יום רביעי, 25.03.2026 שעה 12:57
שונות  >> ONE ביזנס

הפועל ת"א תמשיך עם בית ההשקעות IBI כחסות

האדומים הודיעו כי הספונסר הראשי יישאר עם המועדון גם ב-3 השנים הבאות, בהסכם חדש שעשוי להגיע ל-5.5 מיליון ש"ח בעונה: "מאפשר להמשיך לכוון גבוה"

|
גיא פרימור ודייב לובצקי (האתר הרשמי של הפועל ת"א)

הפועל תל אביב הודיעה היום (רביעי) כי בית ההשקעות IBI ימשיך להעניק את החסות הראשית למועדון בשלוש השנים הבאות, בהסכם חדש שעשוי להגיע ל-5.5 מיליון שקלים בעונה.

“אנו שמחים להודיע על הארכת ההסכם עם IBI בית השקעות, במסגרתו החברה תעניק את החסות הראשית למועדון בשלוש השנים הקרובות, החל מעונת 2026/27. הסכום הכולל עשוי להגיע ל-5.5 מיליון ש”ח לעונה ואף מעבר לכך, בהתאם להצלחות הקבוצה במפעלים המקומיים והאירופאים”, נכתב בהודעה הרשמית של האדומים.

עוד בהפועל הוסיפו: “במסגרת ההסכם, הקבוצה תמשיך להיקרא “הפועל IBI תל אביב”, ולוגו החברה ימשיך להתנוסס על חזית מדי השחקנים. כמו כן, ההסכם כולל חסות גם לקבוצת הנשים, הפועל ״שווים״ ולקבוצת הנוער של המועדון. בנוסף, יקיימו הצדדים פעילויות תוכן, יוזמות קהילתיות ואירועים משותפים עם שחקני הקבוצה והאוהדים במהלך עונות המשחקים”.

“ביטוי לאמון הדדי, מאפשר לנו להמשיך לכוון גבוה”

גיא פרימור, מנכ"ל המועדון: "המשך ההתקשרות עם IBI הוא ביטוי לאמון ההדדי שנבנה לאורך השנים ומבסס שותפות אסטרטגית אמיתית. שותפות זו מחזקת את היסודות של המועדון, תומכת ביעדים המקצועיים שלנו לעונות הקרובות ומאפשרת לנו להמשיך לכוון גבוה על המגרש ומחוצה לו”.

דייב לובצקי, מנכ”ל IBI בית השקעות: “הארכת ההסכם לשלוש שנים נוספות משקפת את הבעת האמון שלנו במועדון ובדרך שהוא מוביל. אנחנו מרוצים מאוד מרמת הניהול של המועדון, מהדרך הפנומנלית ומההישגים הספורטיביים”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */