הפועל ת"א תמשיך עם בית ההשקעות IBI כחסות

הפועל תל אביב הודיעה היום (רביעי) כי בית ההשקעות IBI ימשיך להעניק את החסות הראשית למועדון בשלוש השנים הבאות, בהסכם חדש שעשוי להגיע ל-5.5 מיליון שקלים בעונה.

“אנו שמחים להודיע על הארכת ההסכם עם IBI בית השקעות, במסגרתו החברה תעניק את החסות הראשית למועדון בשלוש השנים הקרובות, החל מעונת 2026/27. הסכום הכולל עשוי להגיע ל-5.5 מיליון ש”ח לעונה ואף מעבר לכך, בהתאם להצלחות הקבוצה במפעלים המקומיים והאירופאים”, נכתב בהודעה הרשמית של האדומים.

עוד בהפועל הוסיפו: “במסגרת ההסכם, הקבוצה תמשיך להיקרא “הפועל IBI תל אביב”, ולוגו החברה ימשיך להתנוסס על חזית מדי השחקנים. כמו כן, ההסכם כולל חסות גם לקבוצת הנשים, הפועל ״שווים״ ולקבוצת הנוער של המועדון. בנוסף, יקיימו הצדדים פעילויות תוכן, יוזמות קהילתיות ואירועים משותפים עם שחקני הקבוצה והאוהדים במהלך עונות המשחקים”.

גיא פרימור ודייב לובצקי (האתר הרשמי של הפועל ת"א)

“ביטוי לאמון הדדי, מאפשר לנו להמשיך לכוון גבוה”

גיא פרימור, מנכ"ל המועדון: "המשך ההתקשרות עם IBI הוא ביטוי לאמון ההדדי שנבנה לאורך השנים ומבסס שותפות אסטרטגית אמיתית. שותפות זו מחזקת את היסודות של המועדון, תומכת ביעדים המקצועיים שלנו לעונות הקרובות ומאפשרת לנו להמשיך לכוון גבוה על המגרש ומחוצה לו”.

דייב לובצקי, מנכ”ל IBI בית השקעות: “הארכת ההסכם לשלוש שנים נוספות משקפת את הבעת האמון שלנו במועדון ובדרך שהוא מוביל. אנחנו מרוצים מאוד מרמת הניהול של המועדון, מהדרך הפנומנלית ומההישגים הספורטיביים”.