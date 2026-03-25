יום רביעי, 25.03.2026 שעה 11:09
כדורגל ישראלי

האם קבוצה יכולה לשלוח שחקן לחל״ת?

בצל עצירת הפעילות בליגות הנמוכות בעקבות מבצע "שאגת הארי", מועדונים ושחקנים מתמודדים עם שאלות כלכליות ומשפטיות מורכבות. עו"ד אוהד כהן מתייחס

|
כדור אילוסטרציה (IMAGO)

מתווה החל"ת לעובדים אושר בקריאה ראשונה בכנסת, אך הדרך לחקיקה עוד דורשת קריאה שנייה ושלישית. עו״ד ונוטריון אוהד כהן, המתמחה בדיני ספורט, מסביר בדבריו ל-ONE כיצד הדין מתייחס לסוגיית היציאה לחל״ת בענף הכדורגל ובוודאי בהקשר לליגות הנמוכות, ליגות א'-ג', המושבתות מאז 28.02 וטרם גובש מתווה חזרה למגרשים.

נכון לכרגע, מסתמן כי התשלום הראשון לעובדים שהוצאו לחל"ת יהיה ב-12.04. אם תשלום דמי האבטלה יאושר לפני חג הפסח, הרי שמיד לאחריו יחלו לקבל הכספים העובדים שהוצאו לחל"ת, כולל בענף ספורט הכדורגל. אגב, המתווה מקל על יציאה לחל"ת, עם קיצור תקופת הזכאות ל-14 ימים, ביטול ימי ההמתנה והקלה בתנאי הסף. עד סוף השבוע החקיקה אמורה להסתיים.

בעקבות עצירת הליגות והפעילות, האם מועדון כדורגל רשאי להוציא שחקנים או אנשי צוות לחל״ת?
"באופן עקרוני כן, אך הדבר אינו אוטומטי. שחקן כדורגל נחשב עובד לכל דבר ועניין ולכן גם עליו חלים דיני העבודה הרגילים. המשמעות היא שמועדון יכול לבחון יציאה לחל״ת כאשר הפעילות נעצרת או נפגעת, אך הדבר צריך להיעשות בהתאם לדין, תוך בחינת חוזה ההעסקה והנסיבות הספציפיות של המקרה".\

עו״ד אוהד כהן (יח"צ)עו״ד אוהד כהן (יח"צ)

כיצד נכון למועדון לפעול אם הוא שוקל להוציא שחקנים או עובדים לחל״ת?
"הגישה הנכונה היא לפעול בצורה מסודרת ושקופה. כלומר, לקיים הידברות עם השחקנים או העובדים, להסביר את הרקע להחלטה. למשל עצירת פעילות הליגה או פגיעה בהכנסות, ולהסדיר את תנאי החל״ת באופן ברור, לרבות משך התקופה וההשלכות על זכויות העובד. כאשר הדברים נעשים בהסכמה ובסדר נכון, הדבר גם מפחית מחלוקות משפטיות בהמשך".

האם שחקן חייב להסכים לצאת לחל״ת או שהוא רשאי לסרב?
"ככלל, יציאה לחל״ת מחייבת הסכמה של העובד, שכן מדובר בשינוי זמני בתנאי ההעסקה. לכן עובד רשאי עקרונית שלא להסכים לכך. עם זאת, בתקופות חריגות כמו מצב חירום או עצירת פעילות ממושכת, לעתים הצדדים מגיעים להסדרים מוסכמים שמאזנים בין האילוצים של המועדון לבין זכויות העובד".

מה לדעתך הדרך הנכונה עבור מועדונים ושחקנים להתמודד עם הסיטואציה שנוצרה?
"מדובר במצב חריג שמשפיע על כל ענף הכדורגל. לכן ברוב המקרים הדרך הנכונה היא הידברות והגעה להסכמות זמניות שמאפשרות להתמודד עם התקופה עד לחזרה לפעילות סדירה. כאשר הדברים נעשים באופן מאוזן ותוך שמירה על הכללים המשפטיים, ניתן למצוא פתרונות שמשרתים הן את המועדונים והן את השחקנים".

הבהרה: יש לציין כי מתווה החל״ת שגובש בעקבות מבצע "שאגת הארי" טרם אושר סופית בחקיקה, ועל כן נכון לעת הזו יש לעקוב אחר ההתפתחויות ולהתאים את ההחלטות למצב המשפטי המתעדכן. האמור לעיל מובא כמידע כללי בלבד ואינו מהווה ייעוץ משפטי. כל מקרה יש לבחון לפי נסיבותיו הספציפיות ובהתאם לדין הרלוונטי.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */