"זה מדגדג שמול רוב הגדולות לא הצלחנו לנצח"

הפועל תל אביב נעצרה. אחרי ארבעה ניצחונות ברציפות ביורוליג, האדומים לא ממש היוו יריב נגד ריאל מדריד בחוץ ובסופו של דבר נכנעו אתמול (שלישי) עם 92:83, ובכך הם איבדו שוב את המקום השלישי ואפילו גם את המקום הרביעי, כאשר הם ירדו למקום החמישי. כבר ביום שישי הקבוצה תשלים שבוע כפול וספרדי עם מפגש אצל בסקוניה, שגם כן ישוחק ללא קהל.

אגב, הפועל תל אביב רצתה לעבור לחבל הבאסקים כבר היום ולערוך שם את האימונים, אבל בסקוניה הודיעה לה שהאולם לא פנוי והאדומים נאלצו לקבוע עוד לילה בבירת ספרד ואימון נוסף שם. מחזיקת היורוקאפ תעשה את דרך למשחק הבא בחמישי, ותערוך רק את האימון המסכם באולם של הקבוצה המארחת ביום שישי (22:30).

מי שעזר לא מעט מאחורי הקלעים הוא קובי סידי, שדאג לאדומים בכל הקשור למלון ועניינים שהם צריכים במדריד, כאשר הוא תושב המקום. בנושא אחר, האדומים הזמינו את המשפחות של כל השחקנים לארוחת חג בסופיה לכבוד פסח, במטרה לגבש את כולם אחרי הסיטואציה הלא נעימה שהשחקנים, בעיקר הזרים, עברו בישראל עם פתיחת המלחמה מול איראן.

אנטוניו בלייקני, איש וויינרייט וליוואי רנדולף עם קובי סידי (פרטי)

“מתסכל שמול רוב הגדולות לא הצלחנו”

בחזרה למשחק. בהפועל ת”א יצאו מאוכזבים מאוד ומתוסכלים: “אנחנו חווים עונה אדירה אין ספק, אבל מדגדג שמול רוב הגדולות לא הצלחנו, למעט ברצלונה ומונאקו. פנרבחצ’ה, אולימפיאקוס, פנאתינייקוס, פעמיים ריאל מדריד, אנחנו לגמרי שווים ניצחון בחלק מהמשחקים האלה. אי אפשר להוריד את הראש, כבר בשישי זה גמר מבחינתנו, הכי חשוב שיש”.

מבחינת הסגל, טאי אודיאסי ימשיך להיעדר בתקופה הקרובה והוא לא ישחק לבטח מול בסקוניה וגם לא במשחקים בשבוע הבא. בנוסף אליו, גם תומר גינת עדיין באמצע תהליך ההחלמה ולא צפוי לשחק במשחקים הקרובים, כאשר גם נזכיר שטיילר אניס סיים את העונה.

קסלר אדוארדס שיתף: “משחק קשוח, רצינו מאוד לבוא ולנצח. החלק הטוב זה שיש לנו הזדמנות לסיים את השבוע הזה עם ניצחון בשישי. זה חשוב מאוד שנישאר מחוברים, ואני מצפה לסיים את העונה הזו בצורה חזקה”. ליוואי רנדולף הוסיף: “היה משחק קשה, הגנתית. ידענו מול מי נשחק, קבוצה טובה. נצטרך להמשיך לשחק חזק, להמשיך ללמוד, להמשיך להשתפר, עוברים למשחק הבא כי כבר בשישי יש לנו משחק”.