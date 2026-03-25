42 נקודות למיטשל, טריפל דאבל ליוקיץ' במותחן

קליבלנד (27:45) - אורלנדו (34:38) 131:136

הקאבס פתחו קצב גבוה במשחק התקפי מרשים, כשהובלו על ידי דונובן מיטשל שהתפוצץ עם 42 נקודות והמשיך עונה אישית אדירה עם משחק שישי של 40 נקודות לפחות. לצדו בלט ג'יימס הארדן עם 26 נקודות, כאשר 22 מהן הגיעו כבר במחצית הראשונה יחד עם שלוש שלשות, מה שסייע לקבוצה לרדת להפסקה ביתרון. אוון מובלי סיפק משחק יעיל במיוחד עם 19 נקודות באחוז מושלם מהשדה, לצד 9 ריבאונדים ו-6 אסיסטים, והיה גורם משמעותי בשטף ההתקפי של קליבלנד.

מנגד, המג'יק קיבלו הופעה גדולה מפאולו באנקרו שסיים עם 36 נקודות, כולל 16 כבר ברבע הראשון שבו היה חד במיוחד עם 5 מ-7 מהשדה. טריסטן דה סילבה הוסיף 18 נקודות, בעוד דזמונד ביין וג'מאל קיין תרמו 17 נקודות כל אחד. אורלנדו אמנם ניסתה לחזור בדקות הסיום לאחר פיגור דו-ספרתי, אך התקשתה לשמור על יציבות לאורך המשחק, מה שבא לידי ביטוי גם בירידה באחוזי הקליעה של באנקרו בהמשך ההתמודדות.

דונובן מיטשל (רויטרס)

פיניקס (33:40) - דנבר (28:45) 125:123

הנאגטס פתחו חזק והובלו על ידי ניקולה יוקיץ' שסיפק עוד הופעה היסטורית עם 23 נקודות, 17 ריבאונדים ו-17 אסיסטים, בדרך לטריפל דאבל מספר 29 העונה כבר במהלך הרבע השלישי. הסרבי, שקלע 9 מ-16 מהשדה, ניהל את המשחק עם מסירות מדויקות, כולל אסיסט על כל המגרש לכריסטיאן בראון, וגם היה האיש שהכריע כשקלע ג'אמפר מ-12 פיט כ-11.5 שניות לסיום. ג'מאל מארי הוסיף 21 נקודות וטים הארדוויי ג'וניור תרם 18 מהספסל, כאשר דנבר, שמתמודדת עם פציעות לאורך העונה, מתחילה להיכנס לכושר עם סגל כמעט מלא.

מהעבר השני, הסאנס ניסו לבצע קאמבק מרשים לאחר פיגור 109:117 כ-3 דקות לסיום, ודבון בוקר הוביל עם 22 נקודות ו-8 אסיסטים, כולל סל קשה שקבע שוויון 123 כחצי דקה לסיום. גרייסון אלן וג'יילן גרין הוסיפו 21 נקודות כל אחד, בעוד ג'ורדן גודווין ואלן סייעו לצמצם את הפער עם שלשות חשובות לקראת הרבע האחרון. פיניקס קיבלה הזדמנות לניצחון עם שלשה של בוקר בשניות הסיום, אך הכדור קפץ החוצה, והקבוצה ממשיכה להסתבך במאבק הפלייאוף לאחר רצף הפסדים.

ניקולה יוקיץ' (רויטרס)

ניו יורק (25:48) - ניו אורלינס (48:25) 116:121

הניקס שלטו בקצב כבר מהפתיחה, כשהציגו רבע ראשון קטלני עם 71.4% מהשדה ו-7 מ-11 מחוץ לקשת בדרך לריצת 0:15 שסידרה להם יתרון מוקדם. ג'יילן ברונסון הוביל עם 32 נקודות, כולל 15 ברבע האחרון שבו השתלט על המשחק, ובמיוחד רצף של 10 נקודות רצופות באמצע הרבע הרביעי. לצדו בלטו קארל אנתוני טאונס ואו ג'י אנונובי עם 21 נקודות כל אחד, כאשר טאונס הוסיף גם 14 ריבאונדים והיה דומיננטי בצבע לאורך כל ההתמודדות.

מהעבר השני, הפליקנס קיבלו 22 נקודות מזאיון וויליאמסון ו-21 מג'רמיה פירס, ואף הצליחו לחזור מפיגור מוקדם עם ריצת 2:18 ברבע השני. המשחק נותר צמוד לאורך המחצית השנייה, אך ניו אורלינס התקשתה לעצור את ברונסון בדקות ההכרעה, למרות שהתקרבה לפער מינימלי. בסופו של דבר, חוסר היציבות ההתקפי לצד ההגנה הרכה ברגעים הקריטיים מנעו מהם להשלים מהפך.

ג'יילן ברונסון (רויטרס)

שארלוט (34:38) - סקרמנטו (54:19) 90:134

ההורנטס התפוצצו מחוץ לקשת עם ערב היסטורי, כשהשוו שיא מועדון עם 26 שלשות והובילו כבר מהמחצית הראשונה לאחר 47:72 מרשים. קובי ווייט בלט מעל כולם עם 27 נקודות ו-6 שלשות, בעוד לאמלו בול הוסיף 20 נקודות, גם כן עם 6 שלשות, והכתיב את הקצב עם יכולת יצירתית שכללה מסירות ללא מבט ומהלכים מגוונים. מוסא דיאבטה תרם 17 נקודות ו-11 ריבאונדים, וקון קנופל המשיך עונת רוקי נהדרת עם 4 שלשות נוספות, כשהוא מתקרב לשיא המועדון לעונה.

מהעבר השני, הקינגס התקשו מאוד להוות תחרות, כשההגנה שלהם כמעט ולא קיימת והם ספגו באחוזים גבוהים, בעוד שדייקוון פלאודן הוביל עם 22 נקודות ומאליק מונק, אקס הקבוצה, חילק שיא קריירה של 14 אסיסטים. סקרמנטו לא הצליחה להתמודד עם הקצב והקליעה של שארלוט, שגם שלטה בריבאונדים עם יתרון 35:57, והפער רק הלך ותפח עד שהגיע ליותר מ-40 נקודות בשלב מוקדם של הרבע האחרון.