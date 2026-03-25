ינאי הציע: שני ישראלים על המגרש ושישה זרים

יו"ר ארגון השחקנים ניר אלון דיבר ב"שיחת היום" על ההצעה של בעלי הפועל ת"א: "יש עם מה להתקדם, עוד קבוצות רוצות ללכת למתווה כזה". וגם: שטינברג

עופר ינאי (חגי מיכאלי)
עופר ינאי (חגי מיכאלי)

הסערה בין ארגון השחקנים למנהלת הליגה בכדורסל עדיין כאן אחרי שהארגון הכריז על סכסוך עבודה. הצדדים החליפו דברים והאשמות בימים האחרונים ויו”ר ארגון השחקנים, ניר אלון, עלה לתוכנית “שיחת היום” של ONE כדי לדבר על הנושא הבוער.

עופר ינאי אמר לך שאין לו בעיה להכפיל את כמות הישראלים על המגרש ל-2, אבל להגדיל את כמות הזרים ל-6, אתה בעד?
”כן, זה קרה אתמול, אני העברתי את ההצעה לשחקנים ויש עם מה להתקדם. ההצעה היא משמעותית ויש עוד קבוצות שרוצות ללכת למתווה כזה”.

איך ייגמר הסכסוך?
”כשאין לך מה להגיד אז מדברים על אנשים ספציפיים, השחקנים מאוד מאוחדים, השחקנים בעד מה שאנחנו עושים, יש פה קונצנזוס מלא. אני מאוד מכבד את הצד השני ואנחנו ביחסים טובים, אני כל יום מוכן להתייצב במשרד עד שייצא עשן לבן”.

עמוס פרישמן וניר אלון (איגוד הכדורסל)

“חייבים למצוא את עמק השווה”

מה לגבי עניין הבועה?
”יש פה לחץ גדול מאוד על השחקנים, אנחנו נתנו הוראה לכל השחקנים לא לתת שום מסמכים עד שאנחנו לא מוודאים את עניין הבועה. היינו חייבים להוציא את סכסוך העבודה על מנת שלא יעשו דברים מאחורי הגב”.

מה לגבי המנהלת, שאמרה שהיא לא חלק?
”המנהלת היא שמתווה את העניין המקצועי, אי אפשר להיתמם ולהגיד עכשיו שהם לא קשורים. חייב למצוא את עמק השווה”.

איזה מסר יש לך לארי שטינברג?
”אני סך הכל אוהב אותו, אני מגן משפטית על השחקנים ואין משהו אישי נגדו. המטרה היא להגיע להסכמות”.

אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
