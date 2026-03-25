יום רביעי, 25.03.2026 שעה 13:01
כדורגל ישראלי

התכנסות ראשי האיגודים והמנכ"לים במשרד הספורט

"כל משלחת היא מבצע": במשרד הספורט עדכנו את נהלי הביטחון החדשים של משלחות ספורט בחו"ל. השר זוהר: "נמשיך להשתתף בתחרויות ונשמור על הספורטאים"

מיקי זוהר בכנס (משרד הספורט)
מיקי זוהר בכנס (משרד הספורט)

כ-70 ראשי איגודים, מנכ"לים ונציגי ארגוני הגג ומרכזי הספורט התכנסו אמש, במשרד התרבות והספורט בירושלים לכנס מקצועי מיוחד בנושא אבטחת משלחות ספורט בחו"ל בזמן מלחמה. הכנס, שיזמו השר מיקי זוהר, מינהל הספורט ואגף הביטחון ונועד לעדכן את הגופים המפעילים  את נהלי הביטחון המעודכנים לשנת 2026.

במהלך הכנס הוצגו בפני המשתתפים ההנחיות החדשות לאבטחת משלחות ישראליות בחו"ל, תוך התאמה לאתגרי התקופה וללקחים שנצברו בשנה האחרונה. הדגש -  הספורטאים הישראלים ימשיכו  ליטול חלק פעיל בתחרויות בינלאומיות, אך תוך הקפדה על נהלים ברורים, תחקירים מוקדמים ושיתוף פעולה הדוק עם גורמי הביטחון.

שר התרבות והספורט מיקי זוהר, הדגיש בדבריו את החשיבות הלאומית של המשך הייצוג הבינלאומי: "הספורט הישראלי נמצא בשיא חסר תקדים, ואנחנו לא מתכוונים לוותר על הבמה העולמית. אבל ברור לכולנו שההישגים לא יכולים לבוא על חשבון הביטחון. ההנחיות החדשות יאפשרו לאיגודים להמשיך לשלוח משלחות, מתוך ידיעה שאבטחת הספורטאים הוא הערך העליון. אנחנו נמשיך להיות שם, בכל זירה, ונניף את הדגל בגאווה אבל גם, בערנות מלאה".

מיקי זוהר (עמרי שטיין)מיקי זוהר (עמרי שטיין)

“המטרה שכל הספורטאים יחזרו הביתה בשלום”

מנכ"ל משרד התרבות והספורט, כפיר כהן, אמר: "האחריות לא מוטלת רק על אגף הביטחון, היא מוטלת על כולנו. הנהלים שקיבלתם היום נולדו מתוך תרחישים אמיתיים, והם כאן כדי להציל חיים. נעבוד יחד, בשקיפות מלאה ובערבות הדדית, כדי שכל ספורטאי וספורטאית יחזרו הביתה בשלום״.

הכנס כלל גם תחקיר מבצעי של אירועי אבטחה מהשנה האחרונה, והצגת מתווה העבודה המעודכן מול גורמי הביטחון הלאומיים. בסיום הדברים הודגש כי מנהל הספורט ואגף הביטחון ימשיכו לעמוד לרשות האיגודים בליווי צמוד, ויקיימו תהליכי הדרכה והטמעה בהתאם לצרכים המשתנים.

