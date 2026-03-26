אדריאנו 2.0? ראיין עשוי להיות החלוץ של ברזיל

אי זימונו של ניימאר לסגל ברזיל לקראת משחקי הידידות מול צרפת וקרואטיה עשה לא מעט כותרות במדינה, אבל קרלו אנצ'לוטי מסתכל על העתיד. המאמן האיטלקי בחר לבחון הפעם מקרוב את החלוץ בן ה-19 שעשוי להיות דמות מרכזית בשורות הסלסאו למשך שנים ארוכות. ראיין, אותו מקבילים במולדתו לאדריאנו, מוגדר כשחקן ההתקפה השלם ביותר מבין האופציות החדשות.

אנדריק, המושאל בימים אלה מריאל מדריד לליון, הוכתר לתגלית העונה בליגה הברזילאית ב-2023. אסטבאו, הכוכב המבריק של צ'לסי שנעדר מהסגל הנוכחי בגלל פציעה, היה תגלית העונה ב-2024. ראיין, שלהט במדי ואשקו דה גאמה, קיבל את הפרס ב-2025 אחרי שהבקיע 20 שערים בכל המסגרות. בינואר הוא עבר לבורנמות’ ששילמה תמורתו כ-28 מיליון אירו, ופתח היטב את הקדנציה בפרמייר ליג. כעת הוא עשוי לקבל דקות ראשונות בחולצה הצהובה, וינסה לשכנע את הבוס לקחת אותו לגביע העולם.

ואשקו ראתה בראיין עילוי יוצא דופן עוד כאשר היה ילד קטן. הוא התקבל לאקדמיה בגיל 6, וזה טבעי לגמרי כי אביו הוא שחקן עבר של ואשקו, וגם אימו עבדה במועדון. הוא גר ליד אצטדיון סאו ז'נואריו, חי ונושם ואשקו מאז שהוא זוכר את עצמו, וב-2017 קיבל חשיפה ראשונה ברשתות החברתיות כאשר הקבוצה פרסמה שהבקיע 115 שערים במהלך השנה. הוא היה אז בן 11, וההמולה סביבו כבר הייתה גדולה יחסית. אפילו רוברטו דינאמיט, גדול חלוצי ואשקו בכל הזמנים, נפגש איתו כדי להעניק לו טיפים מועילים.

רוברטו דינאמיט. גדול חלוצי ואשקו (IMAGO)

הכוכב האגדי הלך לעולמו ב-2023, וראיין מצטער שהוא לא זכה לראות אותו נוסק כי זמן קצר לאחר מכן כבר ערך הנער המבטיח את הופעת הבכורה במדי הקבוצה הבוגרת. הוא היה רק בן 16 וחצי, ונכנס להיסטוריה כאחד הצעירים אי פעם. ב-2024 הוא כבר היה חלק אינטגרלי מהרוטציה, אבל לא בלט במיוחד. בשנה שעברה המומנטום השתנה באופן קיצוני, והגעתו של המאמן פרננדו דיניז הועילה לו מאוד. מאמן הנבחרת לשעבר לקח את החלוץ תחת חסותו, עבד איתו אישית שעות ארוכות והכריז: "יש לו פוטנציאל להשתלב בנבחרת". כעת הנבואה הזו התגשמה.

נמצא בשורה אחת עם אנדריק ואסטבאו, אדריאנו צופה גדולות

ראיין עדיין רחוק מאוד משלמות, אבל מתאפיין ברב גוניות שהופכת אותו לשחקן מועיל מאוד בסגל. הוא גבוה, אתלטי מאוד, בעל משחק ראש טוב ונראה כמו חלוץ מרכזי קלאסי. הוא גם מהיר עם צעדים ארוכים, ונהנה מאוד לשחק באגף. בילדותו, הצטיין ראיין גם בקבוצת קטרגל של ואשקו דה גאמה ופיתח יכולת כדרור על שטחים קטנים שעוזרת לו מאוד גם על המגרש הגדול. הוא שמאלי באופן טבעי, אבל עבד רבות דווקא על הבעיטות והמסירות בימין, וכיום שולט היטב בשתי הרגליים ולכן לא צפוי מבחינת שחקני ההגנה. יש לו בעיטה עוצמתית ממרחק, והוא אוהב לאיים על השער מחוץ לרחבה. בברזיל יש שטוענים כי הוא עושה את זה יותר מדי. הוא אף מנסה להתמחות בביצוע כדורים חופשיים, וניחן בראיית משחק לא רעה שמאפשרת לו עקרונית לשחק גם כחלוץ שני או כפליימייקר.

גוסטבו אלמיידה, שהדריך את ראיין בקבוצת הנוער של ואשקו, טוען: "אפשר להציב אותו בשורה אחת עם אנדריק ואסטבאו. יש לו הכל כי הוא מסוגל לכבוש מכל הטווחים, בשמאל, בימין ובנגיחות". לא מפתיע, אם כך, שהוא מושווה לאדריאנו. יש דמיון מסוים במבנה הגוף, ובשילוב של כוח עם מגע עדין בכדור. כוכב העבר עצמו מסכים שזה לא מפורך. "ראיין באמת מזכיר אותי בהיבטים מסוימים של סגנונו. הוא מסוגל להגיע רחוק, ואני ממש מקווה שיעשה את זה, ויהיה שחקן יותר טוב ממני".

אדריאנו. "הוא מסוגל להגיע רחוק, ראיין באמת מזכיר אותי" (IMAGO)

לשם כך, צריך לצבור ניסיון, ופרשנים רבים בברזיל האמינו כי כדאי היה לראיין להישאר ב-ואשקו לשנה נוספת על מנת לשדרג את משחקו. לצורך העניין, אחוז ניצול ההזדמנויות שלו בעייתי למדי. הוא דורג במקום השלישי בליגה הברזילאית עם 92 איומים על השער ב-34 משחקים, אבל רק 14 הסתיימו ברשת. קבלת ההחלטות שלו לא תמיד נכונה, הוא נוטה לקחת על עצמו יותר מדי, ומסבך את המשחק שלא לצורך. עם דיניז, הוא יכול היה להמשיך בתנופה ב-2026, אבל הפיתוי לעבור לאירופה היה חזק מאוד.

למד מאנדריק ונכנס לנעליו של סמניו

ראיין אמנם אוהד ואשקו שרוף, אבל הצהיר כבר מזמן על חלומו לחצות את האוקיינוס מוקדם ככל הניתן. במועדונו האהוב הוא מתכנן לבלות את השנים האחרונות בקריירה, ובינתיים האתגר הוא להצליח בליגה אירופית בכירה בהקדם. העניין שגילו בו ברצלונה וליברפול החמיא לו, אבל האימפריות לא מיהרו להיכנס למשא ומתן רציני, וגם השחקן עצמו לא התלהב מהרעיון. הוא למד מהמקרה של אנדריק שלא קיבל צ'אנס הולם להוכיח את עצמו בסנטיאגו ברנבאו וסבר כי כדאי לא לעבור למועדון פאר עוד לפני שהוא חוגג יום הולדת 20. בורנמות’ נתפסה כקרש קפיצה טוב, במיוחד כי היא הייתה זקוקה לשחקן כמוהו כאן ועכשיו.

אנטואן סמניו. נכנס לנעליים של הכוכב החדש של מנצ'סטר סיטי (IMAGO)

המכירה של אנטואן סמניו למנצ'סטר סיטי פינתה את המקום בסגל הדובדבנים, והם שמחו מאוד להחתים את אחד היהלומים הצעירים המובילים בברזיל בהשקעה של כמחצית מהסכום שקיבלו תמורת הכוכב שעזב. זהות השחקן המוחלף אף הכתיב את המשבצת שייעד המאמן אנדוני איראולה לרכש החדש. אבנילסון הוא החלוץ המרכזי של בורנמות’, ולכן ראיין מיועד לשחק בעיקר באגף הימני. החוצפה החיובית שלו באה לידי ביטוי באופן מיידי, והוא יצא לדרך עם רצף הופעות משובחות.

בבכורה בשלהי ינואר, נכנס ראיין באמצע המחצית השנייה במפגש מול וולבס ומיד בישל לאלכס סקוט. במשחקו הראשון בהרכב, הוא הכניע את אמיליאנו מרטינס ברגלו הימנית "החלשה" והביא לבורנמות’ תיקו 1:1 מול אסטון וילה. מיד לאחר מכן, הוא הבקיע את שערו השני בנגיחה בניצחון 1:2 על אברטון באצטדיונה החדש. מאז הוא אמנם לא מצא את הרשת, אבל איראולה סומך עליו בהרכב, והברזילאי הפך לשחקן דומיננטי מאוד בקבוצה.

ראיין חוגג (רויטרס)

אז עכשיו גם אנצ'לוטי רוצה לבחון אותו. "ראיין הוא שחקן עוצמתי עם גישה חיובית על המגרש. הוא פתח מצוין את הקדנציה בפרמייר ליג, וזה לא קל. יש לו עתיד בנבחרת ברזיל, אבל אני עדיין לא יכול לקבוע אם הוא ייסע למונדיאל", אמר האיטלקי. כך או כך, לארצות הברית הוא כבר הגיע לקראת המפגש מול צרפת בבוסטון ביום חמישי. אדריאנו החדש מוכן לעשות את הצעד הראשון.