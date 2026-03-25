"הנבחר": בארסה יוצאת לדרך עם מבצע באסטוני

ברצלונה כבר מתכננת את העונה הבאה כשהקלפים על השולחן. יש קונצנזוס מלא בין ההנהלה לבין האנזי פליק להשלים שני חיזוקים אסטרטגיים ברמה גבוהה, מתוך ביטחון שיהיה מרווח שכר מספק לרישומם, והמועדון כבר החל לפעול כדי לנסות לסגור את אחד מהם, הבלם האיטלקי אלסנדרו באסטוני. זהו היעד מספר 1 לקראת העונה הבאה ושחקן שנחשב חיוני להעלאת הרמה ההגנתית של הקבוצה. אם לפני כמה חודשים העסקה נראתה כמעט בלתי אפשרית, כעת יש אופטימיות בברצלונה והמנגנון להבאתו כבר יצא לדרך.

באסטוני הוא הבלם הבכיר שנבחר על ידי דקו ופליק עבור ברצלונה החדשה. הם סבורים שהשחקן התפתח מאוד, וכבר התרשמו ממנו במיוחד בחצי גמר ליגת האלופות האחרון, שם הציג תצוגה הגנתית מרשימה לצד יכולת הנעת כדור. באסטוני ימלא את החלל שנוצר בעקבות עזיבתו הלא רצויה של איניגו מרטינס בקיץ שעבר, בזכות הפרופיל השמאלי שלו והסמכות שהוא מפגין על המגרש. במועדון הקטלוני מאמינים שהוא יכול להפוך למנהיג הגנתי אמיתי, ושבנוסף יביא איתו קשיחות, מהירות ויכולת מצוינת בהנעת הכדור מאחור. מאז סגירת חלון ההעברות האחרון שמו נמצא על השולחן והם מתכוונים להיאבק כדי לצרפו.

פגישה התקיימה כבר בנובמבר

המנהל הספורטיבי דקו נסע בנובמבר האחרון למילאנו כדי להיפגש עם סביבתו של באסטוני. זו הייתה פגישה ראשונה וחשובה כדי לבחון את נכונותו של השחקן לעזוב את אינטר ולהצטרף לברצלונה, וגם כדי לבדוק את האפשרויות להשלמת העברה החל מחודש יוני. גורמים המעורים בפגישה הזו טוענים שהיה חיבור טוב וכי התחושות היו חיוביות מאוד, כל זאת לצד ניסיון להוריד את מחיר העסקה, שבתחילה הוערך ככזה שיכול להגיע כמעט ל-80 מיליון אירו.

עם זאת, הזמן וגורמים שונים משחקים לטובת ברצלונה, שמתחילה לראות את העסקה כאפשרית. אינטר מוכנה לאפשר לבאסטוני לעזוב, ולכן בקיץ הקרוב הוא יהיה על המדף. הם זקוקים לכסף כדי להתחזק ומאמינים שהבלם יכול להיות ברשימת ההעברות, בניגוד ללאוטרו מרטינס שנחשב לשחקן מפתח. בנוסף, הסערה סביב השחקן במשחק האחרון בין יובנטוס לאינטר, שבו באסטוני דימה עבירה כדי לגרום להרחקתו של קאלולו, הוסיפה מתח סביבו בליגה האיטלקית. הקהל יוצא נגדו במגרשים ברחבי איטליה, והמתח המצטבר אינו טוב לא לבאסטוני ולא לאינטר. המועדון האיטלקי לא מתנגד לאפשרות שיעבור לליגה אחרת כדי להימנע מסיבוכים נוספים.

עמדתו של השחקן עשויה להיות מכרעת בעסקה הזו. באסטוני נחשב לשחקן מבוקש מאוד באירופה וכמה קבוצות מהפרמייר ליג כבר הביעו בו עניין. בברצלונה מעריכים שהוא כבר קיבל החלטה, ואם יעזוב, זה יהיה רק לכיוון הקאמפ נואו. ההתלבטות שלו הייתה בין הארכת חוזה לבין מעבר לברצלונה, וכעת הכיוון נוטה יותר למועדון הקטלוני. העובדה שהוא דוחה הצעות אחרות מונעת מלחמת מחירים, ובנוסף שכרו נחשב לכזה שהמועדון יכול לעמוד בו.

נכון לעכשיו, ברצלונה כבר הבהירה לבאסטוני שהיא מעוניינת בו, שהוא האופציה הראשונה ושהיא תחל במשא ומתן כדי להחתימו. כל המערכת תיכנס לפעולה לאחר פגרת הנבחרות במטרה להגיע להסכם. אינטר דורשת כ-60 מיליון אירו עבור הבלם, וברצלונה מכינה הצעה עם מתווה ברור, תשלום כספי לצד אפשרות לשלב שחקן בעסקה. על השולחן עשויים לעלות מספר שמות, והשם שמעניין כרגע את האיטלקים הוא ג'רארד מרטין, שחקן שצבר מקום בהרכב אך עם הגעתו של באסטוני צפוי להתקשות לקבל דקות. ברצלונה אינה מעוניינת לשחררו ומתכוונת להציע שמות אחרים במסגרת משא ומתן פתוח, שאמור להיסגר כך או אחרת לפני פתיחת המונדיאל.