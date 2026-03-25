סינר עשה היסטוריה ושבר את שיאו של ג'וקוביץ'

יאניק סינר ממשיך להוכיח שהוא כרגע הטניסאי החם והיציב ביותר בסבב העולמי. האיטלקי העפיל לרבע גמר טורניר המאסטרס 1000 במיאמי לאחר שגבר על אלכס מיכלסן האמריקאי בשתי מערכות, 5:7 ו-6:7 (4), ובכך רשם ציון דרך היסטורי ויוצא דופן בקריירה הצעירה שלו.

הניצחון החלק העלה את מאזנו של סינר ל-28 מערכות רצופות בהן הוא מנצח בטורנירי מאסטרס 1000. בכך, הוא ניפץ באופן רשמי את שיא כל הזמנים מאז החלה סדרת המאסטרס ב-1990, שיא שהיה שייך לנובאק ג'וקוביץ' ועמד על 24 מערכות רצופות בשנת 2016. הרצף המדהים של סינר החל עוד בטורניר פריז בסוף השנה שעברה (בו ניצח 0:10 במערכות), נמשך עם הזכייה הדומיננטית באינדיאן וולס (0:12 במערכות), וכלל גם ניצחונות מוקדמים במיאמי על דאמיר דז'ומהור וקורנטן מוטה. לשם השוואה, קרלוס אלקראס מדורג שלישי ברשימה ההיסטורית הזו עם 21 מערכות רצופות.

יאניק סינר חוגג את הניצחון. (רויטרס)

למרות התוצאה הסופית, המשחק באצטדיון מול מיכלסן בן ה-21 לא היה פשוט כלל. האמריקאי עלה למגרש ללא רגשי נחיתות והחליט לתקוף מהרגע הראשון. לאחר מערכה ראשונה צמודה שהלכה לכיוונו של האיטלקי, מיכלסן העביר הילוך במערכה השנייה ועלה ליתרון מבטיח של 2:5. האמריקאי כבר הגיש לניצחון במערכה במצב של 3:5, אך אז התגלה שוב האופי הווינרי וההבדל העצום בין המדורג שני בעולם למדורג 40. סינר שבר בחזרה, השווה ל-5:5 וכפה שובר שוויון, תוך שהוא מתמודד גם עם קרני השמש המסנוורות שהקשו על שני השחקנים. גם בטיי-ברייק מיכלסן הוליך 1:3, אך האיטלקי זכה בשיש מתוך שבעת הנקודות הבאות וסגר עניין תוך שעה ו-41 דקות.

ההישגים הסטטיסטיים של סינר מהמשחק הזה לא נעצרו רק בשיא המערכות. בעקבות הניצחון, הוא עקף את רוג'ר פדרר האגדי והתייצב במקום השלישי בכל הזמנים באחוזי הצלחה בטורנירי מאסטרס 1000 עם 78.03 אחוזי הצלחה (103 ניצחונות לעומת 29 הפסדים). רק רפאל נדאל (82 אחוזים) וג'וקוביץ' (81.4 אחוזים) מקדימים אותו ברשימה היוקרתית הזו. בנוסף, סינר העלה את מאזנו במיאמי ל-3:23 כשהוא מגיע לפחות לרבע הגמר בכל חמש הופעותיו בטורניר, והאריך את רצף הניצחונות שלו מול טניסאים אמריקאים ל-28, כשההפסד האחרון שלו לאמריקאי היה לבן שלטון בשנגחאי ב-2023. הוא גם הפך לשחקן הרביעי בלבד שמשיג 15 ניצחונות רצופים בטורנירי ה"דאבל סאנשיין" (אינדיאן וולס ומיאמי), אחרי פדרר, ג'וקוביץ' ואלקראס.

"ההגשות עזרו לי מאוד היום, במיוחד ברגעים החשובים ובשובר השוויון", אמר סינר בראיון על המגרש בסיום. "יחד עם זאת, אני יודע שאם אני רוצה להגיע רחוק בטורניר הזה, אני חייב להשתפר מהקו האחורי. התנאים היו שונים לחלוטין מהמשחק הקודם שלי ששוחק בלילה. היה קרב צמוד מאוד מול אלכס שהוא יריב קשה. לא הרגשתי שאני מציג את הטניס הכי טוב שלי היום, אבל ניסיתי למצוא דרך לעבור את זה. עכשיו אני מכיר את עצמי קצת יותר טוב ויודע שכל יום יכול להיות שונה".

ברבע הגמר יפגוש סינר את המנצח במפגש בין פרנסס טיאפו לטרנס אטמן. לאחר ההדחה המפתיעה של יריבו הגדול, קרלוס אלקראס, על ידי סבסטיאן קורדה, האיטלקי מסתמן כפייבוריט הברור לזכייה בתואר. זכייה כזו תשלים עבורו הישג נדיר ותקרב אותו משמעותית למקום הראשון בעולם על חשבונו של הספרדי, מטרה עליה אמר סינר בקור רוח: "הדירוג הוא רק תוצאה של העבודה על המגרש".