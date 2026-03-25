קטש, עמדת המאמן, מזרחי ובלאט: פניני מדבר

מכבי תל אביב השיגה אתמול (שלישי) את אחד מניצחונותיה הגדולים ביותר העונה ביורוליג, כשגברה 89:94 על פנרבחצ’ה והשאירה לעצמה סיכוי במאבק על הפלייאין. עוזר המאמן ואגדת המועדון גיא פניני התראיין ב”שיחת היום” כדי לסכם את הניצחון, וגם דיבר על מעברו לעמדת המאמן הראשי, המלחמה, תמיר בלאט, עודד קטש ודני אבדיה.

איך אתה מרגיש, מה עובר עליכם בתקופה הזו?

”זו לא הסיטואציה הכי נוחה וכיפית. כולנו מסתכלים על המצב בארץ, לצערי יש לנו ניסיון בזה ואנחנו יודעים לעשות את הסוויץ”.

מה עשה את ההבדל אתמול?

”מהרגע הראשון באמת הופענו ועלינו עם גישה רצינית. השחקנים נצמדו מאוד לתוכנית המשחק וקיבלנו ביטחון מההתחלה, במיוחד בפן ההתקפי. פנר קבוצה מצוינת ואני שמח שהראנו אופי, במיוחד באולם ריק. הצלחנו להיות חזקים מנטלית ולהצליח לנצח”.

שחקני מכבי תל אביב חוגגים (צילום: ג'ורג'ה קוסטיץ')

אתה מאמין שתגיעו לפלייאין?

”קודם כל אנחנו שם במאבק, אם אתה מסתכל על המאזנים זה באמת יהיה קשה. אנחנו נעשה את הכל, צריכים לנצח כל משחק. המשחק מול דובאי הוא חשוב מאוד, אנחנו לא מדברים יותר מדי רחוק אלא ממשחק למשחק. זה הדבר הכי בריא לנו ולשחקנים. אין הרבה זמן להתכונן אבל עושים מה שצריך”.

המלחמה השפיעה על השחקנים הזרים?

”זה השפיע על כולנו, ראו את זה במשחק הראשון נגד מילאנו. הגענו לא בקצב ולא מרוכזים. זה אירוע שצריך לנהל ואני שמח שההנהלה נתנה לנו את כל מה שהיינו צריכים. המחצית נגד וילרבאן הייתה נקודת המפנה, ירדנו במינוס 15 והמאמן אמר שאנחנו יכולים להיות הקורבנות או שנגיע להילחם”.

לוני ווקר (רועי כפיר)

“היו תקופות שקטש התעסק פחות בכדורסל, ניסינו לעזור”

מה קרה לכם ברגע ששמעתם שזה יכול להיות משחקו האחרון של קטש, אז נגד חולון?

”כמה שזה קשה וקלישאתי, אנחנו מנסים לנטרל כמה שיותר את הרעשים, גם כשזה חודר. האמת שאני לא הגעתי בהרגשה כמו שכולם אמרו. הייתה תקופה פחות טובה, אבל כשאתה מנצח זה משנה את הדברים. אני שמח שהתגברנו על זה”.

מה קורה בצוות המקצועי באותם ימים?

”מנסים להתרכז בעיקר. מה שלא בשליטתנו הוא לא בשליטתנו. ניסינו לעזור למאמן בתקופות שהוא התעסק פחות בכדורסל. עזרנו לפקס גם אותו וגם את השחקנים. זה הכוח שלנו כצוות”.

עודד קטש (IMAGO)

מה לדעתך יהיה עם עודד קטש בעונה הבאה?

”אנחנו מדברים בין עצמנו על כל מיני דברים שיכולים לקרות. בסופו של דבר זה המקצוע והרבה דברים יכולים לקרות. ימים יגידו”.

אתה מוכן לקפוץ לעמדת המאמן הראשי?

”קודם כל בואו נחזור אחורה, לפני שפרשתי חשבתי שאני אהיה מאמן, למדתי מכל המאמנים הגדולים וחשבתי שישר אהיה מאמן. כשהתחלתי להיות עוזר הבנתי כמה זה רחוק עדיין, זה להתעסק עם המון דברים. למדתי עם עודד המון, היום אני הרבה יותר מוכן אבל כרגע טוב לי לעבוד עם עודד, ימים יגידו. בסוף אם ארצה אני אעשה את הקפיצה, אבל אני מרגיש הרבה יותר בשל”.

גיא פניני (ראובן שוורץ)

“לא ראיתי שחקן שעובד קשה כמו בלאט. הוא מזכיר אותי”

מה גרם לשיפור של בלאט העונה?

”תמיר ממציא את עצמו כל פעם מחדש. אני לא ראיתי שחקן שעובד קשה כמו תמיר. הוא תלמיד של המשחק, כל הזמן לומד וזה הכוח שלו. הוא חזק מאוד בראש והוא יודע לצאת מזה, זה הכוח שלו. בשבילי הוא מנהיג בקבוצה”.

מי השחקן בקבוצה הנוכחית שמזכיר את גיא פניני באופי שלו?

”ריימן בגלל כל השטיקים על המגרש, אך מבחינת הראש תמיר מאוד מזכיר אותי. אם מישהו יכול לעשות קריירה דומה למה שאני עשיתי זה גור לביא, הוא חומר מאוד מיוחד, הוא יכול לתפוס מקום של ישראלי בכיר בקבוצה”.

תמיר בלאט (צילום: ג'ורג'ה קוסטיץ')

דעתך על גור לביא העונה?

”היו הרבה סיבות לכך שלא שיחק בהתחלה, תמיד אמרנו בתחילת העונה שפספסנו אותו. הוא לא שיחק כי הוא לא היה טוב. הוא תמיד היה טוב, הוא לקח את ההזדמנות והכניסה שלו הייתה מאוד חלקה”.

יש לך חלק בהתקדמות של רומן סורקין?

”כשהכרתי את רומן, הוא לא היה איש כדורסל מחוץ למגרש, הוא היה עילוי. מאז שהוא התחיל לצפות יותר בכדורסל הוא השתפר. היום הוא משחק נכון ויעיל והוא יודע מה לעשות, ועם הכישרון הוא נהיה הרבה יותר טוב”.

רומן סורקין (צילום: ג'ורג'ה קוסטיץ')

“כולנו רוצים לשחק בישראל, מאמין שהזרים שלנו יחזרו”

מה דעתך צריך לעשות עם המשך העונה בליגה?

”אני למדתי מהשנים האחרונות שקשה לתכנן דברים. בסופו של דבר כולנו רוצים לשחק בישראל, אם הכדורגל עשה את זה אין סיבה שאנחנו לא נעשה את זה גם. אני מבין את הצד השני עם הזרים. סיטואציה מורכבת מאוד. אני לא מצפה מאף זר שיבטיח לי אם הוא חוזר לארץ או לא. כשיגיע הרגע נבין יותר. הזרים מתים על תל אביב, אבל הסיטואציה לא נוחה. כשיגיע הרגע אני מאמין שהחבר’ה שלנו יגיעו חזרה”.

דעתך על בריסט שהיה נהדר אתמול?

”הוא סוג של עוגן, גם על המגרש וגם בחדר ההלבשה. הוא עושה הכל כדי שננצח. היום כשצריך אותו יותר הוא תמיד שם”.

אושיי בריסט (רועי כפיר)

“הפועל חריגה בכל קנה מידה, היא ראויה לטופ יורוליג”

איך אתם רואים את העובדה שהפועל תל אביב גבוה ביורוליג?

”הסיטואציה הזאת חדשה, מה שעובר על הפועל בשנתיים האחרונות זה חריג בקנה מידה אירופאי, לבל השחקנים שלהם הוא טופ יורוליג, הם ראויים וצריכים להיות בטופ של הטבלה. אנחנו מתרכזים בעצמנו ובדרך שלנו. מה שהם עושים הוא לזכותם”.

אתה הרגעת את המתיחות בין קטש לשמעון מזרחי?

”עודד יודע להסתדר לבד, הם פתרו את העניינים מאוד מהר. שמעון מגיע לכל מקום ראשון, להוריד את הכובע. הצעתי לו לחזור לישראל והוא אמר שהוא רוצה להיות איתנו. מה שהוא הקריב עבור המועדון זה דבר חריג, זה שמעון”.

שמעון מזרחי (רועי כפיר)

איך תסתיים העונה שלכם?

”נקווה שתסתיים בצורה ספורטיבית ועל המגרש, העיקר שנחזור הביתה ושהמצב יחזור לשגרה בטוחה, כל השאר זה שטויות”.

דעתך על דני אבדיה?

”מה עוד אפשר להגיד? דני זה תופעה מעבר לכדורסל, הצניעות, האותנטיות, זה לא מובן מאליו להגיע לרמה כזאת ולהישאר אותו דני. האמנתי שהוא יהיה משמעותי אבל הוא שובר כל תקרת זכוכית אפשרית. זה מטורף וכל הכבוד לו, הוא ישבור עוד שיאים”.