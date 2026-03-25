סירבה להורדת 8 נק', בשעה זו: טבריה בבית הדין

העננה סביב עתיד עירוני טבריה מסרבת להיעלם, כשבשעה זו מתקיים בבית הדין של ההתאחדות לכדורגל הדיון בנושא פרשת החוזים הכפולים בו עומדים לדין המועדון, אחד מבעלי הקבוצה מיקי ביתן, עובדת המועדון יעל בר, ושחקני המועדון בהווה ובעבר: אלי בלילתי, ווהיב חביבאללה, בן והבה, שי קונסטנטין, הארון שפסו וגיא חדידה.

כזכור, לאחר חקירה ארוכה ומקיפה, החליטה ההתאחדות לכדורגל להעמיד את מועדון עירוני טבריה ויתר הנאשמים הנ"ל בקיום חוזים כפולים, אי דיווח לבקרה התקציבית ומסירת מסמכים כוזבים. בטבריה טענו לכל אורך הדרך כי הכל דווח והבעיה הייתה רק בצורת הדיווח. במועדון טענו כי בארבע השנים האחרונות המועדון דיווח על החוזים תמיד באותו האופן ומעולם איש בבקרה התקציבית לא התריע שהדברים לא תקינים.

מבחינת הצפוניים, בכתב הגנה רחב היקף שהוגש אתמול (שלישי) על ידי עו"ד עמיחי ויינברגר וצוות משרדו, השיבה הנהלת הקבוצה מלחמה שערה נגד האישומים החמורים של תובע ההתאחדות. לטענת הנאשמים, כתב האישום אשר הוגש בחיפזון אינו אלא אסופה נרטיבית חסרת בסיס עובדתי, המתעלמת מהתנהלותה השקופה של הקבוצה מול רשויות הבקרה לאורך השנים.

לאחר כתב ההגנה, הגיע כתב תשובה חסר תקדים מצד תובע ההתאחדות, עו"ד גלעד ברגמן. האחרון תקף את התנהלות המועדון והעומד בראשו, מיקי ביתן, ומגדיר את הפרשה כחמורה ביותר בתולדות הבקרה התקציבית: “הנאשמים מבקשים להציג את הטענות נגדם בצורה מעוותת. את טענותיהם ניתן להמשיל לטענות של גנב אשר נתפס ביציאה מחנות אותה כייס, ומבקש להאשים את השומר בכניסה על שלא עצר אותו ביציאה. לפי התובע, המועדון ניהל במשך ארבע שנים מערכת חוזית כפולה “במנותק מהבקרה התקציבית”, תוך תשלום מיליוני שקלים מעבר לתקציב המדווח.

עירוני טבריה בבית הדין (פרטי)

מהלך הדיון

דיינים: הדיין הראשי הוא נעם ליובין, לצד סיגל ברלינר לוינזון וגיא מונין. סיגי סייג, יו”ר הבקרה התקציבית, תעלה בנוסף באמצעות הזום. עוד בדיון: התובע עו”ד גלעד ברגמן.

מי עוד נמצא בבית הדין: עו”ד שי טל שמייצג את אהרון שפסו, עו”ד עמיחי ויינברגר שמייצג את עירוני טבריה, מיקי ביתן ויעל בר, עו”ד יהב ארגמן שמייצג את אלי בלילתי, ועו”ד רועי רוזן שמייצג את גיא חדידה, שי קונסטנטין, ואהיב חביבאללה ובן והבה.

עורכי הדין שי טל, עמיחי ויינברגר, יהב ארגמן ורועי רוזן (פרטי)

הדיינים סיגל ברלינר, נעם ליובין וגיא מונין (פרטי)

ליובין: “קראנו את התיק ועל כתבי ההגנה. תודה על המאמץ. אנחנו חושבים שהתיק יותר מבשל לפשרה ויש לנו הצעה: שנקיים דיון סגור לעיתונות בינינו ונוכל לדבר אוף דה רקורד על מתווה פשרה מסויים. האם הצדדים מוכנים לדון בכך?”.

ברגמן: “אף פעם לא אומרים לא להצעת בית הדין”.

גם עורכי הדין הסכימו. הצדדים דנים ומנסים לגבש הסדר טיעון. גם השחקנים הוצאו ועורכי הדין נותרו עם התובע והדיינים.

הצדדים יצאו להתייעצות. אתמול (שלישי) הוצע לטבריה הורדה של 8 נקודות העונה ובמועדון סירבו.