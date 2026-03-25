יום רביעי, 25.03.2026 שעה 11:09
כדורגל ישראלי

הגיע הזמן: אצטדיון רחובות לקראת קבלת טופס 4

לאחר שנים של הבטחות ובירוקרטיה, אצטדיון רחובות החדש שאבן היסוד שלו הונחה ב-2009, צפוי לארח משחקים בעונת 2026/27. עשוי להיות ביתה של קריית גת

אצטדיון רחובות מיולי 2025 (יונתן גינזבורג)
עניין של זמן קצר עד שאצטדיון רחובות יהיה כשיר לארח משחקים. ל-ONE נודע כי האצטדיון, שאבן היסוד שלו הונחה אי-שם בשנת 2009, לקראת קבלת טופס 4, מה שיאפשר מתן אור ירוק לאימונים ומשחקים על כר הדשא. הכוונה היא שהאצטדיון יוכל לקבל לידיו את הקהל הרחובותי הרחב עם פתיחת עונת המשחקים 2026/27 הקרובה.

במרץ 2024 ביקרנו באצטדיון לראשונה, אחרי הבטחות חוזרות ונשנות על פתיחתו, מה שלא קרה בסופו של יום. במרץ 2025, שנה לאחר מכן, ביקור שני הראה כי אומנם ישנה התקדמות בשטח, אך רחוק האצטדיון מלהיפתח. והנה, מרץ 2026, אצטדיון רחובות טרם נפתח וממתין, כאמור, לטופס 4 שיוכל, סוף כל סוף, להעמיד האצטדיון לרשות הכדורגל הישראלי.

באם לא תהיה החלטה אחרת ברגע האחרון, הרי שמי שתקבל לידיה את האצטדיון היא מכבי קריית גת, מוליכת טבלת ליגה א' דרום, המתקרבת בצעדי ענק לליגה הלאומית. נכון לכרגע, הפועל מרמורק ומכבי שעריים לא יוכלו להתאמן ו/או לשחק במגרש, אלא אם כן יעמדו בתשלום ההשכרה, שצפוי להיות גבוה במיוחד לקבוצות מהליגות הנמוכות בדמותן.

הביקור של נשיא אופ”א

אגב, בספטמבר 2023, סינדיקט החדשות היהודי JNS (סוכנות ידיעות ושירות חדשות המסקר בעיקר חדשות הקשורים ליהודים ולמדינת ישראל) פרסם כי עם ביקורו של אלכסנדר צ'פרין הסלובני, נשיא אופ"א, בישראל, יחד עם ראש הממשלה, בנימין נתניהו, הודה האחרון על בחירת ישראל לארח את אליפות אירופה עד גיל 19 בישראל בשנת 2027, כולל באצטדיון רחובות.

אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
