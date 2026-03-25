יום רביעי, 25.03.2026 שעה 13:00
כדורגל ישראלי

שחקני מכבי נתניה חילקו מארזי חג לילדי העיר

פעילות קהילתית מבורכת: סגל היהלומים עלה על אוטובוס והעניק באופן אישי את המארזים לילדים, קסטין הקצה סכום גדול לפרויקט: "רגע של הפוגה ושמחה"

|
אריזת מארזי החג במכבי נתניה (באדיבות מכבי נתניה)
מועדון הכדורגל מכבי נתניה קיים אתמול (רביעי) פעילות קהילתית מרגשת לקראת חג הפסח, במסגרתה יצאו שחקני הקבוצה הבוגרת למבצע חלוקת מארזי חג לילדי העיר. שחקני המועדון עלו על אוטובוס הקבוצה ועברו בין שכונות המגורים, המרכזים הקהילתיים והמקלטים הפרוסים ברחבי נתניה, במטרה להעניק באופן אישי את המארזים המושקעים לילדים.

“בתקופה מורכבת זו, בה המציאות הביטחונית והשהייה במרחבים המוגנים הפכו לחלק משגרת יומם של הילדים, המפגש הישיר עם השחקנים העלה חיוך על פניהם והעניק להם רגע של הפוגה ושמחה”. המארזים שחולקו כללו מגוון רחב של משחקים, צעצועים, חומרי יצירה ומוצרים רשמיים מחנות המועדון.

“פעלו יחד כדי להוכיח שנתניה היא הרבה מעבר למועדון כדורגל”

הפרויקט יצא לפועל הודות לתרומתו של בעלי המועדון, רוס קסטין, שהקצה מאות אלפי שקלים לטובת המבצע כדי להבטיח שכל ילד וילדה בנתניה ירגישו את החיבוק והתמיכה של המועדון לקראת החג.

שחקני מכבי נתניה עם הילדים (באדיבות מכבי נתניה)
למבצע החלוקה בשטח היו שותפים גם שחקני מחלקת הנוער ומתנדבי ארגון האוהדים ‘ואטוס לוקוס’ “פעלו יחד כדי להוכיח שמכבי נתניה היא הרבה מעבר למועדון כדורגל, אלא משפחה אחת גדולה המחוברת בטבורה לקהילה המקומית”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */