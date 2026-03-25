יום רביעי, 25.03.2026 שעה 18:08
כדורגל ישראלי

ממשיכה לנצח: הפועל ת"א חגגה על ספרטקוס

האדומים גברו 2:5 על הקבוצה מקפריסין. מור בוסקילה כבש ראשון, הקפריסאים השוו זמנית, אך דאפה עלה מהספסל וסיפק שלושער, ארצ'ל הצטרף לחגיגה בסיום

רוי קורין ודניאל דאפה מתחבקים (באדיבות המועדון)
רוי קורין ודניאל דאפה מתחבקים (באדיבות המועדון)

הפועל תל אביב המשיכה היום (רביעי) במסע ההכנה שלה לקראת חזרת ליגת העל. לאחר שניצחו לפני מספר ימים 0:2 את איה נאפה, האדומים סיימו היום ב-2:5 ענק על ספרטקוס קיטיו, מהליגה השנייה בקפריסין גם כן.

המחצית הראשונה הייתה בשליטה מוחלטת של האדומים. רוי קורין איים מספר רב של פעמים על השער הקפריסאי, אך מי שמצא את הרשת היה מור בוסקילה (34’) לאחר מבצע אישי יפה. שש דקות לאחר מכן ספרטקוס הצליחה להשוות וקבעה 1:1 בסיום 45 דקות.

המחצית השנייה הייתה רגועה ולא התעלתה לרמה גבוהה. למרות זאת, בדקה ה-72 הפועל חזרה להוביל משער של דניאל דאפה המחליף. החלוץ הצליח להשלים שלושער תוך עשר דקות (82’,79’) וארצ’ל הצטרף גם הוא לחגיגה. הקפריסאים הצליחו לצמק בדקות הסיום.

הפועל תל אביב תמשיך להיערך לחזרת הליגה בישראל, שצפויה לקרות לאחר פגרת הנבחרות. האדומים יכולים להיות מרוצים מכך שהם ממשיכים לשמור על כושר משחק ואפילו לשתף את שחקני הנוער המבטיחים.

הרכב הפועל תל אביב: גד עמוס, זיו מורגן, פרנאן מאיימבו, שחר פיבן, דורון ליידנר; לוקאס פלקאו, גיאורגי קופרבה, רביד אוליצקי; רוי קורין, מור בוסקילה ועומרי לוי.

דקה 1, השופט שרק לפתיחת ההתמודדות!

דקה 4, רוי קורין ניסה להכניע את השוער הקפריסאי, אך נבלם לקרן.

דקה 8, רוי קורין עם כדור עומק נפלא לשחר פיבן. המגן העביר רוחב שהגיע למור בוסקילה, שבעט היטב אך נבלם על ידי השוער.

דקה 25, הזדמנות טובה לקפריסאים, שהצליחו לאיים מרחוק על השער של האדומים, אך אסף צור הדף היטב.

דקה 34, שער! הפועל תל אביב עלתה ל-0:1: מור בוסקילה פרץ מהאגף השמאלי ושלח כדור מסובב ברגל ימין לפינה הרחוקה, שער נהדר.

דקה 40, שער! ספרטקוס קיטיו השוותה ל-1:1: הקפריסאים הגביהו כדור מהאגף הימני, זיו מורגן נגח אחורה והטעה את אסף צור, בסיום שחקן ההתקפה הצליח לנגוח מקרוב לרשת החשופה.

דקה 43, מור בוסקילה עם עוד פריצה נהדרת הצליח למצוא את רוי קורין, שנבלם שוב על ידי השוער.

דקה 70, לאחר דקות רבות ללא הזדמנויות ממשיות, מרקוס קוקו הגביה מהאגף הימני ומצא את עומרי אלטמן, שנגח רחוק מהמסגרת.

דקה 72, שער! הפועל תל אביב עלתה ל-1:2: קוקו הגביה נהדר לרחבה, דאפה הסתנן בין שחקני ההגנה ונגח פנימה בקלות.

דקה 79שער! הפועל תל אביב עלתה ל-1:3: שחזור של השער הקודם, שוב דאפה הצליח לנגוח בקלות מרחבת החמש ולהכניע את השוער.

דקה 82שער! הפועל תל אביב עלתה ל-1:4: טעות קשה של השוער הקפריסאי, שאיבד את הכדור בתוך רחבת החמש לדאפה, שהשלים שלושער תוך 10 דקות.

דקה 86, שער! הפועל תל אביב עלתה ל-1:5: ארצ’ל הצטרף לחגיגה לאחר מהלך קבוצתי של האדומים.

דקה 88, שער! ספרטקוס קיטיו צימקה ל-2:5: כדור נייח של המארחת הכניע את אסף צור.

אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
