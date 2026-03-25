לא רק אמבפה: הסקנדלים הרפואיים בריאל מדריד

חזרתו של ד"ר ניקו מיהיץ' לניהול המחלקה הרפואית של ריאל מדריד עוררה לפני כמה חודשים מחלוקת בחדר ההלבשה, שכבר הכיר את המוניטין שקדמו לרופא הקרואטי מתקופות קודמות במועדון. הרופא עזב את תפקידו ב-2023 וכעת חזר לבקשתו הישירה של פלורנטינו פרס. דווקא מאז 2023 נרשמו שישה מקרים של קרעים ברצועה הצולבת אצל שחקני הקבוצה הבוגרת, דבר שהדליק נורות אזהרה הן בחדר ההלבשה והן במשרדי הברנבאו.

מיהיץ' עבד בעבר בריאל מדריד תחת זינדין זידאן וקרלו אנצ'לוטי. הקרואטי תמיד נהנה מאמון מלא מצד פלורנטינו, אך כמה טעויות בולטות בין 2017 ל-2023 הובילו לעזיבתו. המקרה הבולט ביותר היה הטיפול בפציעה בכתף שמאל של ג'וד בלינגהאם, שגרם לכך שהאנגלי נאלץ לעבור ניתוח לאחר ששיחק חודשים רבים עם זריקות וכאבים.

המקרה של אמבפה והמקרה של בלינגהאם

כעת מיהיץ' נקשר גם לטעות בלתי נסלחת בטיפול בפציעת הברך השמאלית של קיליאן אמבפה. השחקן נבדק בדצמבר בברך הימנית, בזמן שהכאבים שלא חלפו היו דווקא בשמאלית, ומתוסכל מהמצב נסע לפאריס כדי לקבל חוות דעת רפואית נוספת. שם עבר טיפול אצל המומחה ברטרן סונרי-קוטה, שהוביל להבהרת תהליך ההחלמה. "לא לדעת מה קורה לי גרם לי להרבה תסכול. עד לא מזמן לא היה לי אבחון. מהרגע הזה כל מה שנאמר לפני כן לא נכון, אבל עכשיו אני כבר התאוששתי ב-100% מהברך", אמר השחקן ביום שני לפני יציאתו לארצות הברית.

באותו יום, העיתונאי הצרפתי של ‘RMC’, דניאל ריולו, חשף כי "הרופאים של ריאל טעו בברך", כשבדקו את הימנית במקום השמאלית. "נאמר לנו שזה בגלל ריבוי פציעות, אבל אני יכול לומר שזה בגלל שהאבחון של הברך של אמבפה היה קטסטרופלי. טעות עצומה לחלוטין", אמר ריולו. "עבור ריאל מדריד זו בושה מוחלטת מה שקרה, אני חושב שנמנע הגרוע ביותר עבור אמבפה", סיכם.

אמבפה אינו היחיד שעזב את מדריד כדי לקבל חוות דעת רפואית נוספת. ג'וד בלינגהאם, שסבל מפציעה בשרירי הירך האחוריים, טס לאנגליה כדי לאשר את האבחנה. הקשר נסע ללונדון כדי לטפל בפציעה שנגרמה בתחילת פברואר ואמורה הייתה להשבית אותו לחודש. בפועל, הוא חזר רק ביום ראשון האחרון בדרבי מול אתלטיקו, בו שיחק מספר דקות, כך שתקופת ההיעדרות כמעט והפכה לשמונה שבועות, עוד דוגמה לאבחון שגוי מצד הצוות הרפואי.

פיטורי התזונאית איטסיאר גונסאלס

עוד שני מקרים שמטילים צל על המחלקה הרפואית קשורים לפרשת עזיבתה של התזונאית איטסיאר גונסאלס. פלורנטינו פרס ביקש אישית את שירותיה, אך לדבריה, כבר ביום עבודתה הראשון נאמר לה על ידי הצוות הרפואי שהם יודעים כיצד להשפיע על פלורנטינו כדי להציג אותה כלא כשירה ולהוביל לפיטוריה. במהלך התקופה הוגשו בבופה מאכלים שהיא המליצה לא להגיש, השף התעלם מהנחיותיה, והרופאים והפיזיותרפיסטים אמרו לשחקנים להתעלם מהוראותיה. שחקנים שעבדו איתה באופן אישי טענו לשיפור משמעותי, פחות עייפות, ללא כאבים וללא התכווצויות. גונסאלס עצמה אמרה כי "השחקנים היו מאוד מכבדים כלפיי וזה היה נהדר לעבוד איתם. אבל הם קורבנות כי הם נמצאים בכלוב שנבנה על ידי הצוות הרפואי".

גונסאלס טוענת כי נפלה קורבן להאשמות שווא שנועדו להוביל לפיטוריה והגיעו לאוזניו של פלורנטינו. השחקנים תמכו בה, אך בסופו של דבר היא הוצאה מחדר ההלבשה, נמנעה ממנה הגעה למשחקים ולבסוף פוטרה. בין היתר חשפה כי "הצוות של ריאל מדריד משתמש ב-ChatGPT ככלי לקביעת תוספי ויטמינים לשחקנים". עוד סקנדל שממשיך להעיב על הסביבה סביב המחלקה הרפואית של ריאל מדריד, כשאמבפה ובלינגהאם העמידו אותה באור שלילי כשעזבו למדינותיהם כדי לטפל בפציעותיהם.

הפציעות של קורטואה ורודריגו

לאחרונה נוספו גם שני מקרים נוספים לרשימה הבעייתית. הראשון, הפציעה של טיבו קורטואה במהלך החימום למשחק הגומלין מול סיטי במנצ'סטר, כאשר השוער סבל מעומס יתר אך הוחלט שישחק, והוא הוחלף בהפסקה על ידי אנדריי לונין. יום לאחר מכן התברר שהעומס הפך לקרע שישבית אותו לשישה שבועות, והוא נעדר מהדרבי מול אתלטיקו ויחמיץ את המפגשים מול באיירן בליגת האלופות. המקרה השני חמור אף יותר, הפציעה של רודריגו, ששיחק עם כאבים ונפצע מיד לאחר שנכנס כמחליף בהפסד לחטאפה בברנבאו. ארבלואה והצוות הרפואי אפשרו לו להמשיך לשחק עוד 30 דקות, והוא סובל מקרע ברצועה הצולבת הקדמית וקרע במניסקוס החיצוני ברגל ימין. הוא סיים את העונה ואת המונדיאל וייעדר עד 2027.