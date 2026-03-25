השיטה נחשפת: אלו החוזים והתשלומים בטבריה

לאחר שנחשף דבר החקירה סביב עירוני טבריה, עדותו של בעלי הקבוצה, מיקי ביתן, שופכת אור על המנגנון הכלכלי של המועדון שעלה תוך זמן קצר מליגה א' לליגת העל. בעדות מפורטת הציג ביתן את הגישה הניהולית שלו, הכוללת הפרדה ברורה בין הדיווחים הרשמיים לבין הסיכומים בפועל מול השחקנים. ביתן נחקר במשרד החקירות DMI מודיעין עסקע, ע"י הבעלים דין מרגר.

"אני אומר ליעל (המזכירה) מה לרשום בחוזה הבקרה", הודה ביתן בעדותו והסביר כי המידע שעבר לבקרה לא כלל את התמונה המלאה: "מעולם לא קראתי באמת את חוזה הבקרה. מבחינתי הנספח שהעורך דין מכין הוא החוזה החשוב, וברגע ששחקן חתם עליו הוא בטבריה".

מענקים מחוץ לחוזה הבקרה

אחת הנקודות המרכזיות בעדות נוגעת לאי דיווח על מענקים כחלק מהשכר הרשמי. ביתן הסביר כי בחוזים שנשלחו לבקרה הופיע רק "שכר היסוד", בעוד מענקי חתימה, מענקי התמדה ובונוסים רבעוניים נשארו בחוץ. "זו הייתה החלטה שלי לא לרשום מענקים מותנים בשכר", הצהיר.

כאשר נשאל על מענקים שאינם מותנים בדבר, כמו במקרה של גיא חדידה או איתמר שבירו, השיב ביתן: "ראינו את המילה מענק אז לא רשמנו בחוזה בקרה. זו טעות נקודתית שלנו, אבל שמנו קופה של מיליון וחצי שקל בצד בבקרה לכיסוי הוצאות כלליות. את חוזה הבקרה לא לקחתי ברצינות”.

חשבון הוצאות לזרים ותשלומים מחברה פרטית

בגזרת השחקנים הזרים, העדות חשפה פערים משמעותיים בין השכר המדווח לשכר המשולם. במקרה של השחקן באצ’ו, אישר ביתן כי הדיווח לבקרה היה נמוך משמעותית מהשכר בפועל: "עם הזרים תכנון המס עוד יותר אגרסיבי. לא דיווחנו הכל לבקרה כי עשינו להם חשבון הוצאות על דירות וטיסות כדי לחסוך לעמותה כסף".

נתון נוסף שעלה בעדות הוא השימוש בחברת הביטוח הפרטית של הבעלים, "א.ק.ג", לביצוע תשלומים ישירים לשחקנים וסוכנים. ביתן אישר כי שחקנים כמו בן והבה וסוכני שחקנים מובילים קיבלו כספים מהחברה הפרטית ולא מחשבון העמותה: "שילמתי מהפרטי לפעמים מטעמי נוחות כי באותו בוקר לעמותה לא היה כסף. הכל נרשם בסוף כהעברה לעמותה".

גרסת המועדון לטענות הזיוף

במהלך העדות התייחס ביתן גם לטענות שעלו מצד גיא חדידה, לפיהן חתימתו על דפי השכר בחוזה הבקרה זויפה וכי הסכומים שנרשמו שם אינם אלו שחתם עליהם במקור. ביתן דחה את הטענות מכל וכל: "לא אני החתמתי את גיא חדידה, זה היה המנהל רמי או שרון. אם הוא טוען שיש זיוף שילך למשטרה. אנחנו פועלים לפי הנספחים ושילמנו לשחקנים כל שקל שרשום שם".

ביתן סיכם את דבריו והדגיש כי המועדון נמצא בתהליך למידה מול דרישות הבקרה: "אנחנו שלוש-ארבע שנים עם הבקרה ותמיד תיקנו מה שהעירו לנו. רק בקיץ האחרון התחלנו להבין שצריך לרשום הערות על חוזים ליותר מעונה אחת. אנחנו לומדים תוך כדי תנועה".