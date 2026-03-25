התובע חושף שיטת "מחשכים" וזיופים בטבריה

הדרמה המשפטית סביב עירוני טבריה מגיעה היום (רביעי) לנקודת רתיחה בבית הדין המשמעתי של ההתאחדות לכדורגל שיתחיל לדון בתיק האשמות נגד הקבוצה, שחקניה ובעליה. בכתב תשובה חסר תקדים שהוגש לבית הדין תוקף תובע ההתאחדות, עו"ד גלעד ברגמן, את התנהלות המועדון והעומד בראשו, מיכאל ביתן, ומגדיר את הפרשה כחמורה ביותר בתולדות הבקרה התקציבית.

"הנאשמים מבקשים להציג את הטענות נגדם בצורה מעוותת", כותב ברגמן בתגובה לכתבי ההגנה. "את טענותיהם ניתן להמשיל לטענות של גנב אשר נתפס ביציאה מחנות אותה כייס, ומבקש להאשים את השומר בכניסה על שלא עצר אותו ביציאה". לפי התובע, המועדון ניהל במשך ארבע שנים מערכת חוזית כפולה "במנותק מהבקרה התקציבית", תוך תשלום מיליוני שקלים מעבר לתקציב המדווח.

זיוף בשידור חי: הנספח מול המציאות

לב כתב התשובה מתמקד בהפרכת טענת "תום הלב" של ראשי טבריה. התביעה חושפת כי לא מדובר בטעויות טכניות של המרת "נטו לברוטו", אלא בפערי עתק שיטתיים. במוקד ניצבת עדותם של השחקנים הזרים, ממדו סמבה ואונדרז באצ’ו, אשר חומר החקירה מעלה חשד כבד כי חתימותיהם על עמודי השכר בחוזי הבקרה, זויפו.

באצ'ו (חגי מיכאלי)

במקרה של הבלם אונדרז באצ’ו, לטענת התובע ברגמן התגלתה שיטה מתוחכמת: לאחר שהשחקן וסוכנו סירבו לחתום על חוזה בקרה נמוך, הועבר להם חוזה "מתוקן" שתואם את המציאות (950,000 ש"ח ברוטו). אלא שלאחר החתימה, כך לפי החשד, הוחלף העמוד בחוזה שהופקד בבקרה בעמוד מזויף בו נכתב סכום של 415,800 ש"ח בלבד , פער של למעלה מחצי מיליון ש"ח על שחקן בודד. "באורח פלא הצליחה הנאשמת בפעולה המורכבת של המרת הסכומים", מציין ברגמן בסרקזם.

מערכת של הסתרה: "הבקרה היא מטרד שיש לעקוף"

התובע אינו חוסך בביקורת גם על הנאשמים הנוספים, ביניהם יעל בר והבעלים מיכאל ביתן. לפי כתב התשובה, ביתן הודה בחקירותיו כי לא ייחס חשיבות לבקרה ולא קרא את החוזים מעולם. "מבחינתו הנספח הוא החוזה", נכתב. התביעה מדגישה כי טענת המועדון לפיה הבקרה "ידעה" על הכספים שהוזרמו מהבעלים היא "טענת כזב".

ברגמן חושף כי בדיקה רטרואקטיבית של הבקרה העלתה כי הדוחות הכספיים שהגישה טבריה לאורך השנים תאמו באופן כמעט מלא את התקציב המאושר, ללא זכר לסכומי העתק ששולמו בנספחים הצדדיים. "הנאשמים פעלו במחשכים מתוך מטרה ברורה להקטין את הוצאותיהם המדווחות ולחסוך בהעמדת בטוחות", נטען. התובע מוסיף כי מדובר ביתרון לא ספורטיבי מובהק על פני יריבות לליגה שפעלו לפי התקנון.

עו"ד גלעד ברגמן (שחר גרוס)

דוח חברת החקירות: החוקרים המשיכו לעבוד בצל המלחמה

פרק משמעותי בתשובת התובע נשען על ממצאי חברת החקירות "DMI חקירות ומודיעין עסקי". למרות המצב הביטחוני, החוקרים הצליחו לגבות עדויות מפורטות מהשחקנים הזרים ומהסוכנים." הדוח המשלים מאשר כי שחקנים כמו פיטר מייקל ומוחמד אוסמן חתמו על "נספחי יורו" הגבוהים במאות אחוזים מהחוזים שהוגשו להתאחדות בשקלים".

החוקרים מציינים כי השחקנים הוחתמו "בחופזה, במהלך אימון, מתוך ערמת הסכמים אחידים". עדותו של השחקן שי קונסטנטין בחקירה סמויה (דיבוב) חיזקה את החשדות: "בטבריה זה היה קצת אחרת, היו עושים רבעוניים, עושים קצת חארטות", צוטט השחקן. התובע מסכם ודורש ענישה חסרת תקדים: "היקף כספי שאין לו אח ורע במחוזותינו ומחייב ענישה תקדימית".

פיטר מייקל (אורן בן חקון)

ממצאי חקירה חמורים בעניינו של הבלם אונדרז באצ’ו

חקירה רשמית של משרד החקירות חושפת חשדות כבדים להתנהלות לא תקינה מול הבקרה התקציבית בנוגע לחוזהו של שחקן הקבוצה, אונדרז באצ’ו (יליד 03/96, בעל אזרחות צ'כית). על פי מסמכי החקירה, התגלו פערים מהותיים בין הדיווחים הרשמיים לבין ההסכמים שנסגרו מול השחקן וסוכנו, סתיו חכמון.

הפערים במספרים: דיווח נמוך מהמציאות?

מבדיקת חוזי הבקרה שהופקדו לעונות המשחקים 2024/25 ו-2025/26, עולה תמונה מדאיגה:

בעונת 2024/25: דווח כי שכרו השנתי של באצ’ו הינו 378,000 ₪ ברוטו.

בעונת 2025/26: דווח כי שכרו השנתי הינו 415,800 ₪ ברוטו, ללא בונוסים נוספים.

אלא שבעדותו של באצ’ו עולים סכומים אחרים בתכלית. לפי עדות השחקן, בפתיחת עונת 2024/25 סוכם כי שכרו החודשי יעמוד על 12,000 אירו נטו פלוס בונוסים. עם הארכת החוזה לעונת 2025/26, סוכם כי השכר ישודרג ויעמוד על 14,545 אירו נטו בחודש (160,000 אירו נטו בשנה), בנוסף למענק חתימה בגובה 10,000 יורו נטו ובונוסים עבור הישגי הקבוצה.

אונדריי באצ'ו ושחקני עירוני טבריה (חג'אג' רחאל)

עדות השחקן: "החתימה אינה שלי"

במהלך החקירה הוצג לבאצ’ו חוזה הבקרה לעונת 2025/2026, ותגובתו הייתה נחרצת. בדו"ח נכתב כי: "לדברי באצ’ו לא מדובר בחוזה הבקרה עליו חתם, לדבריו החתימה המופיעה בעמוד 5 של חוזה הבקרה אינה שלו". השחקן אימת כי החתימות ביתר העמודים הן שלו, אך הדגיש כי "סכומי שכרו הנקובים בחוזה הבקרה שונים מהחוזה עליו חתם וגם לא מופיעים הבונוסים להם זכאי".

באצ’ו תיאר את השתלשלות האירועים: לדבריו, במהלך אימוני פתיחת העונה נקרא לחתום על חוזה מול יעל בר ושרון סוויסה. הוא שלח את המסמך לסוכנו, סתיו חכמון, שהורה לו לא לחתום לאחר שהבחין כי "הסכומים שהיו נקובים בחוזה הבקרה עליו התבקש לחתום היו נמוכים משכרו בפועל, וכן לא נרשמו הבונוסים להם זכאי".

הסוכן מאשר: "הסכומים היו נמוכים משמעותית"

החקירה כללה גם שיחה שהתקיימה בתוך חדר החקירות עם הסוכן סתיו חכמון, שהוצב על "ספיקר". חכמון אישר את גרסת השחקן וסיפר כי במועד הרישום האחרון לפני משחק גביע הטוטו, נקרא באצ’ו בבהילות לחתום על החוזה. לדבריו, הוא אישר לבאצ’ו לחתום רק לאחר ששרון סוויסה שלח לו חוזה בקרה שבו הוודא שהסכומים "הינם זהים למה שסוכם ונחתם בנספח".

באצ'ו (עמרי שטיין)

כעת, נדרש הסוכן להעביר לחוקרים את עותק החוזה שנשלח אליו על ידי שרון סוויסה, כדי להשוותו לחוזה שהופקד בפועל בבקרה התקציבית ולברר מי חתם בשמו של השחקן על המסמכים שהוגשו.

"עולה חשד לזיוף החוזים"

בעל משרד החקירות, DMI מודיעין עסקי, דין מרגר מסכם את החקירה: "במהלך חקירות השחקנים הזרים של עירוני טבריה במסגרת השלמות חקירה עלה מעדות השחקנים ממדו סמבה ואונדרז באצ’ו חשד לזיוף חתימתם לאור עדותם בה נמסר שהחתימה בעמוד מס' 5 בחוזה הבקרה, בו נקובים סכומי השכר של השחקנים, אינה שלהם”.

“במסגרת השלמות החקירה אף שוחחנו עם סתיו חכמון, סוכנו של השחקן אונדרז באצ’ו, אשר העביר לנו את חוזה הבקרה עליו חתם השחקן בפועל, חוזה בקרה אשר סכומי השכר שונים לחלוטין מחוזה הבקרה שהופקד ע"י עירוני טבריה בבקרה התקציבית, וכן השמיטו בחוזה שהופקד בבקרה התקציבית את הבונוסים ומענקי החתימה של באצ’ו. לאור הממצאים החדשים פעלנו לחקור שנית את מנכ"ל עירוני טבריה לשעבר, שרון סוויסה, אולם עקב פרוץ המלחמה מועד חקירתו נדחה".