מגבירה קצב: משחק אימון נוסף לבית"ר מול ר"ג

בבית”ר ירושלים ממשיכים לעבוד במלוא המרץ במהלך פגרת המלחמה, במטרה להגיע מוכנים ובכושר שיא למשחק הליגה שלאחר חג הפסח מול עירוני טבריה.

למרות חסרונם של שחקני הנבחרת, הפציעה של עדי יונה והיעדרותו של לוקה גדראני, בצוות המקצועי לא מורידים את הרגל מהגז. כחלק מההכנות, הוחלט לתאם משחק אימון נוסף, כשהיריבה תהיה הפועל רמת גן. המשחק ייערך ביום שישי בבוקר במרכז הארץ.

במועדון מדגישים בפני האוהדים: “על הקהל לא להגיע למשחק בכדי לא לגרום לביטולו בשל הנחיות פיקוד העורף”.

אוהדי בית"ר ירושלים (רדאד ג'בארה)

השלכות הפציעה של עדי יונה

בנוגע לעדי יונה, הקשר צפוי לעבור טיפול בשבר מאמץ בכף הרגל ללא ניתוח. המשמעות היא תקופת החלמה של קרוב לשמונה שבועות, מה שבפועל מסיים עבורו את העונה.

בבית”ר מודעים לכך שלפציעה עשויות להיות השלכות גם מעבר לעונה הנוכחית, כאשר היא עלולה להשפיע על האפשרות למכור את יונה במהלך חלון ההעברות בקיץ.