שחקני מכבי נתניה חילקו מארזי חג לילדי העיר

מועדון הכדורגל מכבי נתניה קיים אתמול (רביעי) פעילות קהילתית מרגשת לקראת חג הפסח, במסגרתה יצאו שחקני הקבוצה הבוגרת למבצע חלוקת מארזי חג לילדי העיר. שחקני המועדון עלו על אוטובוס הקבוצה ועברו בין שכונות המגורים, המרכזים הקהילתיים והמקלטים הפרוסים ברחבי נתניה, במטרה להעניק באופן אישי את המארזים המושקעים לילדים.

“בתקופה מורכבת זו, בה המציאות הביטחונית והשהייה במרחבים המוגנים הפכו לחלק משגרת יומם של הילדים, המפגש הישיר עם השחקנים העלה חיוך על פניהם והעניק להם רגע של הפוגה ושמחה”. המארזים שחולקו כללו מגוון רחב של משחקים, צעצועים, חומרי יצירה ומוצרים רשמיים מחנות המועדון.

הפרויקט יצא לפועל הודות לתרומתו של בעלי המועדון, רוס קסטין, שהקצה מאות אלפי שקלים לטובת המבצע כדי להבטיח שכל ילד וילדה בנתניה ירגישו את החיבוק והתמיכה של המועדון לקראת החג.

שחקני מכבי נתניה עם הילדים (באדיבות מכבי נתניה)

למבצע החלוקה בשטח היו שותפים גם שחקני מחלקת הנוער ומתנדבי ארגון האוהדים ‘ואטוס לוקוס’ “פעלו יחד כדי להוכיח שמכבי נתניה היא הרבה מעבר למועדון כדורגל, אלא משפחה אחת גדולה המחוברת בטבורה לקהילה המקומית”.