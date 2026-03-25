הנבחרת, אופ"א, הפלסטינים והגזענות ביציעים

נבחרת ישראל תפגוש מחר (חמישי, 19:00) את גאורגיה למשחק הכנה. בצל המלחמה, לרן בן שמעון וחניכיו חשוב לנסות ולשמח את תושבי המדינה ולנצח. מנכ”ל ההתאחדות לכדורגל יריב טפר דיבר בתוכנית “שיחת היום” לקראת המפגש המסקרן.

איך זה להיות עם שינו בנסיעות?

”זה קשה אבל בסדר, אני רגיל ומתרגל (צוחק)”.

איך קיבלו אתכם שם?

”הכל פה מסודר ומאורגן, אין היסטריה. אנחנו מקשיבים וממלאים את ההנחיות של צוות האבטחה. אנחנו מרוכזים לגמרי בכדורגל לקראת המשחק. אני רואה את ההיערכות, היא ברמה הגבוהה ביותר, אנחנו משחקים נגד נבחרת עם שחקנים מהטופ האירופאי”.

יריב טפר (אורן בן חקון)

“מכירים את הרחש במדינות שרוצות לפגוע בהתאחדות”

כמה ההתאחדות לכדורגל נפגעה מהמלחמה, כמה אפשר להחזיק את זה?

”ההפסדים הכלכליים אדירים, ברגע שאנחנו לא מארחים ורק טסים אז ההוצאות עולות ואין הכנסות. זה מאוד קשה. היו מבצעים היסטריים להוציא את כל הנבחרות לחו”ל, אנחנו מול כל הגורמים לגבי השינוע ואני מקווה שזה יסתיים. הפגיעה היא גדולה, אנחנו גם מפסידים הכנסות וגם מגדילים הוצאות, אני עדיין לא יכול לאמוד סופית, אבל זה עשרות מיליונים”.

מה קורה עם אופ”א, לגבי הפלסטינים והטיפול בגזענות?

”לגבי הפלסטינים, זה אירוע שהוא של מדינת ישראל וזה הישג ענק, אחרת היינו נכנסים לפלונטר כל המדינה ולא רק ההתאחדות, זו מלאכת בלימה שעובדת קשה והייתה פה השקעה אדירה, שאגב לא תיעצר כי אנחנו מכירים את הרחש במדינות שרוצות לפגוע בהתאחדות הישראלית ומנסות להשתמש בפיפ”א. בעניין הגזענות, שינינו את התקנון, הסברנו לקבוצות, האוהדים מפנימים ומתנהלים בצורה טובה יותר. אנחנו לא מסכימים עם ההחלטה במאה אחוז ואנחנו רוצים להגיש ערעור, נגבש החלטה ונחליט אם זה באמת נכון עבורנו. זה משחק אחר לחלוטין, שמשפיע על כל המדינה, ולכן אם ההחלטה לא נכונה חשוב לבדוק אם ניתן לערער. בלי קשר, כמובן שאנחנו מתנגדים לכל מעשה גזענות במגרשים, אני חושב שאנחנו צריכים לבדוק לעומק את אופציית הערעור”.

שינו זוארץ (חגי מיכאלי)

איך לא הוצאתם את ספיר ברמן למשחק שהיה אמור להיות לה?

”יש הבדל בין להוציא נבחרת שלמה לצוות שיפוט. השופטים נפגעים גם מהמלחמה, בשש השנים האחרונות במדינה היה קושי רב לפתח את הכדורגל. אנחנו מייצרים יש מאין. העובדה שאנחנו מתקשים לצאת למשחקים בחו”ל פוגע מאוד בשופטים, מצד אחד הם לא עובדים בארץ ומצד שני קשה מאוד להוציא אותם למשחקים בחו”ל. היו נבחרות שהסכימו להגיע לישראל, אמנם לא מאירופה אלא מאמריקה ואפריקה, אבל בגלל ההיבט הביטחוני זה לא יצא לפועל”.