחקן העבר רוני בוסאני עלה לדבר על ההופעה והסיכויים בתוכנית “שיחת היום” של ONE.

הפתיע אותך הניצחון?
“מכבי שטפה את המגרש, ממש ככה. לא היינו אופטימיים במאה אחוז, ידענו שיש סיכוי אבל זה בהחלט לא היה פשוט. לפעמים כשאתה משחק נגד קבוצות חזקות אתה מתעלה לרמה, מכבי היו משהו מדהים, יכולת פנטסטית של הרבה שחקנים”.

מה דעתך על הישראלים של מכבי?
“הם מאוד דומיננטיים, גם קלארק ובריסט היו נהדרים. ריימן עשה עבודה מעולה. מחצית ראשונה מדהימה. שתי דקות לסוף פתאום בריסט עם שלשה נהדרת, סורקין מהצד השני. כל אחד ‘דקר’ את פנר בזמן הנכון”.

אושיי בריסט חודר אל הסל (צילום: ג'ורג'ה קוסטיץ')

”מגיע לקטש ובלאט להישאר, הם עושים עבודה טובה מאוד”

איך אתה רואה את סיכויי העלייה?
“אם הם ימשיכו ככה הם באמת יכולים. ראית קבוצה שמשחקת נהדר אתמול”.

מה דעתך על החוזה של עודד קטש?
“ברור שהוא ותמיר צריכים להישאר. אני לא חלק מהמשא ומתן אבל מגיע להם להישאר, הם עושים עבודה טובה מאוד. עודד לא פראייר, הוא מסתכל על הפוטנציאל של הקבוצה. הוא מחובר למכבי כבר הרבה זמן. עודד יסתכל על המכלול ולא על המספרים”.

אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
/* LAST / NEXT ROUNDs */