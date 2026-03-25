יום רביעי, 25.03.2026 שעה 08:17
כדורגל ישראלי

"רוצה לשמח את האנשים שיצפו בנו במקלטים"

לפני גיאורגיה, בן שמעון העביר מסר לשחקני הנבחרת: "לא נהיה קורבנות, נילחם בשביל המדינה, זכות וגאווה להיות פה". דור פרץ יפתח, גאנדלמן בספסל

רן בן שמעון (חגי מיכאלי)
עוד בטרם נבחרת ישראל קיימה אתמול את האימון הראשון שלה על אדמת גאורגיה כחלק מההכנה לקראת משחקה ביום חמישי מול הנבחרת המקומית, הנבחרת קיימה אסיפה ראשונה עם כל הסגל, במהלכה דיברו על התקופה שהמדינה עוברת. המאמן רן בן שמעון אמר לשחקנים: "כולנו מודעים למצב הקיים, ועם זאת בחרנו כן לצאת ולשחק. למרות שמדובר במשחק ידידות, אנחנו מבינים את המשמעות של המשחק מול גיאורגיה”.

“כל עם ישראל יישבו בבתים, ויראו את המשחק. ראינו לאחרונה גם בכל מיני ענפים של היאבקות וכאלה, ענפים פחות מוכרים, כמה עם ישראל התאחד סביב הצלחה של מישהו שלובש דגל. תחשבו כמה אנשים יישבו במקלטים, יישבו בבתים שלהם, ויראו את המשחק של הנבחרת. אנחנו בוחרים לא להיות קורבנות”, הוסיף המאמן.

“רוצים לנצח בשביל המדינה”

בן שמעון אמר בנוסף: “יש לנו מלא תירוצים, יש מלא הסברים, אבל אנחנו רואים חשיבות למשחק למרות שההכנה היא לא אידאלית, אבל שום דבר לא מובן מאליו בתקופה כזאת ונרצה לבוא ולנצח ולשמח את המדינה, להילחם בשביל המדינה ולעשות טוב לאנשים בבית ועם כל המורכבות, זאת זכות בשבילנו, וגאווה להיות פה".

רן בן שמעון (שחר גרוס)

על המשחק אמר בן שמעון: "מצפה לנו משחק קשה. משחק חוץ עם קהל ונבחרת שמצויה בכושר טוב. חשוב שנעשה משחק טוב כדי לנצח ולשמח את האנשים בבית ואת המשפחות שלנו. מעכשיו אנחנו מתרכזים רק בחיובי ורק בזכות שלנו להיות פה ולייצג את המדינה".

פרץ: "באים להראות את היכולות שלנו"

בנבחרת יקיימו היום אימון מסכם ובמקביל יתמקדו באסיפות הווידאו בחלק ההתקפי המצוין שיש להם עם איכויות מאוד גבוהות: "מדובר בנבחרת סופר התקפית עם שחקנים שבאים בכושר שיא", הוסיפו בנבחרת שתעלה במערך של קו של 4 שחקני הגנה, כאשר בקישור זכה דור פרץ בחולצת ההרכב על פניו של עומרי גאנדלמן שישולב במחצית השנייה.

אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה? נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
