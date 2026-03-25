"בריסט הראה כמה הוא חשוב, סורקין היה ענק"

"אחד הניצחונות הגדולים שלנו העונה", אמרו אתמול (שלישי) במכבי תל אביב לאחר הניצחון 89:94 על אלופת היורוליג המכהנת פנרבחצ'ה במסגרת המחזור ה-33 של התחרות הבכירה של אירופה. הצהובים לראשונה העונה 'מאוזנים' לאחר שעלו למאזן של 16 ניצחונות אל מול 16 הפסדים, זאת כאשר ביום חמישי משימה חשובה נוספת מול דובאי בהיכל על שם אלכסנדר ניקוליץ'. בינתיים אצל מחזיקת הגביע שוב שפעו במחמאות לרומן סורקין ותמיר בלאט בערב שבו אושיי בריסט היה כמעט בכל מקום על המגרש כמו גם ג'ימי קלארק.

הניצחון אתמול אותו הגדירו בסביבת הקבוצה כניצחון ענק היה חשוב מאין כמותו מול מוליכת הטבלה, זאת לאחר שרק בשישי האחרון חניכיו של עודד קטש התקשו מול נועלת הטבלה, אך אתמול היה מדובר בסיפור שונה לחלוטין כפי שסיפרו אצל מחזיקת הגביע "רומן פתח את המשחק חד מאוד, הוא היה ענק וכשיש מישהו חד כולם מתיישרים סביבו, זה מדבק".

אין זה סוד שסורקין נמצא בעונתו הטובה ביותר ביורוליג ואתמול האנרגיות, החדות ויכולת הסיום הייתה כזו שלאלופת היורוליג לא הייתה באמת תשובה, בדיוק כמו במפגש הקודם בין השתיים בו ניצחו הטורקים. "תמיר היה נהדר וג'ימי היה הרבה יותר טוב", המשיכו במחמאות אצל הצהובים שהבהירו שהניצחון הזה של אושיי בריסט.

רומן סורקין (צילום: ג'ורג'ה קוסטיץ')

המאמץ כרגע: החוזים של קטש ובלאט

מבחינת העתיד של הצהובים יש כבר מי שדוחף לנצל את האופציה בחוזהו של הפורוורד, שכבר מזמן התברר כ”גניבה של שחקן”, דבק נהדר, אך תחילה במכבי תל אביב מרכזים את המאמצים בטווח המיידי בהארכת חוזיהם של עודד קטש ושל תמיר בלאט, כפי שפורסם לראשונה ב-ONE. הרכז הפנטסטי כבר מיצב את עצמו כאחד הרכזים הטובים ביותר שיש ליורוליג להציע וזאת כמובן מעבר לכך שהיה לו חלק עצום בשני הניצחונות האחרונים של הקבוצה. בכלל, תמיר בלאט שהיה מצטיין המחזור הקודם נמצא שם עבור קבוצתו ובין הנשכרים המיידים נמצא לו סורקין שבעצמו כבר נחשב לשחקן מהטופ של אירופה.

חזרה למשחק ולבריסט ש"הראה כמה הוא חשוב". הפורוורד שכזכור נעדר מהמשחק הקודם מסיבות אישיות ברגע קריטי דאג לבלוק על קם בירץ' ובפוזישן שלאחר מכן קלע שלשה מהפינה שהעלתה את מכבי תל אביב ליתרון בן שש נקודות. הפורוורד עשה עבודה נהדרת בהגנה מול קבוצתו של שארונאס יאסיקביצ'יוס וקלארק כאמור נראה נהדר בשני צידי המגרש. לוני ווקר לא הצליח עדיין להיכנס לקצב מאז שנפצע, אך במועדון ניסו לשאוב אתמול דווקא עידוד שהוא היה נראה טוב יותר מאשר נגד וילרבאן גם בקבלת ההחלטות כאשר הוא למעשה היה אחראי לחמש מתוך שבע הנקודות שהיו לבריסט ברבע הרביעי.

אושיי בריסט חודר אל הסל (צילום: ג'ורג'ה קוסטיץ')

בסביבת הקבוצה סימנו את ההגנה כמה שעשה את ההבדל במחצית הראשונה. למעשה, מול נועלת הטבלה בשישי האחרון הצהובים ספגו 52 נקודות, אתמול ההגנה של חניכיו של קטש אפשרה רק 43 נגד קבוצת ההגנה הכי טובה שיש ליבשת הישנה להציע. מכבי תל אביב עלתה אמש למקום ה-12 וניצחון על דובאי מחר ישים אותה כבר במקום ה-11, בסביבת הקבוצה סיכמו לקראת המחזור ה-34 ניצחון מאוד חשוב בשבוע כפול: “אין לנו יותר מדי זמן לשמוח כי מחר יש לנו משחק נגד מתחרה ישירה שלנו. צריך לראות מה לא עבד בדקות האחרונות כדי שזה לא יקרה נגד דובאי".

