יום רביעי, 25.03.2026 שעה 15:57
כדורגל ישראלי >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
5523-5424הפועל ב"ש1
5127-5624בית"ר ירושלים2
4628-5024מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3535-4024הפועל פ"ת6
3153-4224מכבי נתניה7
2933-2524בני סכנין8
2649-3024עירוני טבריה9
2442-3424עירוני ק"ש10
2440-3024הפועל חיפה11
2347-3024מ.ס אשדוד12
2035-2224הפועל ירושלים13
1157-1724מכבי בני ריינה14

"הארון שפסו הוא קורבן למחדל של עירוני טבריה"

רגע לפני הדיון, עו"ד שי טל בתוכנית "שיחת היום": אין לו שום אחריות, אני לא מודאג מהדיון. מכתב ההגנה של טבריה ניתן ללמוד שאין בכלל עבירה"

הארון שפסו (שחר גרוס)
הפרשה סביב עירוני טבריה ועתידה תגיע היום (רביעי) לשיאה, כשבית הדין של ההתאחדות יתחיל לדון בתיק ההאשמות נגד הקבוצה, אנשיה ושחקניה. אחד השחקנים שהוזכרו בפרשה הוא הבלם הארון שפסו. עורך דינו, שי טל, המייצג אותו באירוע עלה לדבר בתוכנית “שיחת היום” של ONE.

איך אתה מגיע היום לבית הדין?
”קיבלתי את כתב התשובה ואני מגיע יותר בטוח לדיון. אין להם תשובות למה שטענו בכתב ההגנה. שפסו סגר על הסכם שבו הוא ממשיך בטבריה עם הגדלה של 20% בשכר. מי שאמור להיות אחראי על הדיווח זו הקבוצה. הקבוצה גרמה לעצמה נזק שהיא לא הזכירה את עניין האופציה. הפעם הראשונה שנגלה לו הדבר זה אצל התובע. השחקן היחיד שלא תמללו לו ההתאחדות זה הארון שפסו. הוא אמר שהוא סגר על אופציה ואמרו לו שזה לא רשום בבקרה. זה מראה שלהוא לא ידע שרימו אותו, הארון שפסו הוא קורבן של עירוני טבריה, אין לו שום אחריות. אני לא מודאג מהדיון, לגבי העונה הנוכחית, מכתב ההגנה של טבריה ניתן ללמוד שאין בכלל עבירה”.

“התובע רוצה לסגור את האירוע”

איך יסתיים הסיפור לדעתך?
”אני עוקב אחרי התיק רבות, אני חש שהתובע רוצה לסגור את האירוע. הוא התחיל עם הורדה של 30 נקודות ואז המשיך ל-10 נקודות. היום הדיון הוא במטרה לנסות לגשר בין הצדדים. אם הם לא יגיעו לעמק השווה יהיו עוד דיונים בנושא”.

עוה"ד שי טל (פרטי)עוה"ד שי טל (פרטי)

טבריה טוענת על תמימות ושצריך להתחשב בהם, מה דעתך?
”זה טענות שלהם ויש להם עורך דין. אני באתי לגבי ההעמדה לדין של השחקנים. הם בני ערובה בתיק, הם קורבן ולא צריכים לעמוד בדין. החובה היא על המעסיק בנוגע לעלות השחקן. מה שקרה זה שהגישו כתב אישום נגד השחקנים והם בני ערובה עד שהעניין עם טבריה יסתיים. נושא נוסף שעלה זה אכיפה בררנית, התובע אומר שהוא עדיין מברר דברים, זה מס שפתיים, הוא אומר את הדברים על מנת להרגיע. מי שאמור לתרגם את הנספח ולהעביר זה רק אחריות של הקבוצה ולא על השחקנים. זה מחדל של טבריה”.

אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
