"ארגון השחקנים מנסה לסחוט אותנו - לא יקרה"

ארגון השחקנים הודיע על סכסוך עבודה מול מנהלת ליגת העל בצל המחלוקות על חזרת עונת הכדורסל, והאפשרות לבועה בחו”ל, דבר שעורר סערה בין המנהלת לארגון כולל חילופי דברים והאשמות. ארי שטינברג, יו”ר המנהלת, נתן את הזווית שלו לנושא בתוכנית “שיחת היום” של ONE.

ניר אלון (יו”ר ארגון השחקנים) עלה לפניך, דעתך על מה שאמר בנוגע להגדלת הישראלים?

”הדברים האלה לא מעניינים אותי עכשיו, אני מתעסק בלהחזיר את הליגה לפעולה. כל השאר לא מעניינים, זה קשקושים. נראה לך שעכשיו אתעסק במה שאומרים על הגדלת הישראלים?”.

הוא אמר שעד פסח תגיעו להבנות, זה נכון?

”לא היה ולא נברא, מה שקרה לפני המלחמה לא רלוונטי. אני לא מכיר דיונים על הדברים האלה, אולי היה רצון. הכל מת ולא קיים מאז שהתחילה המלחמה, להחזיר את הכדורסל לשחק זה הדבר היחידי”.

תהיה בועה בחו”ל או בארץ?

”הבועה היא לא הדבר העיקרי, זה רק עוד רעיון לסיום הליגה. אנחנו מעוניינים להביא את כל האפשרויות ולקחת הכל בחשבון, בועה זה עוד רעיון. אנחנו חייבים להחזיר את הליגה עד ה-18.4 ועדיף שזה יהיה בארץ. בועה זה לא עוצר”.

הכדורגל חזר לארץ, למה הכדורסל לא?

”זה לא אותו דבר, כדורגל חייב להסתיים חודש לפני, לשחקני הכדורגל אין ברירה כי הם לא יכולים לעבור בין קבוצות במצב הזה, לשחקני הכדורסל יש אפשרות. להגיד לשחקן שלא נולד פה להגיע לארץ זה לא פשוט, בואו לא נתייפייף”.

סופיה, בודפשט, ריגה, איפה תהיה הבועה?

”הונגריה, בולגריה או סרביה, אלון אמר שהשחקנים לא יגיעו? אז הוא אמר, הוא יכול להגיד מה שבא לו, נראה מה יקרה אם לא יהיו משחקים”.

“אם לא ירצו בועה, לא תהיה בועה”

שר הספורט אמר לנו ששני הצדדים צריכים להגיע לפשרות.

”אין שני צדדים. צד אחד חושב על הכדורסל וצד אחד חושב על עצמו. אני חושב הכי הרבה על הכדורסלן הישראלי, השיח לא על הבועה בכלל, הם מנסים לסחוט אותנו לשנים הבאות כדי לשחק בעונה הזאת. לא יקרה, אותי לא סוחטים, אני בלתי סחיט. זה השר הכי טוב שהיה פה לספורט, אם הוא אמר שלא תהיה בועה בחו”ל אז כנראה שהוא יודע. אם לא ירצו בועה לא תהיה בועה, זה לא הסיפור. אני נערך ורוב הסיכויים שנשחק בארץ, הבועה היא רק עוד אופציה למקרה שנצטרך”.

אתה תומך במה שעופר ינאי הציע (שני ישראלים על המגרש ושישה זרים)?

”זה באמת לא רציני להתחיל לדבר על זה. אני חושב שישראלים זה הדבר הכי חשוב בליגה, חלום שלי שיהיו 5 מול 5 ישראלים בליגה, אני צריך להביא את התוצאה הטובה ביותר לכדורסל הישראלי, והתוצאה היא כנראה לא החלומות שלי”.