יום רביעי, 25.03.2026 שעה 13:00
שונות  >> ONE ביזנס

18 מיליון אירו בתמונה: הרשת סוערת מרונאלדו

תמונה שפורסמה ברשתות החברתיות ע"י ארוסתו של CR7, ג'ורג'ינה, מציגה מספר אביזרים יקרי ערך, החל מהתכשיטים ועד הרכב, והתמונה פורשה כהפגנת יוקרה

ג'ורג'ינה ורונאלדו (IMAGO)
ג'ורג'ינה ורונאלדו (IMAGO)

כריסטיאנו רונאלדו וג'ורג'ינה רודריגס שיתפו תמונה באינסטגרם שעוררה סערה גדולה וחילקה את הגולשים. בתמונה נראים פריטי יוקרה בשווי מוערך של כ-18 מיליון אירו. השניים מציגים כמה מהנכסים היקרים ביותר שלהם, כולל רכב יוקרה ותכשיטים.

הבוגאטי סנטודייצ'י שבה נוהג הכדורגלן שווה יותר מ-11 מיליון אירו, טבעת האירוסין עולה מעל 5 מיליון אירו, ושני השעונים שמופיעים בתמונה מוערכים בכ-640 אלף ו-388 אלף אירו.

הידיים של רונאלדו וג'ורג'ינה בתמונה שהפריטים בה שווים 18 מיליון אירו (אינסטגרם)

החתונה בקיץ הבא?

סיפור האהבה בין כריסטיאנו רונאלדו וג'ורג'ינה רודריגס החל בשנת 2016, אך האירוסין הרשמיים היו באוגוסט 2025. מתי תתקיים החתונה? תאריך רשמי עדיין לא פורסם, אך לפי חלק מכלי התקשורת היא צפויה להיערך בקיץ הבא, לאחר מונדיאל 2026.

רונאלדו וג'ורג'ינה אינם מסתירים את אורח החיים היוקרתי שלהם, הכולל רכבים יקרים, שעונים ותכשיטים, לצד נכסי נדל"ן יוקרתיים במספר מדינות ברחבי העולם. הכוכב הפורטוגלי מחזיק באחת מאוספי רכבי היוקרה הגדולים בעולם הכדורגל, עם רכבי על בשווי של עשרות מיליוני אירו.

אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
