אלברס המועדף: התוכנית של ברצלונה לחוד בקיץ

לצד השאיפה להחתים בלם, ברצלונה שמה בראש סדר העדיפויות שלה בחלון ההעברות הקרוב החתמה של חלוץ 9. המועמד המועדף הוא חוליאן אלברס (25), אם כי למועדון הקטלוני יש גם אופציות נוספות. עם זאת, הארגנטינאי הוא הבחירה הראשונה שלהם והם מודעים לכך היטב. המועדון גם יודע שחלוץ אתלטיקו מדריד מודע להתעניינות הזו, למרות שהוא חתום עד 2030.

יחד עם זאת, ברצלונה עוקבת מקרוב אחרי תקנות הפייר פליי הפיננסי כדי לקבוע את גבולות ההשקעה שלה. הם מאמינים שבקיץ יעמדו בכלל ה-1:1, אך קבעו תקרת הוצאה של 100 מיליון אירו (כולל סכומים קבועים ומשתנים) עבור חלוץ מרכזי, כך לפי ‘מונדו דפורטיבו’. מדובר בכ-80 או 90 מיליון אירו כסכום קבוע, והשאר בבונוסים לקבוצה המוכרת.

עדיין לא נוצר קשר עם אתלטיקו מדריד, אך העובדה שהקולצ'ונרוס אינם מוכנים למכור את חוליאן אלברס נתפסת בקאמפ נואו כאפשרות ריאלית מאוד. לכן ז'ואן לאפורטה ביקש לקבל איזשהו סימן מאלברס, שיודע שייתכן שיצטרך להתחייב אם ברצונו ללבוש את מדי ברצלונה. הוא כבר נתן כמה רמזים, כמו כשאמר שלא ברור אם יישאר באתלטיקו בעונה הבאה. הוא אמר זאת בנובמבר ושוב לפני שבועיים.

אם אתלטיקו מדריד תסרב למכור, חוליאן אלברס יצטרך לסייע בכך שידבר עם סימאונה ויבהיר שהוא רוצה לעזוב. הוא גם יצטרך לבצע ויתורים מסוימים בשכרו, ולקבל חוזה מדורג שעולה עם השנים, נמוך יותר בתחילתו וגבוה יותר בסופו, כדי לסייע לעמידה בכללי הפייר פליי הפיננסי. במחלקה הכלכלית של ברצלונה מאמינים שניתן לעמוד בכלל ה-1:1 ולשלב החתמה כמו של אלברס.

הוא אינו האפשרות היחידה, אך הוא המועדף בשל הוורסטיליות שלו, שמאפשרת לו לשחק בתוך הרחבה ומחוצה לה, וכן בזכות היכולת הטכנית הגבוהה שלו לסיים מצבים, לשתף פעולה עם חבריו, לרדת אחורה ואף לנוע לאגפים. אתלטיקו מדריד מעריכה מאוד את אלברס ומצהירה רשמית שלא יעזוב. עם זאת, לארגנטינאי לא הייתה עונה פשוטה, ואם אתלטיקו רוצה להתחזק, אין לה הרבה שחקנים שיכולים לייצר סכום העברה גבוה. אחד השמות שנשקלים הוא החלוץ הארגנטינאי חואקין פאניצ'לי (23), שמשחק כיום בשטרסבורג.

מה לגבי לבנדובסקי וטורס?

במקביל, בברצלונה מבינים שהם צריכים לחזק את עמדת החלוץ המרכזי, ולשפר את התרומה של רוברט לבנדובסקי ופראן טורס, שהיכולת שלהם ירדה במחצית השנייה של העונה. הספרדי (26) לא כבש כבר 11 משחקים, בעוד החלוץ הפולני (37) הבקיע 4 שערים באותם משחקים.

חוזהו של לבנדובסקי מתקרב לסיומו, ולאפורטה כבר אמר שהוא רוצה שיישאר לעונה נוספת. עם זאת, ההחלטה תלויה בשחקן. הוא לא יחליט אם להמשיך או לא עד סוף אפריל, כך לפי ‘מונדו דפורטיבו’. ברצלונה עשויה להציע לו חוזה חדש, אך נמוך יותר, לאור שכרו הגבוה כיום. יש לו הצעות מערב הסעודית, מה-MLS, במיוחד אחת אטרקטיבית מאוד משיקגו פייר, וגם מילאן התעניינה בו.

המקרה של פראן טורס בולט ויכול להעיד על מצבו. חוזהו מסתיים ב-2027, והמועדון עדיין לא נקט בצעדים להארכתו. בנוסף, הם רואים בו שחקן שמקבל שכר גבוה, ולכן אינם שוקלים להציע לו העלאה. באתלטיקו מדריד יש את אחד התומכים הגדולים של טורס, מתאו אלמאן, שהחתים אותו בברצלונה ב-2021. פראן הוא אחד השחקנים שתורמים הכי הרבה לגיבוש הקבוצתי בסגל, והוא מעולם לא היווה בעיה למרות שלא היה שחקן הרכב קבוע. עם זאת, העונה הוא שיחק יותר מלבנדובסקי, ואם יגיע חלוץ חדש, הוא לא יהיה שחקן הרכב מובטח, דבר שיהווה צעד אחורה מבחינתו לעומת מצבו הנוכחי. מה שברור הוא שאם חוליאן אלברס או חלוץ אחר יגיע, יהיה קשה לשלב את כולם באותו סגל.