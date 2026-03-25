"הצלחנו לשמור על שגרה תוך כדי אזעקות"

הערב (רביעי) זה קורה. מוקדמות אליפות אירופה לנערים עד גיל 17 (שלב 2) יוצאת לדרך מבחינת הנבחרת של אריק בנאדו. ישראל שובצה לבית 1B יחד עם אנגליה (המארחת), אסטוניה ואיי פארו. הערב, בשעה 19:00 נבחרת ישראל עד גיל 17 תתמודד מול נבחרת אסטוניה. ב-28.03 תתמודד מול נבחרת אנגליה (14:00) וב-31.03 תתמודד מול נבחרת איי פארו (14:00).

בשיחת ONE עם אריק בנאדו, מאמן הנבחרת ציין: "בוני גינצבורג, המנהל הטכני של הנבחרות, הצליח לסכם עם הקבוצות של השחקנים שנבחרו לסגל כך שנוכל לעשות אימונים שבועיים רצופים בכדי לשמור על כושר ובאמת הצלחנו לשמור על שגרת אימונים של שלושה-ארבעה כאלה בכל שבוע.

"זה לא מצב אידיאלי, בטח כשיש שחקנים שצריכים להגיע מרחוק, תוך כדי אזעקות. שחקנים לא לא היו בכושר משחק בגלל שלא מעט זמן אי אפשר היה בכלל להתכנס לכדי אימונים קבוצתיים. עבדנו איתם באופן אינטנסיבי, במשחקי אימון פנימיים, בגלל שאי אפשר היה לשחק מול קבוצות נוער ואחרים נוכח המצב.

אריק בנאדו (חגי מיכאלי)

"הצלחנו להחזיר אותם לכושר משחק מיטבי. עשינו את המקסימום מהבחינה הזו. נכון, לא אידיאלי, קשה מאוד, אווירה של מלחמה, היו לילות שהנערים לא ישנו במסודר, אבל אנחנו תמיד אומרים לשחקנים שאנחנו מתעסקים בכדורגל ויש אנשים ששומרים על המדינה שלנו, כמו החיילים שנמצאים מצפון ועד דרום ושם באמת קשה.

"אנחנו צריכים להתגבר על הקושי הקטן שיש לנו. להוציא את המקסימום מהאימונים שעשינו בארץ ולבוא הכי מוכנים לטורניר באנגליה. זה מקום שהיינו בו כבר בשנה שעברה, בטורניר העילית. נסענו עם 20 שחקנים. כל שחקן שיצא איתנו חשוב לסגל ויכול להיות רלוונטי ולעזור לנבחרת בעומס של שלושה משחקים בתשעה ימים.

"התמקמנו, התאמנו בצורה טובה, אנחנו הולכים לשלושה משחקים מאתגרים. אנגליה מארחת אותנו היטב. אנחנו נמצאים כאן בבית הנבחרות שלהם, קומפלקס ברמה הגבוהה שרק אפשר לדמיין. מבחינתנו, אנחנו רוצים לבוא ולשחק כדורגל שאנחנו מתאמנים עליו מזה תקופה. אנחנו רוצים להוציא את הכי טוב שרק אפשר, בהתאם לתוכנית המשחק שלנו.

אריק בנאדו ובוני גינצבורג. "בוני הצליח להגיע לסיכום עם הקבוצות" (שחר גרוס)

"לא משנה מי תהיה היריבה, המטרה היא להגיע ולנצח. זו הגישה שלנו. כל משחק כזה יכול לעזור לשחקנים להתפתח, להבין את הקצב, האיכות והאינטנסיביות בכדורגל האירופאי. בדרך כלל אנחנו מצליחים להתמודד מול יריבות כאלה, להיות בקצב, לשחק כדורגל חיובי וטוב, ואני מקווה שזה יבוא עם תוצאות טובות הפעם.

"הסגל שנבחר מכיל שחקנים מאוד מוכשרים. שחקנים שמסומנים להיות דור העתיד של הכדורגל הישראלי. החשוב מבחינתנו זה יכולת הלמידה שלהם. הם באים לכאן להיות איתנו בזמן קצר וללמוד את כל מה שאנחנו מנסים להנחיל להם. חשוב לנו לראות את גרף השיפור שלהם וההתקדמות בכל מפגש ומפגש איתם.

"בתוך כך, לא מוותרים על הווינריות שלנו. רוצים לנצח ולהתקדם בעוד שלבים. אנחנו רוצים לראות מי הם השחקנים שמסוגלים להתמודד עם הקצב הגבוה, הלחץ וכל המשתמע מכך מול יריבות שאינן מישראל. ה-GPS מוכיח כי הקצב של החבר'ה שלנו גבוהים ב-30% מהליגה ואני מקווה שגם הפעם נעמוד במטרות הללו יחד עם השחקנים המוכשרים הללו".

סגל נבחרת ישראל עד גיל 17

שוערים: ינאל בזאדוג, עמנואל לוקה.

הגנה: נועם שמואל, תומר פלג, סהר לביא, דניאל דוידי, ארטיום דמצ'וק, נועם נונה, שי וקסמן.

קישור והתקפה: עדו ברקו, תמיר בר, ארז דידי, עידו יוסף, בן דג'אני, דניאל בן שושן, נועם גולדנברג, פואד גנאים, בן זוארץ, ירין אביחצירה, עידן דדיה.