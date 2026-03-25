יום רביעי, 25.03.2026 שעה 15:56
5523-5424הפועל ב"ש1
5127-5624בית"ר ירושלים2
4628-5024מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3535-4024הפועל פ"ת6
3153-4224מכבי נתניה7
2933-2524בני סכנין8
2649-3024עירוני טבריה9
2442-3424עירוני ק"ש10
2440-3024הפועל חיפה11
2347-3024מ.ס אשדוד12
2035-2224הפועל ירושלים13
1157-1724מכבי בני ריינה14

"ארקדי אמר שטסים, לא היה כסף לגרביים"

שחקן בית"ר ירושלים לשעבר שתלה את הנעליים בראיון ל"שיחת היום": "הכל התפרק, הוא עשה לנו סחרחורת. כשעזבתי את בית"ר הבנתי שזה הסוף". וגם: העתיד

אופיר קריאף חוגג (אורן בן חקון)
אחרי שתלה אמש את הנעליים, אופיר קריאף התראיין היום (רביעי) בתוכנית "שיחת היום" וסיכם קריירה ארוכה כסמל של בית"ר ירושלים. הקפטן לשעבר, שפרש בגיל 35 לאחר שלא שיחק העונה, רשם 326 הופעות, 12 שערים ו-7 בישולים במדי הקבוצה מהבירה. קריאף הודה לקהל ולכל מי שליווה אותו לאורך הדרך, והדגיש כי הוא יוצא לדרך חדשה עם ציפייה לפרק הבא.

מה קרה עכשיו עם העיתוי על העזיבה?
”האמת שהסרטון היה אמור לצאת יום לפני תחילת המלחמה, כל עכבה לטובה. קודם כל נאחל בריאות לפצועים ושלום לחיילים ושייגמר כמה שיותר מהר”.

לקח לך זמן להשלים עם זה?
”כשעזבתי את בית”ר הבנתי שזה הסוף. זה לא פשוט, נולדתי בשביל זה, רגע של כדורגלן בסוף מגיע וזה המסלול. זה משהו שרציתי לעשות אחרי הזכייה בגביע לפני שלוש שנים. אני חוויתי עם בית”ר רגעים מרגשים אבל רוב הזמן הייתה תקופה לא פשוטה, והייתי תמיד בראש הפירמידה כקפטן. זה דברים לא פשוטים וזה גובה ממך מחיר לא פשוט, נפשית ומנטלית. אמרתי כבר שאין לי כוח ללכת לבית כנסת כדי לענות על שאלות. כשזכינו בגביע אמרתי שדי אבל אשתי אמרה לי להמשיך. שנה בבית”ר זה כמו 7 שנים במועדון אחר”.

מה היה שם ברגע של הגביע שאמרת מספיק?
”אני כילד חלמתי להיות משהו בבית”ר שהוא לא זמני. להיכנס להיסטוריה של בית”ר זה לא משהו שכיח, מעטים זכו להניף את הגביע. אני לא טמא, אלוהים נתן לי את הקינוח וחשבתי שזה הזמן המתאים”.

אתה מוכן ליום שאחרי?
”אני הייתי בראש עוד שנים לפני ובורכתי במעטפת חזקה. אני בשותפות עם חברה טובה ויש לי סטודיו קעקועים בקריית מלאכי. זו פינה חמה לאנשים שמוקירים לי תודה וזה נותן לי ביטחון, גם כלכלי וגם נפשי”.

“מאמין שאחרי שיהיה טקס בטדי נשבר ונדבר”

לא תרצה להישאר בכדורגל?
”פתחתי פרויקט בירושלים של כדורגל למבוגרים. שני הדברים האלה ממלאים לי את היום, אבל בית”ר זו בית”ר”.

אם תקבל הצעה מבית”ר?
”אני מאמין שאחרי שיהיה טקס בטדי נשב ונדבר, בית”ר זו בית”ר, נראה מה יהיה”.

מה הרגע הכי זכור?
”הזכייה בגביע”.

רגע שלא תרצה לזכור?
”כמעט ירידת הליגה. הכל התפרק, היינו 90 אחוז ירושלמים וזה לא פשוט. ארקדי היה אומר לנו פתאום לארוז מזוודות ושטסים לצ’צ’ניה, כשהגעתי לא היה כסף לגרביים, הוא עשה לנו סחרחורת”.

אתה חושב שבית”ר תיקח אליפות השנה?
”זו הזדמנות שאני חושב שלא תחזור, בית”ר נשארו בסגל מלא, הבעיה שיכול להיות שהקהל לא יהיה בפלייאוף, וזה חבל”.

