"מה שנראה כהימור נואש מתברר כמהלך מבריק"

ההחלטה הנועזת של סאות'המפטון להשאיל בינואר את השוער המתקשה גאווין בזונו שינתה את העונה שלה בצ'מפיונשיפ, כאשר דניאל פרץ הפך לזרז המרכזי במאבק העלייה לפרמייר ליג: “הימור השוער של סאות'המפטון משתלם בענק במאבק”, פרגנו בתקשורת האנגלית.

הסיינטס מצאו את עצמם במשבר מוקדם יותר העונה, עם שני ניצחונות בלבד ב-13 המחזורים הראשונים בצ'מפיונשיפ. המאמן וויל סטיל שילם את המחיר על הפתיחה החלשה והוחלף על ידי מאמן הקבוצה עד גיל 21, טונדה אקרט, שזיהה מיד את עמדת השוער כבעיה מרכזית.

בזונו, שנרכש תמורת 12 מיליון ליש"ט ממנצ'סטר סיטי ב-2022, חווה עונה קשה במיוחד בין הקורות. הנתונים של השוער האירי היו מדאיגים, כאשר ספג 6.6 שערים יותר מהמצופה, נתון שהציב אותו בין השוערים החלשים בליגה.

ההחלטה הקשה של ינואר

אקרט לא בזבז זמן בפתרון הבעיה עם פתיחת חלון ההעברות של ינואר. למרות שבזונו שיחק כל דקה ב-13 משחקים רצופים, הופעתו האחרונה, תבוסה מביכה 4:0 מול מידלסברו, חרצה את גורלו.

טונדה אקרט (IMAGO)

סאות'המפטון מיהרה לארגן מעבר בהשאלה לסטוק סיטי, שנזקקה נואשות לשוער בעקבות פציעתו של ויקטור יוהנסון ועזיבתו של ג'ק בונהאם לבולטון. העסקה כללה אופציית רכישה, מה שהעיד כי הסיינטס היו מוכנים להיפרד ממנו לצמיתות. באופן אירוני, הקריירה של בזונו בסטוק נמשכה משחק אחד בלבד, לפני שפציעה בירך השביתה אותו ל-12 משחקים, דבר שחיזק את ההחלטה של סאות'המפטון להיפרד ממנו.

“פרץ מוכיח שהוא המחליף המושלם”

הפתרון של סאות'המפטון הגיע ממקור לא צפוי, דניאל פרץ מבאיירן מינכן. השוער הישראלי בן ה-25 התקשה לקבל דקות בגרמניה, עם שבע הופעות בלבד בקבוצה הבוגרת מאז שהגיע ממכבי תל אביב ב-2023. פרץ בילה את חצי העונה הראשון בהשאלה בהמבורג, אך חזר לבאיירן כשוער שני. המעבר שלו לסאות'המפטון עורר סימני שאלה, כאשר רבים תהו האם שוער שמיעט לשחק הוא הפתרון.

דניאל פרץ חוגג (IMAGO)

“הספקות הללו נעלמו במהירות. פרץ היה פשוט יוצא מן הכלל, כשמנע 4.33 שערים יותר מהמצופה, נתון שמציב אותו בין השוערים הטובים בצ'מפיונשיפ למרות שהצטרף באמצע העונה. המהלך בעמדת השוער השתלב עם המהפך המרשים של סאות'המפטון. מקבוצה שנמצאה בחלק התחתון של הטבלה, היא זינקה למאבק על הפלייאוף כשהמטרה ברורה, חזרה מיידית לפרמייר ליג”, פרגנו בתקשורת האנגלית.

השינויים הטקטיים של אקרט, תוך שמירה על מערך 4-2-3-1 לצד פתרון בעיית השוער, הפכו את הסיינטס למועמדים אמיתיים לעלייה. “ההופעות המרשימות של פרץ מול פולהאם בגביע האנגלי ונוריץ' בליגה כבשו את הקהל בסנט מרי. הניגוד חד במיוחד, בזמן שבזונו פצוע בסטוק, סאות'המפטון צוברת תאוצה בדרך חזרה לליגה הבכירה. מה שנראה בתחילה כהימור נואש בינואר, נראה כעת כמהלך מבריק שעשוי להגדיר את העונה שלהם”, נכתב באנגליה.

עם חוסר היציבות שמאפיין את הצ'מפיונשיפ, סאות'המפטון יודעת שהיא לא יכולה להרשות לעצמה מעידות. עם זאת, “ההחלטה האמיצה של אקרט להחליף את השוער הראשון שלו סיפקה את הבסיס למה שיכול להפוך לסיום מהאגדות לעונה סוערת”, סיכמו באנגליה. המאבק של הסיינטס לעלייה מזכיר שלעיתים ההחלטות הקשות ביותר הן אלו שמניבות את התגמול הגדול ביותר.