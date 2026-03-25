בן דג'אני מחונן ופורח על המגרש ומחוצה לו

נבחרת נערים א' של ישראל, המודרכת ע"י אריק בנאדו, תחל היום (רביעי) את דרכה במשחקי הסיבוב השני של מוקדמות אליפות אירופה באנגליה, כשתפגוש בשעה 19:00 את נבחרתה המקבילה של אסטוניה. בשבת הקרובה תפגוש בשעה 14:00 את הנבחרת המקבילה של אנגליה וביום שלישי תפגוש באותה שעה את נבחרתה המקבילה של איי פארו. המטרה: לסיים בין שלוש הראשונות ולהישאר בדרג א' של אירופה.

אחד משחקני המפתח של הנבחרת לטורניר הקרוב ולהמשך הדרך הוא בן דג'אני, קשרה המצטיין של מכבי ת"א, מוליכת טבלת ליגת העל. בן דג'אני רשם עד כה חמש הופעות במדי נבחרת נערים ב' ועוד תשע הופעות במדי נבחרת נערים א', שלוש מהן במשחקי סיבוב א' של מוקדמות אליפות אירופה בחודש אוקטובר האחרון. בן דג'אני עושה דרך ארוכה ורצופה במחלקת הנוער של מכבי ת"א, שהחלה בקבוצת טרום ב' של שלוחת הדרום. אחיו הצעיר, רוי, משחק בקבוצת ילדים ג' של המועדון.

אביהם של בן ורוי דג'אני, קובי, זכור לרבים כקשר אחורי שעשה קריירה נכבדת של כעשור וחצי בליגת העל, אליה הגיע ממחלקת הנוער של גדנ"ע ת"א, משורותיה הגיע לנבחרת הנוער בה רשם שמונה הופעות. קובי דג'אני שיחק בארבע העונות הראשונות בבני יהודה ת"א, משורותיה הגיע לנבחרת הצעירה בה רשם 15 הופעות ולאחר מכן, רשם הופעה אחת בנבחרת הבוגרת. בהמשך לבש את מדיהן של מ.ס אשדוד, הפועל פ"ת, הפועל אשקלון ולאחר מכן עשה פרק משמעותי של שלוש עונות במכבי נתניה, ובהמשך לבש את מדיהן של הפועל באר שבע והפועל חיפה.

קובי דג'אני (משה חרמון)

בחזרה לבן דג'אני, שממשיך את הדרך שהחל אביו. בן דג'אני הוא עוגן בחוליית הקישור של קבוצת שנתון 2009 של מכבי ת"א בעונות האחרונות, העונה רשם 23 הופעות במדי קבוצתו, ב-21 מהמשחקים עלה בהרכב, במשחקים שבהם הוחלף הדבר התרחש כשקבוצתו צועדת ביתרון מבטיח. השחקן הבקיע במדי קבוצתו שני שערים, היה מעורב בעוד מהלכים שהניבו שערים, חילץ לא מעט כדורים וספג גם ארבעה כרטיסים צהובים. העונה הספיק לערוך הופעת בכורה במדי קבוצת הנוער, כשעלה כמחליף במשחק החוץ מול מכבי אחי נצרת מהלאומית במסגרת גביע המדינה, משחק בו ניצחו התל אביבים בתוצאה 0:4. במכבי ת"א מסומן השחקן גבוה, לא בכדי חתם בתחילת שנת 2024 על חוזה ארוך טווח במועדון.

בן דג'אני, תושב העיר חולון, נחשב לדמות אהודה גם בבית הספר בו הוא לומד - תיכון פנחס אילון, שם הוא לומד במגמת מחוננים. הנהלת בית הספר הביעה פרגון פומבי בעמוד הפייסבוק של בית הספר להתנהלותו של השחקן והתלמיד, במהלך ימי טורניר הידידות בקרואטיה בו לקחה חלק נבחרת נערים א' בחודש שעבר: "בן מוכיח לנו יום יום, שאפשר להצטיין בהכל - גם במעבדה וגם על המגרש. אנחנו מחזיקים לך אצבעות ומחכים לראות אותך נלחם על כל כדור".

בן דג'אני (יונתן גינזבורג)

מאמן הכדורגל יוסי אליהו, שעבד לצידו של עידן הררי בצוות האימון של קבוצת שנתון 2009 של מכבי ת"א בעונה שעברה, כשזו שיחקה בליגת העל של שנתון נערים ב', החמיא גם הוא לאישיות המיוחדת של השחקן: "בן דג'אני בחור שקט וצנוע, תלמיד מצטיין שמאמין ועובד קשה כדי להגיע למטרותיו. זה מתחיל בהשקעה באימונים בלי קיצורי דרך, את התוצרים הוא מביא למשחק. הוא חבר טוב גם במגרש ומחוצה לו".

יוסי אליהו פרט את החוזקות של בן דג'אני על כר הדשא: "בן קשר אחורי קלאסי מודרני, שיודע לקדם את המשחק. שחקן כדורגל שכל מאמן רוצה על המגרש, שחקן מצוין ומנהיג שקט על המגרש. כשבן על המגרש, אתה יודע שיש לך סדר וארגון קבוצתי. הוא הגורם שמחבר בין כולם. לבן יכולת טכנית וטיפול בכדור מצוינת, מחשבה קדימה וראיית משחק".

בן דג'אני עם אביו קובי ואחיו רוי (פרטי)

ליוסי אליהו גם תובנות בנוגע לפרמטרים, שלראייתו חשוב שבן דג'אני יחזק: "לדעתי בן יכול וצריך לשפר יותר את משחק הראש, לגלות יותר תעוזה בכניסות לרחבה מקו שני, יש לו את היכולות. כמו כן, הוא צריך יותר תעוזה לבעוט לשער, כי כשהוא מרים את הרגל - הוא פוגע".