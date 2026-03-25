ריאל וברצלונה נפגשות ברבע גמר האלופות לנשים

פגרה? תחשבו שנית. יש קלאסיקו. אז נכון, כדורגל הקבוצות של הגברים יצא לפגרת נבחרות, אך בתזמון מושלם אנחנו מקבלים את אחד המשחקים המעניינים בשנים האחרונות בכדורגל הנשים, ואולי בהיסטוריה של הענף כולו: ריאל מדריד נגד ברצלונה ברבע גמר ליגת האלופות הערב (רביעי, 19:45) בשידור חי בערוץ ONE. בניגוד לשליטה האירופית של קבוצת הגברים הלבנה בליגת האלופות, אצל הנשים הסיפור שונה בתכלית.

קצת רקע: ברצלונה היא הקבוצה הספרדית היחידה שזכתה בליגת האלופות, עם שלוש זכיות, וגם היחידה שבכלל הגיעה לגמר כשיש לה גם שלושה הפסדים במעמד. לעומת זאת, הנשים של ריאל רק החלו בשנים האחרונות להיכנס לעניינים, בתקווה שגם הן יוכלו לכתוב פרק מפואר בהיסטוריה של המועדון.

לצערם של אוהדי ואוהדות הבלאנקוס, לא רק בזירה האירופית התמונה איננה נוצצת. ריאל מעולם לא זכתה באליפות הליגה הספרדית, זאת בזמן שבארסה היא שיאנית האליפויות עם עשר זכיות בסך הכל, מתוכן שש אליפויות רצופות בעונות האחרונות. בניגוד לכדורגל הגברים בו ריאל מדריד היא שיאנית האליפויות, בכדורגל הנשים הדומיננטיות של ברצלונה ברורה לחלוטין.

אייטאנה בונמאטי חוגגת מול ריאל מדריד. תמונות שהתרגלו לראות בספרד (IMAGO)

אם זה לא מספיק, מתוך שש האליפויות האחרונות של ברצלונה, היא הצליחה בחמש מהן להשלים דאבל ולהשתלט על הכדורגל הספרדי ברמה שקצת מזכירה את קבוצת הגברים של מכבי תל אביב בכדורסל בשנות ה-70 וה-80. עד כדי כך. ריאל תנסה לשנות את זה, למרות שבליגה הסיפור אבוד גם העונה, כשהפער בין השתיים עומד על עשר נקודות.

ברצלונה כאמור זכתה שלוש פעמים בליגת האלופות, כולן בשנים האחרונות. בשנת 2024 שערים של אייטנה בונמאטי ואלכסייה פוטייאס העניקו לה ניצחון 0:2 על שיאנית הזכיות ליון. בקיץ 2023 צמד של פטרי גויארו ושער ניצחון של פרידולינה רולפו העניקו לה ניצחון 2:3 על וולפסבורג, לאחר שביצעה מהפך מפיגור כפול באחד הגמרים המדהימים בהיסטוריה של המפעל. הזכייה הראשונה של בארסה הושגה בעונת 2021 עם ניצחון מהדהד 0:4 על צלסי, כשגם אז כבשו, בין היתר, בונמאטי ופוטייאס. בשש השנים האחרונות ברצלונה הפכה לאימפריה וחוד החנית של כדורגל הנשים הספרדי.

די להביט בפוטייאס, בת 32, שהפכה לשם מוכר כמעט בכל בית. היא זכתה פעמיים בכדור הזהב, בתשע אליפויות, שלוש פעמים בליגת האלופות וגם במונדיאל עם ספרד. היא לבדה מעוטרת פי עשרה מריאל מדריד. זה המצב.

אווה נבארו ואלכסיה פוטייאס (IMAGO)

אז מאיפה נובע הפער הגדול? היתרון של בארסה נובע מחלוציות המועדון בתחום. כבר בסוף שנות השמונים היא החלה להשקיע בקבוצת הנשים, בזמן שריאל עוד לא נכנסה לאירוע והענף היה בחיתוליו מבחינה מקצועית. קבוצת הנשים של ריאל מדריד הפכה לרשמית רק בשנת 2019, והקלאסיקו הראשון הרשמי והגדול שוחק רק בשנת 2020. ההיסטוריה של היריבות הזו רק מתחילה להיכתב.

עד הניצחון ההיסטורי בלבן במרץ 2025 אליו נגיע בהמשך, ברצלונה רמסה את ריאל לא פחות מ-18 פעמים ברציפות. קלאסיקו אחרי קלאסיקו בארסה ניצחה את היריבה מהבירה וגרמה לאוהדים הקטלונית לנחת דווקא בשנים הרעות של מחלקת הגברים. לכן, אין זה פלא שקבוצת הנשים של בארסה ממלאת אצטדיונים.

קרולין גרהאם ויסמין אסיס נאבקות (IMAGO)

בעונה הקודמת, ריאל הפסידה לארסנל ברבע גמר ליגת האלופות. התותחניות אולי ניחמו במעט את הבנות בלבן, כיוון שהן היו אלו שניצחו את ברצלונה בגמר ונישלו אותה מהתואר אחרי שנתיים. נו, גם משהו. עם זאת, עבור מועדון ענק כמו ריאל מדריד שמסתכל תמיד לטווח ארוך, ההדחה מול ארסנל היא רק עוד צעד קטן בדרך. ריאל מדריד מאמינה, ונדמה שהיא אט אט מאמצת חלקים מהחזון שהפך אותה למועדון הכדורגל הגדול בהיסטוריה אצל הגברים.

ניצנים ראשונים לכך קיבלנו בדיוק לפני שנה, כשבמרץ 2025 ריאל השיגה ניצחון היסטורי בקלאסיקו עם 1:3 מהדהד דווקא במונז’ואיק, הודות לצמד שערים של הכוכבת הסקוטית קרוליין וייר. וייר אמנם כתבה את שמה באותיות קידוש לבנה (נו, תרתי משמע…) בהיסטוריה של הבלאנקוס, אך הפרט הבולט ביותר מאותו ערב היה שלמונז'ואיק הגיעו לא פחות מארבעים אלף צופות וצופים שהעניקו למשחק אווירה של קרב צמרת לכל דבר.

קרוליין וייר כובשת נגד ברצלונה (IMAGO)

הייתה זו אבן דרך משמעותית בכדורגל הנשים בכל אירופה, ולא רק ביריבות בין השתיים. אחרי הניצחון בקלאסיקו, פלורנטינו פרס אמר לשחקניות שרואים שיש להן את ה-DNA של ריאל מדריד. נכון שלא חכמה להפנות זרקור לקבוצת הנשים רק כשהיא מצליחה, אבל מוטב מאוחר מאשר אף פעם וההתקדמות של הבלאנקוס ניכרת. בכל זאת, מישהו או מישהי רוצים להמר נגד פרס כשהוא רוצה לנצח?

על אף הניצחון ההיסטורי והעובדה שהפער שהצטמצם מעט, ברצלונה כאמור עדיפה עדיין על ריאל בצורה משמעותית והיא הפייבוריטית להמשיך לחצי הגמר. העיקר עבור נשות הבלאנקוס יהיה להתחיל להשיב מלחמה, ואנחנו צפויים לקבל חווית כדורגל אמיתית והיסטוריה שנבנית לנגד עינינו. ואולי גם הפתעה. מנצחת כמובן תהיה רק אחת, אבל ממאבק ספורטיבי איכותי הענף כולו ירוויח וימשיך בצמיחתו המרשימה מהשנים האחרונות.