קפטן נערים א' חתם לשנתיים בבית"ר טוברוק

מאור פוירשטיין (שנתון 2009) ימשיך במועדון עד לעונת 2027/28. מדובר בקשר 6 שהמועדון מנתניה בונה עליו. מתגורר בקריית גת ולומד בפנימיה בנתניה

מאור פוירשטיין (אירנה ליטינסקי)
בבית”ר טוברוק הוחלט להמשיך ההתקשרות עם הקשר מאור פוירשטיין, בשנתון 2009, שהחודש חגג את יום הולדתו ה-17. כיום, משמש כקפטן קבוצת נערים א’ במועדון, המשחקת בליגת נערים א’ על, הליגה הבכירה לשנתון שלו. חתם לשנתיים קדימה, זאת באמצעות סוכנות השחקנים Play It, בנוכחותו של אורן שטרלינג.

21 הופעות מאחוריו העונה, לצד שער אחד. בין שישה שחקני סגל שהופיעו הכי הרבה עד כה העונה, כשלרשותו 1,919 דקות משחק. מדובר בשחקן השלישי בסגל המקבל הכי הרבה דקות משחק בקבוצה אחרי גיא אזולאי ואושרי בוזגלו. הנער הצעיר מגיע לנתניה מקריית גת, שם מתגוררת משפחתו, בעוד הוא לומד ולן בפנימיה בנתניה.

באוקטובר 2018 החל לשחק כדורגל לראשונה תחת המעטפת של ההתאחדות לכדורגל. לימים, נחת הוא במחלקת הנוער של עירוני קריית גת, המשויכת כיום למכבי קריית גת. לאחר חמש עונות רצופות בקריית גת, הגיע ב-10/09/2023 בהעברה לבית”ר טוברוק ומאז ועד היום חלק מהמועדון הנתנייתי. 57 הופעות מאז ספטמבר 2023 ועד היום לשחקן הצעיר בטוברוק.

