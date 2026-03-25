יום רביעי, 25.03.2026 שעה 12:59
כדורגל עולמי

"קרויף אמר לפפ גווארדיולה לא לשרת בצבא"

שחקן העבר של ברצלונה, לואיס קרראס, חשף: "יוהאן ייעץ לנו להיות סרבני מצפון". וגם: איך ההולנדי השפיע על מאמני הנוער בלה מאסיה והביקורת על פליק

פפ גווארדיולה ויוהאן קרויף (רויטרס)
פפ גווארדיולה ויוהאן קרויף (רויטרס)

לואיס קרראס, שגריר לה מאסיה ושחקן ברצלונה לשעבר, התראיין ל’אס’ הספרדי לרגל ציון עשור למותו של המאמן האגדי יוהאן קרויף. בשיחה הפתוחה הוא נזכר בצעדיו הראשונים בקבוצה הבוגרת לצד פפ גווארדיולה וניתח את המורשת העמוקה שהשאיר ההולנדי במועדון הקטלוני. הראיון נגע בחיבור האנושי המיוחד של קרויף לשחקניו, במודל הטקטי שהנחיל ובשלל עצותיו הייחודיות בנושאים אישיים כמו השירות הצבאי.

באותה תקופה בספרד, השירות הצבאי היה חובה וקרראס נזכר: "לפפ הוא המליץ שיהיה מתנדב, שלא ישרת בצבא. הוא אמר לנו להיות סרבני מצפון כדי שיתאפשר לנו להמשיך לחיות ולהתאמן בברצלונה". עוד הוסיף כי שמע לעצת קרויף: "הפכתי לסרבן ולא עשיתי את השירות הצבאי שלי, אלא עשיתי שירות חברתי". קרראס הסביר כי הם היו שומעים ומקשיבים למסרים של יוהאן לגבי החיים ופשוט "הופכים אותם לשלהם" כחלק מהתבגרותם.

בנוגע למודל, קרראס טען כי הוא היה "בירושה" מאייאקס אך קרויף "שיחק הרבה עם הרגש" וידע שהצעירים מלה מאסיה הם "ניתנים לעיצוב". הוא תיאר כיצד המאמן שינה את מודל המשחק והעניק הנחיות ישירות למאמני הנוער: "הוא הטיף על פי דוגמה. אם אמר שהמסירה ניתנת לשם, הוא נתן אותה לשם כדי שתראה שאפשר לעשות זאת". קרראס הדגיש כי "הפנמת את מה שהוא אמר לך" בתוך הפשטות הזו שחרגה אל המשחקים.

יוהאן קרויף ופפ גווארדיולה (IMAGO)

“יש לי ספקות שפליק מאמין בדרך של קרויף”

קרראס ביקש להשוות בין הפילוסופיה של קרויף לבארסה הנוכחית של האנזי פליק, והביע הסתייגות מהסגנון הנוכחי: "ברצלונה הזו היא של הלוך ושוב. יש לי ספקות שפליק מאמין בדרך של קרויף כי הוא לא הפנים אותה". לסיכום, טען כי "פפ וצ'אבי קרובים יותר לקרויף", כאנשים שטופלו על ידו ושחיו את הפילוסופיה שלו לעומק לאורך השנים.

לסיום, קרראס הרכיב את ה-11 הנבחרים שלו מעידן קרויף וקבע: "ההגנה של צ'אפי, קומאן, גווארדיולה וסרג'י היא בלתי ניתנת לנגיעה". הוא הציב במרכז את גיירמו אמור אותו כינה "הנציג מספר אחת של לה מאסיה", לצד רוג'ר, סטויצ'קוב, צ'יקי וחוליו סלינאס. כשנשאל על כוכבים כמו לאודרופ ורומאריו, הותיר אותם מחוץ ל-11.

