יום רביעי, 25.03.2026 שעה 12:22
כדורגל עולמי

אחרי אביו: רונאלדו ג'וניור התאמן בריאל מדריד

למרות שהוא עדיין משחק באקדמיה של אל נאסר הסעודית, כריסטיאנו ג'וניור לקח חלק באימון קבוצת U16 של הבלאנקוס. המטרה: להצטרף למועדון בעתיד הקרוב

כריסטיאנו רונאלדו ג'וניור (רויטרס)
בנו של כריסטיאנו רונאלדו, רונאלדו ג'וניור, לקח חלק באימון של קבוצת הנערים עד גיל 16 של ריאל מדריד במתחם האימונים של הבלאנקוס. כיום הוא משחק באקדמיה של אל נאסר הסעודית, אליה הצטרף לאחר שאביו חתם במועדון בדצמבר 2022.

מעבר של CR7 הצעיר לבירת ספרד יביא את הנער למועדון בו אביו הפך למלך השערים בכל הזמנים עם 450 כיבושים ב-438 הופעות. במהלך תשע השנים שלו במדריד, רונאלדו האב זכה בארבע אליפויות אירופה, שתי אליפויות ושני גביעים.

לפני המעבר לערב הסעודית, הילד של כריסטיאנו הספיק לשחק במחלקות הנוער של מנצ'סטר יונייטד ויובנטוס, שתי קבוצות עבר נוספות של אביו. למרות שנולד בארצות הברית, הוא כבר זומן לנבחרות הצעירות של פורטוגל וערך הופעות במדי נבחרות ה-U15 וה-U17.

כריסטיאנו רונאלדו ובנו (רויטרס)

המטרה עבור רונאלדו ג’וניור: להצטרף לריאל מדריד בעתיד

בינתיים, אביו בן ה-41 ממשיך להוביל את הנבחרת הבוגרת כקפטן, עם שיא של 143 שערים ב-226 משחקים בינלאומיים. כריסטיאנו הוביל את פורטוגל לזכייה ביורו 2016 ובשתי מהדורות של ליגת האומות, כולל זו האחרונה של עונת 2024/25.

כעת, כל העיניים נשואות אל הבן הבכור, שמקווה לשחזר את ההצלחה הכבירה של אביו במועדון המזוהה איתו יותר מכל בקריירה. ב’אתלטיק’ דיווחו למעשה כי רונאלדו ג’וניור התאמן עם ריאל מדריד במטרה להצטרף לשורות הנוער של הבלאנקוס בעתיד הקרוב.

