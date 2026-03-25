"נמצאים בסיטואציה אולי הכי מורכבת אי פעם"

הכדורגל הישראלי חזר אתמול (שלישי) עם מחזור השלמה בליגה הלאומית, שעבר בצורה חלקה ללא התרעות בזמן המשחקים. ב-4.4, גם ליגת העל תשוב, עדיין ללא קהל, כשהציפייה היא גדולה. ממלא מקום מנכ”ל מנהלת הליגות, ניר ינקלביץ’, עלה לדבר על הכל בתוכנית “שיחת היום” של ONE.

במנהלת פתחתם מחלקת פיקוד העורף ממש, לא?

”המשימה העיקרית היא המשך המבצע להתקנת הממ”דים שמאושרים על ידי פיקוד העורף. אנחנו באמת עוסקים בזה מול כולם סביב השעון על מנת שכולם ירגישו בטוחים באצטדיונים”.

זו סיטואציה לא פשוטה עם לוח הזמנים הצפוף?

”לא פשוט בכלל, אולי הכי מורכב שהיה לנו אי פעם. לעומת הקורונה זו בעיה רק שלנו ולא של כל הליגות באירופה. פה אין לנו פריבילגיות וזו המציאות. אנחנו עם תוכנית לחוצה ואינטנסיבית והיא תהיה מורכבת יותר בגלל האצטדיונים”.

ניר ינקלביץ' (ראובן שוורץ)

מה באמת הסטטוס של האצטדיונים?

”יש לנו בלי קשר למלחמה 16 אצטדיונים. מתוכם 7 אצטדיונים אושרו על בסיס המקלטים התקניים, מעבר לזה מוסיפים ממ”דים לטרנר וראשון לציון, היום בבוקר הגיעו המקלטים לאצטדיון בראל ובדרך לקבל את האישור שם ובעפולה. זה פרויקט לא פשוט ויש התגייסות גדולה. אני מקווה שעד שעות הערב המאוחרות נקבל גם שם את האישורים מפיקוד העורף, מכיוון שיש לנו משחקים כבר ביום שישי”.

מה לגבי שאר האצטדיונים?

”האצטדיונים שנשארו בתהליכים אינטנסיביים. אנחנו בקשר עם כל ראשי הערים וכל קבוצה שלא תעשה זאת באופן מיידי לא תוכל לשחק ותלך למקומות אחרים. יש לנו לו”ז צפוף, המטרה היא עד שבוע הבא לסיים את כל האצטדיונים ואם לא הקבוצות ישחקו במקומות אחרים, בעכו עדיין אין אישור בכלל להתקהלות”.

הממ"מ החדש בטרנר (פרטי)

איך עבר הפיילוט אתמול עם הלאומית?

”היה לנו מזל שלא היו אזעקות וזה לא יקרה תמיד. יש לנו תדרוכים מאוד ברורים, יש אצטדיונים עם כמה ממ”דים וצריך לחלק לאן כל אחד הולך. כל קבוצה מינתה אחראי על ההנחיות והתדרוכים. מכינים את כולם מראש כדי שלא תהיה פאניקה”.

היו כאלה שלא רצו לחדש את הליגה, דעתך?

”הרוב דווקא רצה לחדש והבין את ההשלכות. אני שמח שעשינו זאת בהצלחה. מיד אחרי הפגרה נגיע גם לליגת העל”.

אתה רואה אז את העונה מסתיימת?

”זה יהיה מאוד אינטנסיבי. כל הקבוצות והשחקנים יצטרכו לשנס מותניים, יש קבוצות ואצטדיונים שהביעו סולידריות ואני מצפה מכולם לעשות זאת על מנת לסיים את העונה”.