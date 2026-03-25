"הארון שפסו הוא קורבן למחדל של עירוני טבריה"

הפרשה סביב עירוני טבריה ועתידה תגיע היום (רביעי) לשיאה, כשבית הדין של ההתאחדות יתחיל לדון בתיק ההאשמות נגד הקבוצה, אנשיה ושחקניה. אחד השחקנים שהוזכרו בפרשה הוא הבלם הארון שפסו. עורך דינו, שי טל, המייצג אותו באירוע עלה לדבר בתוכנית “שיחת היום” של ONE.

איך אתה מגיע היום לבית הדין?

”קיבלתי את כתב התשובה ואני מגיע יותר בטוח לדיון. אין להם תשובות למה שטענו בכתב ההגנה. שפסו סגר על הסכם שבו הוא ממשיך בטבריה עם הגדלה של 20% בשכר. מי שאמור להיות אחראי על הדיווח זו הקבוצה. הקבוצה גרמה לעצמה נזק שהיא לא הזכירה את עניין האופציה. הפעם הראשונה שנגלה לו הדבר זה אצל התובע. השחקן היחיד שלא תמללו לו ההתאחדות זה הארון שפסו. הוא אמר שהוא סגר על אופציה ואמרו לו שזה לא רשום בבקרה. זה מראה שלהוא לא ידע שרימו אותו, הארון שפסו הוא קורבן של עירוני טבריה, אין לו שום אחריות. אני לא מודאג מהדיון, לגבי העונה הנוכחית, מכתב ההגנה של טבריה ניתן ללמוד שאין בכלל עבירה”.

“התובע רוצה לסגור את האירוע”

איך יסתיים הסיפור לדעתך?

”אני עוקב אחרי התיק רבות, אני חש שהתובע רוצה לסגור את האירוע. הוא התחיל עם הורדה של 30 נקודות ואז המשיך ל-10 נקודות. היום הדיון הוא במטרה לנסות לגשר בין הצדדים. אם הם לא יגיעו לעמק השווה יהיו עוד דיונים בנושא”.

עוה"ד שי טל (פרטי)

טבריה טוענת על תמימות ושצריך להתחשב בהם, מה דעתך?

”זה טענות שלהם ויש להם עורך דין. אני באתי לגבי ההעמדה לדין של השחקנים. הם בני ערובה בתיק, הם קורבן ולא צריכים לעמוד בדין. החובה היא על המעסיק בנוגע לעלות השחקן. מה שקרה זה שהגישו כתב אישום נגד השחקנים והם בני ערובה עד שהעניין עם טבריה יסתיים. נושא נוסף שעלה זה אכיפה בררנית, התובע אומר שהוא עדיין מברר דברים, זה מס שפתיים, הוא אומר את הדברים על מנת להרגיע. מי שאמור לתרגם את הנספח ולהעביר זה רק אחריות של הקבוצה ולא על השחקנים. זה מחדל של טבריה”.