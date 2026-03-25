בשעה זו: טבריה בדיון בפרשת החוזים הכפולים

העננה סביב עתיד עירוני טבריה מסרבת להיעלם, כשבשעה זו מתקיים בבית הדין של ההתאחדות לכדורגל הדיון בנושא פרשת החוזים הכפולים בו עומדים לדין המועדון, אחד מבעלי הקבוצה מיקי ביתן, עובדת המועדון יעל בר, ושחקני המועדון בהווה ובעבר: אלי בלילתי, ווהיב חביבאללה, בן והבה, שי קונסטנטין, הארון שפסו וגיא חדידה.

כזכור, לאחר חקירה ארוכה ומקיפה, החליטה ההתאחדות לכדורגל להעמיד את מועדון עירוני טבריה ויתר הנאשמים הנ"ל בקיום חוזים כפולים, אי דיווח לבקרה התקציבית ומסירת מסמכים כוזבים. בטבריה טענו לכל אורך הדרך כי הכל דווח והבעיה הייתה רק בצורת הדיווח. במועדון טענו כי בארבע השנים האחרונות המועדון דיווח על החוזים תמיד באותו האופן ומעולם איש בבקרה התקציבית לא התריע שהדברים לא תקינים.

מבחינת הצפוניים, בכתב הגנה רחב היקף שהוגש אתמול (שלישי) על ידי עו"ד עמיחי ויינברגר וצוות משרדו, השיבה הנהלת הקבוצה מלחמה שערה נגד האישומים החמורים של תובע ההתאחדות. לטענת הנאשמים, כתב האישום אשר הוגש בחיפזון אינו אלא אסופה נרטיבית חסרת בסיס עובדתי, המתעלמת מהתנהלותה השקופה של הקבוצה מול רשויות הבקרה לאורך השנים.