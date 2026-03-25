ליגת העל Winner 25-26
5523-5424הפועל ב"ש1
5127-5624בית"ר ירושלים2
4628-5024מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3535-4024הפועל פ"ת6
3153-4224מכבי נתניה7
2933-2524בני סכנין8
2649-3024עירוני טבריה9
2442-3424עירוני ק"ש10
2440-3024הפועל חיפה11
2347-3024מ.ס אשדוד12
2035-2224הפועל ירושלים13
1157-1724מכבי בני ריינה14

רטנר וסילבה קאני יחזרו לאימונים מלאים בראשון

מכבי חיפה מתאמנת במתכונת חסרה, השניים עם תוכנית אישית וישתלבו בהדרגה. כפי שפורסם ב-ONE: פרטים אחרונים נותרו לסיכום בין המועדון לשון גולדברג

סילבה קאני (עמרי שטיין)
מכבי חיפה ממשיכה להתאמן במתכונת של סגל חסר מאוד ללא רשימה ארוכה של שחקנים, כאשר היא מחוזקת בשישה עד שבעה שחקני נוער שהוקפצו לאימונים.

מי שממשיכים להתאמן בצד ומתאוששים מפציעות הם נבות רטנר וסילבה קאני שאמורים בראשון לחזור לאימונים מלאים ולהיות מוכנים לפתיחת ההכנות למשחק מול הפועל ת"א בבלומפילד.

"רטנר וסילבה מתאמנים באופן שמותאם אישית עבורם ומשתלבים בהדרגה באימון הקבוצתי, מתוך כוונה להכשירם בצורה הטובה ביותר", אמרו במכבי חיפה.

גולדברג מתקרב לחוזה חדש

כפי שפורסם ב-ONE, בין מכבי חיפה לשון גולדברג נותרו פרטים קטנים מאוד להשלמת ההסכם לשנתיים הקרובות, ונראה שבקרוב מאוד הקבוצה תכריז על כך שהבלם המוערך ימשיך, מה שישאיר לה לנסות ולפתור את הסוגיה היחידה שנותרה פתוחה בחלק האחורי והיא לגבי עבדולאי סק, שכפי שפורסם ב-ONE מתעקש על חוזה לשנתיים בזמן שהירוקים מסכימים לחוזה לעונה אחת בלבד.

