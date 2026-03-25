יום רביעי, 25.03.2026 שעה 00:59
כדורסל עולמי  >> יורוליג

"ריאל שלטה מההתחלה, משחק חד צדדי לחלוטין"

באירופה סיקרו את ההפסד 92:83 של הפועל תל אביב נגד הספרדים: "ריאל גרמה למשחק להיראות קל, ניצחון נוח על הישראלים". וגם: המחמאות משחקן הבלאנקוס

טריי ליילס מול אלייז'ה בראיינט (IMAGO)
הפועל תל אביב הפסידה אמש (שלישי) לריאל מדריד 92:83 במסגרת המחזור ה-33 של היורוליג. האדומים נבלמו לאחר ארבעה ניצחונות רצופים ואיבדו את המקום השלישי בטבלה. בסיום המשחק סיקרו ברחבי אירופה את ההפסד של האדומים.

ב-’AS’ הספרדי נכתב: “משחק שנשלט על ידי ריאל מדריד, שהייתה עדיפה מתחילת הליגה ועד סופה. למעשה, התוצאה לא משקפת את אופיו האמיתי של המשחק, אשר, במיוחד במחצית השנייה, היה משחק חד צדדי לחלוטין”.

ב’מארקה’ התייחסו לחלוקת הנקודות מצד הפועל: “ג'ונס ובראיינט, שהיו במשחק טוב, אינם מספיקים לבדם עבור הקבוצה הישראלית נגד ריאל מדריד”. ‘ספורט 24’ היווני כתב בסיום המשחק: “ריאל גרמה למשחק להיראות ממש קל, ניצחון נוח על הישראלים שמראה מי הקבוצה החזקה יותר בנקודת הזמן הנוכחית”.

הזוניה: “יש להפועל את אחד המאמנים הגדולים בהיסטוריה”

שחקן ריאל מדריד, מריו הזוניה, החמיא לאדומים ואמר בסיום: “יש להפועל את אחד המאמנים הטובים בהיסטוריה, הם החתימו הרבה שחקנים ויש להם הרבה כישרון, בגלל זה זה ניצחון כזה חשוב ויוקרתי”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */