יום רביעי, 25.03.2026 שעה 12:57
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
5523-5424הפועל ב"ש1
5127-5624בית"ר ירושלים2
4628-5024מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3535-4024הפועל פ"ת6
3153-4224מכבי נתניה7
2933-2524בני סכנין8
2649-3024עירוני טבריה9
2442-3424עירוני ק"ש10
2440-3024הפועל חיפה11
2347-3024מ.ס אשדוד12
2035-2224הפועל ירושלים13
1157-1724מכבי בני ריינה14

השיטה נחשפת: אלו החוזים והתשלומים בטבריה

כך זה נראה מאחורי הקלעים. הבעלים מיקי ביתן פירט בעדותו את התנהלות המועדון מול הבקרה: "הנספח הוא החוזה האמיתי". וגם: הפערים בשכר של הזרים

|
מיקי ביתן (שחר גרוס)
מיקי ביתן (שחר גרוס)

לאחר שנחשף דבר החקירה סביב עירוני טבריה, עדותו של בעלי הקבוצה, מיקי ביתן, שופכת אור על המנגנון הכלכלי של המועדון שעלה תוך זמן קצר מליגה א' לליגת העל. בעדות מפורטת הציג ביתן את הגישה הניהולית שלו, הכוללת הפרדה ברורה בין הדיווחים הרשמיים לבין הסיכומים בפועל מול השחקנים. ביתן נחקר במשרד החקירות DMI מודיעין עסקע, ע"י הבעלים דין מרגר.

"אני אומר ליעל (המזכירה) מה לרשום בחוזה הבקרה", הודה ביתן בעדותו והסביר כי המידע שעבר לבקרה לא כלל את התמונה המלאה: "מעולם לא קראתי באמת את חוזה הבקרה. מבחינתי הנספח שהעורך דין מכין הוא החוזה החשוב, וברגע ששחקן חתם עליו הוא בטבריה".

מענקים מחוץ לחוזה הבקרה

אחת הנקודות המרכזיות בעדות נוגעת לאי דיווח על מענקים כחלק מהשכר הרשמי. ביתן הסביר כי בחוזים שנשלחו לבקרה הופיע רק "שכר היסוד", בעוד מענקי חתימה, מענקי התמדה ובונוסים רבעוניים נשארו בחוץ. "זו הייתה החלטה שלי לא לרשום מענקים מותנים בשכר", הצהיר.

אריה קלמנזון ומיקי ביתן (חגאריה קלמנזון ומיקי ביתן (חג'אג' רחאל)

כאשר נשאל על מענקים שאינם מותנים בדבר, כמו במקרה של גיא חדידה או איתמר שבירו, השיב ביתן: "ראינו את המילה מענק אז לא רשמנו בחוזה בקרה. זו טעות נקודתית שלנו, אבל שמנו קופה של מיליון וחצי שקל בצד בבקרה לכיסוי הוצאות כלליות. את חוזה הבקרה לא לקחתי ברצינות”.

חשבון הוצאות לזרים ותשלומים מחברה פרטית

בגזרת השחקנים הזרים, העדות חשפה פערים משמעותיים בין השכר המדווח לשכר המשולם. במקרה של השחקן באצ’ו, אישר ביתן כי הדיווח לבקרה היה נמוך משמעותית מהשכר בפועל: "עם הזרים תכנון המס עוד יותר אגרסיבי. לא דיווחנו הכל לבקרה כי עשינו להם חשבון הוצאות על דירות וטיסות כדי לחסוך לעמותה כסף".

באצבאצ'ו (חגי מיכאלי)

נתון נוסף שעלה בעדות הוא השימוש בחברת הביטוח הפרטית של הבעלים, "א.ק.ג", לביצוע תשלומים ישירים לשחקנים וסוכנים. ביתן אישר כי שחקנים כמו בן והבה וסוכני שחקנים מובילים קיבלו כספים מהחברה הפרטית ולא מחשבון העמותה: "שילמתי מהפרטי לפעמים מטעמי נוחות כי באותו בוקר לעמותה לא היה כסף. הכל נרשם בסוף כהעברה לעמותה".

גרסת המועדון לטענות הזיוף

במהלך העדות התייחס ביתן גם לטענות שעלו מצד גיא חדידה, לפיהן חתימתו על דפי השכר בחוזה הבקרה זויפה וכי הסכומים שנרשמו שם אינם אלו שחתם עליהם במקור. ביתן דחה את הטענות מכל וכל: "לא אני החתמתי את גיא חדידה, זה היה המנהל רמי או שרון. אם הוא טוען שיש זיוף שילך למשטרה. אנחנו פועלים לפי הנספחים ושילמנו לשחקנים כל שקל שרשום שם".

גיא חדידה בועט (עמרי שטיין)גיא חדידה בועט (עמרי שטיין)

ביתן סיכם את דבריו והדגיש כי המועדון נמצא בתהליך למידה מול דרישות הבקרה: "אנחנו שלוש-ארבע שנים עם הבקרה ותמיד תיקנו מה שהעירו לנו. רק בקיץ האחרון התחלנו להבין שצריך לרשום הערות על חוזים ליותר מעונה אחת. אנחנו לומדים תוך כדי תנועה".

הוספת תגובה



טוען תגובות...
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
