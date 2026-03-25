רטנר וסילבה קאני יחזרו לאימונים מלאים בראשון

מכבי חיפה ממשיכה להתאמן במתכונת של סגל חסר מאוד ללא רשימה ארוכה של שחקנים, כאשר היא מחוזקת בשישה עד שבעה שחקני נוער שהוקפצו לאימונים.

מי שממשיכים להתאמן בצד ומתאוששים מפציעות הם נבות רטנר וסילבה קאני שאמורים בראשון לחזור לאימונים מלאים ולהיות מוכנים לפתיחת ההכנות למשחק מול הפועל ת"א בבלומפילד.

"רטנר וסילבה מתאמנים באופן שמותאם אישית עבורם ומשתלבים בהדרגה באימון הקבוצתי, מתוך כוונה להכשירם בצורה הטובה ביותר", אמרו במכבי חיפה.

נבות רטנר (עמרי שטיין)

גולדברג מתקרב לחוזה חדש

בין מכבי חיפה לשון גולדברג נותרו פרטים קטנים מאוד להשלמת ההסכם לשנתיים הקרובות, ונראה שבקרוב מאוד הקבוצה תכריז על כך שהבלם המוערך ימשיך, מה שישאיר לה לנסות ולפתור את הסוגיה היחידה שנותרה פתוחה בחלק האחורי והיא לגבי עבדולאי סק, שכפי שפורסם ב-ONE מתעקש על חוזה לשנתיים בזמן שהירוקים מסכימים לחוזה לעונה אחת בלבד.