האם עזיבת סלאח הגיונית כלכלית ומה הלאה?

מוחמד סלאח יעזוב את ליברפול בסיום עונת 2025/26, ובכך יסיים תקופה של תשע שנים במועדון. ליברפול אישרה כי הושג הסכם עם שחקן נבחרת מצרים בן ה-33 לעזוב את אנפילד בקיץ, למרות שחוזהו הנוכחי, שנחתם בשנה שעברה, אמור היה להימשך עד קיץ 2027.

סלאח יעזוב את ליברפול כאחד השחקנים המעוטרים ביותר בתולדות המועדון, לאחר שזכה בשמונה תארים, כולל שתי אליפויות פרמייר ליג וליגת האלופות ב-2019. הוא מדורג שלישי בטבלת מלכי השערים של המועדון בכל הזמנים, עם 255 שערים ב-435 הופעות, מאחורי איאן ראש (346 שערים) ורוג'ר האנט (285). "עם עוד הרבה על מה לשחק בעונה הזו, סלאח ממוקד לחלוטין בניסיון להשיג את הסיום הטוב ביותר האפשרי לעונה של ליברפול, ולכן הזמן לחגוג את המורשת וההישגים שלו יגיע בהמשך השנה כאשר ייפרד מאנפילד", נכתב בהודעת המועדון.

סלאח היה מלך השערים והמבשל הבולט בפרמייר ליג בעונה שעברה, עם 29 שערים ו-18 בישולים, כאשר ליברפול זכתה באליפות בעונת הבכורה של סלוט כמאמן. עם זאת, הירידה ביכולתו העונה חפפה לקשיים של ליברפול, סלאח כבש חמישה שערים ובישל שישה ב-22 הופעות ליגה, ויש לו 10 שערים בכל המסגרות.

באפריל בשנה שעברה, סלאח סיים סאגה ארוכה סביב עתידו כשחתם על חוזה חדש עם המועדון עד 2027. החוזה שווה יותר מ-400,000 ליש"ט (534,000 דולר) בשבוע, בנוסף לבונוסים.

איך סלאח שיחק העונה?

עתידו של סלאח הוטל בספק מוקדם יותר בעונה לאחר ראיון סוער, אחרי שלא שותף ב-3:3 מול לידס בדצמבר, המשחק השלישי ברציפות שבו לא נבחר על ידי המאמן ארנה סלוט. המצרי אמר כי הרגיש "נזרק מתחת לאוטובוס" על ידי המועדון וטען כי היחסים בינו לבין סלוט הידרדרו. הוא השאיר פתח לעזיבה בינואר וטען כי הפך לשעיר לעזאזל לבעיות של ליברפול העונה, והדגיש כי "מישהו לא רוצה אותי במועדון".

בהמשך, סלאח הושאר מחוץ לסגל למשחק ליגת האלופות מול אינטר, בו ניצחה ליברפול 0:1. ההחלטה התקבלה על ידי המנהל הספורטיבי ריצ'רד יוז יחד עם הנהלת המועדון וסלוט. מאמן ליברפול אמר במסיבת עיתונאים לפני המשחק כי "אין לו מושג" אם סלאח כבר שיחק את משחקו האחרון במועדון, והביע הפתעה מהטענות על כך שהיחסים ביניהם הידרדרו. עם זאת, סלאח חזר לסגל לאחר אליפות אפריקה בחורף, ופתח ב-13 משחקים מאז 21 בינואר.

המורשת של סלאח בליברפול אינה מוטלת בספק

רבים מאוהדי ליברפול הרגישו שזה מתקרב, אך זה לא הופך את זה לקל יותר לעיכול. סלאח הגדיר מחדש את הציפיות מאז הגעתו ב-2017, וגם בעונה הקשה הזו, הנוכחות שלו על המגרש תמיד נותנת לאוהדים תחושה שרגע של קסם קרוב.

כעת, העזיבה הקרובה של המצרי תסיים אחת התקופות המשמעותיות ביותר בהיסטוריה המודרנית של המועדון. איך תיראה ליברפול בלעדיו? עצם המחשבה הזו תדרוש זמן להתרגל אליה, וניתן לצפות שהחודשים האחרונים יהיו מלאים ברגש כאשר האוהדים יגיעו לראות את הגיבור שלהם בפעם האחרונה.

המראה שלו יושב מול ארון התארים ומודיע שזו עונתו האחרונה היה בלתי צפוי בתקופת פגרת הנבחרות הזו, אך ההחלטה לפעול בצורה כל כך ברורה ראויה להערכה. לא רק שהוא יקבל פרידה ראויה וממושכת, ליברפול תוכל להתחיל לתכנן את העתיד ולהתחיל במשימה הקשה של החלפתו.

סלאח קבע את הטון באנפילד מהרגע הראשון, והמשיך עונה ראשונה נהדרת עם זכייה בליגת האלופות ב-2019 ובאליפות המיוחלת ב-2020. הדרך לא הייתה נטולת קשיים, מפציעת גמר ליגת האלופות ב-2018, דרך כמעט זכיות בתארים ועד התבטאויות פומביות, במיוחד העונה, שאיימו לפגוע בתדמיתו.

אך עם גביע אנגלי, שני גביעי ליגה והופעה הרואית בעונת האליפות האחרונה, המורשת שלו אינה מוטלת בספק. אין ספק שהוא יעזוב כאייקון עולמי ואגדה של המועדון, והתקווה בליברפול היא שיש עוד פרק אחרון לכתוב.

האם העזיבה של סלאח הגיונית מבחינה כלכלית?

עזיבתו של סלאח הגיונית מבחינה כלכלית עבור ליברפול. תקציב השכר של ליברפול עבר את 400 מיליון ליש"ט לראשונה בעונת 2024/25, אך ירד כאחוז מההכנסות לשפל של שש שנים עם 60 אחוז. עם זאת, בקיץ האחרון ליברפול ביצעה רכש נרחב, כאשר החתימה את אלכסנדר איסאק, פלוריאן וירץ ואחרים, כולם עם חוזים גבוהים. גם סלאח חתם על חוזה חדש יקר, כמו גם וירג'יל ואן דייק, ולכן השכר הכולל כמעט בוודאות עלה שוב העונה.

הדבר חשוב בשל כלל יחס עלויות הסגל, חוק פיננסי שמגביל מועדונים ל-85 אחוז מההכנסות, או 70 אחוז למועדונים שמשחקים באירופה, כפי שליברפול צפויה להיות. הכלל כולל שכר שחקנים, עלויות אמורטיזציה ודמי סוכנים. לכן, הפחתת השכר חשובה מתמיד, במיוחד אם ההכנסות יורדות, למשל במקרה של אי העפלה לליגת האלופות. עזיבתו של סלאח תחסוך סכומים משמעותיים בכל שבוע, ולמרות ההשלכות המקצועיות, תקל על פעילות בשוק ההעברות.

מה הלאה עבור ליברפול?

החיים אחרי סלאח מציבים גם אתגר וגם הזדמנות לליברפול. החלפת השערים, היצירתיות וההשפעה שלו היא משימה לא פשוטה, וסביר שהמועדון לא ימצא מחליף ישיר, אלא יצטרך כמה שחקנים כדי להגיע לרמה דומה. יהיה מעניין לראות עד כמה ליברפול תהיה שאפתנית ברכש, האם תלך על שחקן מוכח נוסף כמו איסאק, וירץ ואקיטיקה, או על שחקן צעיר עם פוטנציאל שעדיין לא הגיע לשיאו.

הזמן להתכונן לעזיבה והחיסכון בשכר יאפשרו גמישות ויצירתיות. חזרתו של איסאק וזמינות גבוהה יותר של ג'רמי פרימפונג עשויות להשפיע, אך ליברפול עדיין חסרה עומק התקפי, ולכן תצטרך להתחזק בקיץ. העונה ראינו את סלוט מזיז את סלאח למרכז, ולכן ייתכן שינוי טקטי לקבוצה פחות תלויה בו. למרות שהחודשים הקרובים יהיו רגשיים עבור האוהדים, תחושת התרגשות צפויה להגיע עם פתיחת פרק חדש.

האם העזיבה הגיונית מקצועית?

יש אירוניה בכך שהמשחק האחרון של סלאח באנפילד הציג אותו בכושר מצוין. בעמדה צרה יותר מול גלאטסראיי הוא שיחק כחלוץ לצד אקיטיקה, והיו סימנים לשינוי תפקיד אפשרי. המיקום הזה סייע לו להגיע למצבי הבקעה טובים יותר, אך גם הפחית את האחריות ההגנתית שלו, וזה חלק מהדיון סביבו.

הרבה דובר על חוסר האינטנסיביות שלו בחזרה להגנה כאשר ליברפול מאבדת כדור, ויש בכך היגיון. מבחינה טקטית רחבה, ייתכן שהקבוצה תפיק תועלת מעזיבתו. ליברפול זקוקה לאנרגיה, מהירות ולחץ, וסלאח כבר פחות מתאים לכך עם השנים. למרות זאת, אין ספק שהוא עדיין יכול להבקיע מספר דו ספרתי של שערים.

אך בכדורגל המודרני, שערים בלבד אינם מספיקים, כפי שניתן היה לראות גם במקרה של כריסטיאנו רונאלדו לאחר חזרתו למנצ'סטר יונייטד, ולכן נראה שזה הזמן הנכון להיפרד לטובת עתיד הקבוצה בעונה הבאה.